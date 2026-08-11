/દેશવ્યાપી APK ફ્રોડ રેકેટનો પર્દાફાશ, 5 લાખની ફરિયાદથી ખુલ્યું 125 કરોડનું વિશાળ સાયબર નેટવર્ક; જાણો ઠગબાજ સુધી કેવી રીતે પહોંચી પોલીસ?

PNB One APK Fraud Case: સુરત સાયબર ક્રાઇમને ફરિયાદી પાસેથી “PNB One.APK” નામની બનાવટી ફાઇલ મારફતે રૂ. 5 લાખની છેતરપિંડીની ફરિયાદ મળી હતી. તપાસમાં સામે આવ્યું કે, સાયબર ઠગો બેન્ક, સરકારી યોજનાઓ, RTO ચલણ, કસ્ટમર સપોર્ટ અને હોસ્પિટલ જેવી સેવાઓના નામે બનાવટી APK ફાઇલો તૈયાર કરી WhatsApp અને અન્ય માધ્યમો મારફતે લોકોના મોબાઇલમાં ઇન્સ્ટોલ કરાવતા હતા.
એક ક્લિક અને આખો મોબાઇલ ઠગોના કબજામાં
આરોપીઓ ભોગ બનનારને અસલી બેન્કિંગ એપ જેવી દેખાતી APK ફાઇલ મોકલતા હતા. ફાઇલ ડાઉનલોડ કરીને ઇન્સ્ટોલ થતાં જ ઠગોને મોબાઇલનો એક્સેસ મળી જતો હતો. ત્યારબાદ SMS, કોન્ટેક્ટ્સ, કોલ લોગ, ફોટો ગેલેરી તેમજ બેન્કિંગ અને KYC સંબંધિત માહિતી સુધી પહોંચ મેળવી લેવામાં આવતી હતી. મોબાઇલમાંથી મળેલી બેન્કિંગ વિગતોનો ઉપયોગ કરીને ભોગ બનનારના ખાતામાંથી રકમ મ્યુલ બેન્ક એકાઉન્ટ અને મ્યુલ ક્રેડિટ કાર્ડમાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવતી હતી. ત્યારબાદ આ રકમ રોકડમાં ફેરવી CDM મારફતે અન્ય ખાતાઓમાં જમા કરાવી ઠગાઈનું નાણાકીય નેટવર્ક ચલાવવામાં આવતું હતું.
ટેકનિકલ તપાસથી પોલીસ જામતારા સુધી પહોંચી
સુરત સાયબર ક્રાઇમના ટેકનિકલ સેલે “PNB One.APK”નું ઊંડાણપૂર્વક વિશ્લેષણ કરતાં તેના તાર ઝારખંડના જામતારા અને દેવઘર સુધી પહોંચ્યા હતા. તપાસના આધારે પોલીસ ટીમ જામતારા રવાના થઈ હતી. આ દરમિયાન ટેકનિકલ સર્વેલન્સથી મુખ્ય આરોપી જહરૂલ અંસારી ઉર્ફે ચાંદ ટ્રેન મારફતે મુસાફરી કરી રહ્યો હોવાની માહિતી મળી હતી. પોલીસે જામતારાથી દેવઘર અને ત્યાંથી પટના સુધી આરોપીનો સતત પીછો કર્યો હતો. અંતે પટનાની એક હોટલમાં ઓપરેશન હાથ ધરી ચારેય આરોપીઓને એકસાથે ઝડપી પાડવામાં આવ્યા હતા. આ સમગ્ર ઓપરેશન દરમિયાન સુરત સાયબર ક્રાઇમની ટીમે આશરે 2,456 કિલોમીટરનો પ્રવાસ ખેડ્યો હતો.
ચાર આરોપીઓની ધરપકડ
૧. જહરૂલ અંસારી ઉર્ફે ચાંદ ઉંમર 35 વર્ષ
ઝારખંડના જામતારા જિલ્લા સમગ્ર નેટવર્કની મુખ્ય કડી હોવાનું સામે આવ્યું છે. તેણે અગાઉ ઝડપાયેલા APK ડેવલપર પાસેથી એક ફાઇલ રૂ. 8,000ના ભાવે ખરીદી અને જામતારા વિસ્તારના ગેંગ સભ્યોને રૂ. 10,000માં વેચી હતી. તપાસમાં તેણે અત્યાર સુધીમાં આશરે 1,248 APK ફાઇલો ખરીદી અને વેચી હોવાનું સામે આવ્યું છે.
2. રાજનકુમાર, ઉંમર 19 વર્ષ
આરોપીએ અગાઉ ઝડપાયેલા ડેવલપર પાસેથી APK ફાઇલ બનાવવાનું શીખ્યું હતું. ડેવલપરની ધરપકડ બાદ તેણે ચાંદને નવો ડેવલપર ઉપલબ્ધ કરાવી APK સપ્લાય ચેઇન ફરી શરૂ કરવામાં મદદ કરી હતી.
3. આદિત્યરાજ ઉર્ફે અમન, ઉંમર 19 વર્ષ
આરોપી APK ફાઇલની એડિટિંગ અને ડિઝાઇનમાં ફેરફાર કરતો હતો. એક APK ફાઇલ સોર્સ કોડ સાથે તૈયાર કરવા માટે રૂ. 40,000નું કમિશન નક્કી કરવામાં આવ્યું હોવાનું તપાસમાં ખુલ્યું છે.
