માયાભાઈ આહીરના દીકરા પર ગાળિયો કસાશે? બગદાણા વિવાદમાં સેવકે SIT ને આપ્યા જયરાજ આહીર વિરુદ્ધ 15 પુરાવા
Mayabhai Ahir And Bagdana Controversy : બગદાણાના સેવક નવનીત બાલધિયાને રેન્જ આઇજીનું તેડું આવ્યું, SIT ની ટીમે સતત 3 કલાક સુધી પૂછપરછ કરી નિવેદન નોંધ્યું
Bhavnagar News નવનીત દલવાડી/ભાવનગર : બગદાણાના સેવક નવનીત બાલધિયા પર હુમલાની ઘટનામાં ફરિયાદીને તેડું આવ્યું હતું. SIT દ્વારા નવનીત બાલધીયાને વિશિષ્ટ નિવેદન લેવા માટે રેન્જ IG ઓફિસે બોલવવામાં આવ્યા હતા, નવનીત બાલધિયાએ SIT ને 15 પુરાવા સુપરત કર્યા હોવાનું જણાવ્યું હતું.
ભાવનગરના બગદાણાના સેવક નવનીત બાલધીયા ઉપર 29 ડિસેમ્બરના રોજ 8 ઈસમો દ્વારા જીવલેણ હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો, જે ઘટનાના પગલે ભાવનગર સહિત સમગ્ર રાજ્યના કોળી સમાજમાં આક્રોશ સાથે વિરોધ કરવામાં આવ્યો હતો, હુમલાનો ગુન્હો નોંધતા મહુવા પોલિસે 8 આરોપીઓને ઝડપી પાડ્યા હતા, અને ત્યારબાદ રાજ્ય સરકારની સૂચનાથી ભાવનગર રેન્જ IG ગૌતમ પરમાર દ્વારા આ બનાવ અંગે SIT ટીમની રચના કરવામાં આવી હતી.
SIT ની તપાસ દરમિયાન આ બનાવવામાં વધુ બે આરોપીઓ સામે આવ્યા હતા, જયારે ગઈકાલે પણ એક આરોપીને SIT એ ઝડપી લઈ પૂછપરછ હાથ ધરી હતી, ત્યારે હવે આજે ભાવનગર રેન્જ ઓફિસ ખાતે આ બનાવના ભોગ બનનાર નવનીત બાલધિયાને વિશિષ્ટ નિવેદન માટે આઈજી ઓફિસ ખાતે બોલાવવામાં આવ્યા હતા. SIT ની ટીમે સતત 3 કલાક સુધી નવનીત બાલધિયાની પૂછપરછ કરી નિવેદન નોંધાવ્યું હતું.
જયરાજ આહીર વિરુદ્ધ પુરાવા આપ્યા
17 જાન્યુઆરીએ SIT એ PI ડી. વી. ડાંગર અને PI કે.એસ. પટેલને પુછપરછ માટે IG ઓફિસ બોલાવ્યા હતા અને 9 કલાક પૂછપરછ ચાલી હતી. જ્યારે SIT દ્વારા પૂછપરછ બાદ નવનીત બાલધિયાએ મીડિયા સમક્ષ નિવેદન આપતાં જણાવ્યું હતુ કે, માર મારવાનુ ષડયંત્ર રચનાર મુખ્ય આરોપી જયરાજ આહિર વિરુદ્ધ મે 15 પુરાવા SIT ને રજુ કર્યા છે, મે આપેલા પુરાવા મુજબ જો SIT આ દિશામાં તપાસ કરશે તો મને ન્યાય ચોક્કસ મળશે. મને SIT દ્વારા કરવામાં આવી રહેલી તપાસ પર વિશ્વાસ છે. હવે આ કેસમાં પીડિતના જણાવ્યા મુજબ મુખ્ય આરોપીનું નામ દાખલ થશે કે કેમ એ જોવું રહ્યું.
વધુ એક આરોપી ઝડપાયો
ભાવનગરના બગદાણાના સેવકને માર મારવા મામલે વધુ એક આરોપી ઝડપાયો હતો. મહુવા તાલુકાના કોદિયા ગામેથી દિનેશ ઉર્ફે દાદુ લોમાભાઈ સોલંકીને ઝડપી લઈ મેડિકલ ચેકઅપ માટે ભાવનગર હોસ્પિટલ લવાયો હતો. આમ બગદાણા નવનીત બાલધિયા પ્રકરણમાં આજ સુધીમાં કુલ 11 આરોપીને ઝડપી લેવામાં આવ્યા છે. આ પ્રકરણમાં રેન્જ આઇજી દ્વારા SIT ની રચના કરી હતા. આ કેસમાં અગાઉ 10 આરોપીઓને ઝડપી લેવાયા છે. કેસમાં આજે વધુ એક ઈસમનું નામ ખુલતા પોલીસે કોદિયા ગામેથી એક શખ્સને ઝડપી લીધો હતો.
