નેપાળ જળપ્રલય: 'બસ મારી મા સલામત ઘરે આવી જાય...' 24 ગુજરાતીઓ ગુમ થતાં પરિવારોની આંખો વિહવળ

કુદરત જ્યારે કોપાયમાન થાય છે... ત્યારે માનવીની તમામ શક્તિઓ... તમામ દાવા... અને તમામ ટેકનોલોજી ક્ષણભરમાં વામણી સાબિત થાય છે... નેપાળમાં આવેલા વિનાશકારી પૂરે ફરી એકવાર એ જ હકીકત દુનિયાને બતાવી છે... અનેક લોકોના જીવ ગયા... અનેક લોકો લાપતા બન્યા... અને ગુજરાતના 24 લોકો હજુ પણ સંપર્કવિહોણા છે... કોઈનો ફોન નથી લાગી રહ્યો... કોઈનો કોઈ પત્તો નથી... અને ગુજરાતમાં બેઠેલા પરિવારો માટે દરેક ક્ષણ યુગ સમાન બની ગઈ છે... જોઈએ આ હૃદયસ્પર્શી અહેવાલ...
ચંદ્ર સુધી પહોંચી ગયેલો મનુષ્ય અને તેની ટેકનોલોજીનું વિજ્ઞાન... કુદરતના કોપ સામે કેટલું પાંગળું છે, તેનો પુરાવો નેપાળની આ મહાજળહોનારત છે....
ક્ષણવારમાં બધું જ પાણીમાં વહી ગયું... રોડ, રસ્તા, ઘરો અને બ્રિજ ગાયબ થઈ ગયા. નથી ફોન લાગી રહ્યા કે નથી કોઈ મેસેજ મળી રહ્યા, બસ ચારેય તરફ કાળનો સનાટો છે
આ કાળમુખા પૂરમાં અનેક લોકો મોતને ભેટ્યા છે, તો આપણા ગુજરાતના 24 જેટલા લોકો હજુ પણ ગુમ છે. સ્વજનો ક્યાં છે તેની કોઈ જ ભાળ ન મળતાં પરિવારજનોના શ્વાસ અધ્ધર છે....
નેપાળથી ગુજરાતીઓ માટે ચિંતાજનક સમાચાર: લાપતા થયેલા પ્રવાસીઓનો આંકડો વધ્યો; પરિવારોમાં ભારે ચિંતા#Nepal #GujaratiTourists #MissingTourists #Gujarat #viralvideo #viral #viralshort #trending #trendingshorts #trendingvideo #SHORT pic.twitter.com/ksVTktCpLX
— Zee 24 Kalak (@Zee24Kalak) August 28, 2026
અમેરિકામાં સ્થાયી થયેલા બીનાબેન પરીખ ઈશ્વરમાં અસીમ આસ્થા રાખી કૈલાશ માનસરોવર ગયા હતા, પણ જળસંકટ બાદ તેમનો કોઈ અત્તોપત્તો નથી.
માતાની શોધમાં વિહવળ બનેલા પુત્ર સની પરીખે ઝી 24 કલાક પર ભાવુક થઈને મદદની અપીલ કરી છે. પુત્રની એક જ આશા છે કે તેમની માતા સલામત ઘરે પરત ફરે.
આવી જ કરુણતા આણંદના ખંભાત તાલુકાના જલુંધ ગામના જગદીશ પટેલ અને પદમાબેન પટેલ સાથે બની છે. કેનેડાથી આવીને 14 મિત્રોના ગ્રુપ સાથે માનસરોવર ગયેલા આ દંપતીનો પણ કોઈ પત્તો નથી.
સોજીત્રાના લીંબાલી ગામમાં રહેતા પદમાબેનના ભાઈ પ્રવીણ પટેલ બહેન-બનેવીની ભાળ મેળવવા આતુર છે. પરિવારજનો માત્ર એક જ પ્રાર્થના કરી રહ્યા છે કે તેમના સ્વજન હેમખેમ પાછા આવી જાય.
કેનેડાથી માનસરોવર યાત્રાએ આવેલા આણંદના જલુંધ ગામનું દંપતી નેપાળ પૂર બાદ લાપતા! પરિવારમાં ભારે ચિંતા#Anand #Jalundh #NepalFloods #Gujarat #viralvideo #viral #viralshort #trending #trendingshorts #trendingvideo #SHORT pic.twitter.com/UB20U3Vexl
— Zee 24 Kalak (@Zee24Kalak) August 28, 2026
નેપાળમાં કુદરતે વિનાશ વેર્યો છે...પણ ગુજરાતમાં...અને દુનિયાભરમાં...અનેક પરિવારો માટે...આ વિનાશ હવે માત્ર સમાચાર નથી...આ તેમની જિંદગીની સૌથી મોટી ચિંતા બની ગઈ છે...કોઈ માતાની રાહ જોઈ રહ્યું છે...કોઈ બહેનની...તો કોઈ પોતાના જીવનસાથીની...હવે આશા માત્ર એટલી જ છે...કે લાપતા બનેલા તમામ લોકો સુરક્ષિત મળી આવે...અને રાહ જોતી આંખોને...વહેલી તકે સારા સમાચાર મળે...