4. સમીર ઉર્ફે શક્તિમાન, ઉંમર 28 વર્ષ
આરોપી ગેંગનો ટેકનિકલ સપ્લાયર અને ડિસ્ટ્રિબ્યુશન પાર્ટનર હોવાનું સામે આવ્યું છે. તે અલગ-અલગ બેન્કોની બોગસ એપ્લિકેશનના સોર્સ કોડ તૈયાર કરી ગેંગને પૂરા પાડતો હતો.
336 APK ફાઇલમાંથી રૂ. 125.39 કરોડનો ફ્રોડ
ઝડપાયેલા આરોપીઓ સાથે સંકળાયેલી APK ફાઇલોનું વિશ્લેષણ કરતાં બેન્ક, સરકારી યોજના, RTO ચલણ, કસ્ટમર સપોર્ટ અને હોસ્પિટલના નામે કુલ 336 બોગસ APK ફાઇલ મળી આવી છે. આ APK ફાઇલો WhatsApp મારફતે દેશભરમાં વાયરલ થઈ હતી અને આશરે 31,174 મોબાઇલ ડિવાઇસમાં ઇન્સ્ટોલ થઈ હોવાનું તપાસમાં સામે આવ્યું છે. તેમાંથી 5,613 મોબાઇલનો એક્સેસ મેળવી, કુલ 1,06,643 ડેબિટ ટ્રાન્ઝેક્શન મારફતે આશરે રૂ. 125,39,48,187 એટલે કે રૂ. 125.39 કરોડની સાયબર છેતરપિંડી કરવામાં આવી હોવાનું પોલીસ તપાસમાં ખુલ્યું છે.
RTO Challan APK સૌથી મોટું હથિયાર
મુખ્ય આરોપી ચાંદ સાથે સંકળાયેલી APK ફાઇલોનું વિશ્લેષણ કરતાં સૌથી વધુ અસરકારક ફ્રોડ RTO Challanના નામે થયું હોવાનું સામે આવ્યું છે. RTO Challanના નામે 59 APK ફાઇલના વિશ્લેષણમાં 11,056 ડિવાઇસમાં ઇન્સ્ટોલેશન અને 1,978 ડેબિટ SMS સાથે કુલ 50,871 ટ્રાન્ઝેક્શન મારફતે રૂ. 42.31 કરોડથી વધુની રકમનો ફ્રોડ સામે આવ્યો છે
તે ઉપરાંત SBI, PNB, Axis Bank, Customer Support, Bandhan Bank, HDFC Bank, YONO, UCO Bank, PM Kisan સહિતના નામે પણ મોટી સંખ્યામાં બોગસ APK ફાઇલોનો ઉપયોગ થયો હતો.
પોલીસ તપાસમાં થયા ચોંકાવનારા ખુલાસા
પોલીસ તપાસમાં ચોંકાવનારી વાત એ સામે આવી કે, મુખ્ય આરોપી ચાંદે અત્યાર સુધીમાં આશરે 1,248 APK ફાઇલો ખરીદી જામતારા વિસ્તારની અલગ-અલગ ગેંગને વેચી હતી.
એક APK ફાઇલ ડેવલપર પાસેથી રૂ. 8,000માં ખરીદવામાં આવતી અને ગેંગના સભ્યોને રૂ. 10,000માં વેચાતી હતી. જ્યારે નવી APK ફાઇલ સોર્સ કોડ સાથે તૈયાર કરવા માટે રૂ. 40,000 સુધીની રકમ ચૂકવાતી હતી. બેન્કિંગ એપ્લિકેશનના સોર્સ કોડ માટે રૂ. 70,000 સુધીની રકમ ચૂકવાતી હોવાનું પણ તપાસમાં ખુલ્યું છે.
અગાઉ એક ડેવલપર પણ ઝડપાયો હતો. આ કેસમાં પોલીસે અગાઉ ઉત્તરપ્રદેશના કાસગંજના રોહિત નામના 18 વર્ષ 6 માસના APK ડેવલપરને ઝડપી પાડ્યો હતો. તેની પાસેથી કબજે કરાયેલા એક લેપટોપ અને બે મોબાઇલના વિશ્લેષણમાં બેન્ક, સરકારી યોજના, RTO ચલણ, કસ્ટમર સપોર્ટ, હોસ્પિટલ અને ગ્રોસરી એપના નામે કુલ 121 APK ફાઇલો તૈયાર કરી વેચવામાં આવી હોવાનું સામે આવ્યું હતું. આ APK ફાઇલો મારફતે આશરે રૂ. 64.38 કરોડનું સાયબર ફ્રોડ થયાનું પોલીસ તપાસમાં બહાર આવ્યું છે.
6 મોબાઇલ અને એક લેપટોપ કબજે
સુરત સાયબર ક્રાઇમ પોલીસે ઝડપાયેલા આરોપીઓ પાસેથી 6 મોબાઇલ ફોન અને 1 લેપટોપ કબજે કર્યું છે. આરોપીઓના અન્ય સાથીદારો તથા સમગ્ર નાણાકીય વ્યવહારો અંગે વધુ તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે.