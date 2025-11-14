Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝGujarat

ગુજરાતમાં વશ ફિલ્મ જેવી રિયલ ઘટના, માતાને સપનામાં કોઈએ બાળકને મારવાનું કહેતા બે દીકરાને મારી નાંખ્યા!

Mother Killed Two Son : બીલીમોરાના દેવસરમાં ફિલ્મ 'વશ' જેવી ઘટના:માતાને સપનામાં આદેશ થતાં તેનાં બે બાળકોની ગળું દબાવીને હત્યા કરી, સસરાને પણ મારવાનો પ્રયત્ન કર્યો
 

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Nov 14, 2025, 11:05 AM IST

Trending Photos

ગુજરાતમાં વશ ફિલ્મ જેવી રિયલ ઘટના, માતાને સપનામાં કોઈએ બાળકને મારવાનું કહેતા બે દીકરાને મારી નાંખ્યા!

Navsari News નવસારી : નવસારીના બીલીમોરામાં વશ ફિલ્મ જેવી ઘટના સામે આવી છે. સપનામાં આદેશ થતા માતાએ વ્હાલસોયા બે બાળકોની ગળુ દબાવી હત્યા કરી નાંખી છે.   

ગત મોડી રાતે બીલીમોરાના દેવસર ગામે મહારાજા એપાર્ટમેન્ટમાં બનેલી ઘટના તમને ગુજરાતી ફિલ્મ વશની યાદ અપાવશે. માતાને સપનામાં કોઈએ બાળકોને મારવાનું કહેતા બંને બાળકોને ગળુ દબાવી મારી નાંખ્યા છે. બાળકોની હત્યા બાદ પોતાના સસરાને પણ મારવાનો પ્રયાસ કર્યો, પણ સસરા નાસી છૂટતા તેમનો જીવ બચી ગયો છે. આ દરમિયાન માતા પોતાને પણ આદેશાનુસાર ફાંસો ખાઈ આત્મહત્યાનો પ્રયાસ કરી રહી હતી.

Add Zee News as a Preferred Source

ઘટનાની જાણ થતાં ઘટના સ્થળે પહોંચેલી પોલીસે દરવાજો તોડી મહિલાને બચાવી લેવાઈ છે. બીલીમોરા પોલીસે હત્યારી માતાની ધરપકડ કરી છે. આરોપી મહિલાનો પતિને ટાઈફોઈડ હોવાથી બીલીમોરાની હોસ્પિટલમાં સારવાર હેઠળ હતો. ત્યારે મહિલાએ બાળકોની હત્યા કરી હતી.  

પોલીસે નિષ્ઠુર માતા વિરૂધ્ધ ડબલ મર્ડરનો ગુનો નોંધી તપાસને વેગ આપ્યો. 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છ

...और पढ़ें
suratmurder mysteryસુરતક્રાઈમ સમાચાર

Trending news