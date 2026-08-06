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નેશનલ હેન્ડલૂમ ડે, ગુજરાતની હાથશાળ કળા પહોંચી સાત સમંદર પાર; વણાટકળાને મળી વૈશ્વિક ઓળખ

National Handloom Day 2026: 7મી ઓગસ્ટ, 2026ના રોજ સમગ્ર દેશમાં 12મો રાષ્ટ્રીય હાથશાળ દિવસ (નેશનલ હેન્ડલૂમ ડે) ઉજવવામાં આવશે. નેશનલ હેન્ડલૂમ ડે માત્ર પરંપરાનો ઉત્સવ નથી, પણ એવા કુશળ હાથોનું સન્માન છે, જેમણે સદીઓથી ભારતના સાંસ્કૃતિક વારસાને જીવંત બનાવી રાખ્યો છે. ગુજરાત આ વારસાનું સશક્ત કેન્દ્ર છે, જ્યાં હાથશાળ માત્ર વસ્ત્ર નિર્માણનું સાધન નથી, પરંતુ સંસ્કૃતિ, કૌશલ્ય અને આજીવિકાનો આધાર છે. આજે રાજ્યમાં 12 હજારથી વધુ વણકરો અને કારીગરો રાજ્ય સરકાર સાથે સીધી રીતે જોડાયેલા છે અને તેમને આર્થિક બળ મળ્યું છે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Aug 06, 2026, 11:25 PM IST|Updated: Aug 06, 2026, 11:25 PM IST
નેશનલ હેન્ડલૂમ ડે, ગુજરાતની હાથશાળ કળા પહોંચી સાત સમંદર પાર; વણાટકળાને મળી વૈશ્વિક ઓળખ

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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