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નેપાળ જળપ્રલય: 'બસ મારી મા સલામત ઘરે આવી જાય...' 24 ગુજરાતીઓ ગુમ થતાં પરિવારોની આંખો વિહવળ

નેપાળમાં આવેલા ભયંકર પૂર બાદ મૃત્યુઆંક સતત વધી રહ્યો છે, હજુ મોટી સંખ્યામાં લોકો લાપતા છે. જેમાં 24 ગુજરાતીઓ પણ સામેલ છે. લાપતા લોકોના પરિવારજનો સતત ચિંતિત છે. કોઈનો ફોન લાગી રહ્યો નથી કે કોઈનો પત્તો નથી. 

Written ByDhaval Gokani
Published: Aug 28, 2026, 08:39 PM IST|Updated: Aug 28, 2026, 08:39 PM IST
નેપાળ જળપ્રલય: 'બસ મારી મા સલામત ઘરે આવી જાય...' 24 ગુજરાતીઓ ગુમ થતાં પરિવારોની આંખો વિહવળ

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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