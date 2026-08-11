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દેશવ્યાપી APK ફ્રોડ રેકેટનો પર્દાફાશ, 5 લાખની ફરિયાદથી ખુલ્યું 125 કરોડનું વિશાળ સાયબર નેટવર્ક; જાણો ઠગબાજ સુધી કેવી રીતે પહોંચી પોલીસ?

PNB One APK Fraud Case: સુરત શહેર સાયબર ક્રાઇમ પોલીસે દેશભરમાં ફેલાયેલા ખતરનાક APK ફાઇલ ફ્રોડના નેટવર્કનો પર્દાફાશ કરી ઝારખંડના જામતારા અને દેવઘરથી બિહારના પટના સુધી આશરે 2,456 કિલોમીટરનો પીછો કરી ચાર આરોપીઓને પટનાની એક હોટલમાંથી ઝડપી પાડ્યા છે. આ સમગ્ર તપાસમાં માત્ર રૂ. 5 લાખની એક સાયબર છેતરપિંડીનો ગુનો જ નહીં, પરંતુ દેશભરમાં ફેલાયેલા આશરે રૂ. 125.39 કરોડના સાયબર ફ્રોડનું વિશાળ નેટવર્ક સામે આવ્યું છે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Aug 11, 2026, 08:28 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 08:28 PM IST
દેશવ્યાપી APK ફ્રોડ રેકેટનો પર્દાફાશ, 5 લાખની ફરિયાદથી ખુલ્યું 125 કરોડનું વિશાળ સાયબર નેટવર્ક; જાણો ઠગબાજ સુધી કેવી રીતે પહોંચી પોલીસ?

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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