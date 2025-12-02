ઈશ્ક મિજાજી ભાજપના હોદ્દેદાર સરકારી અધિકારીના પ્રેમમાં પડ્યા! ઈલુ ઈલુની ચર્ચા પોલીસ સુધી પહોંચી
Love Story Viral : હર્યો ભર્યો સુખી સંપન્ન પરિવાર હોવા છતાં પણ ભાજપના હોદ્દેદારને દિલ આપી બેઠી મહિલા સરકારી અધિકારી. ભાજપના હોદ્દેદાર અને મહિલા અધિકારી વચ્ચે ઈલુ-ઈલુ જામતા ચારેતરફ તેની ચર્ચા થઈ રહી છે
Navsari News : નવસારી જેવા નાનકડા શહેરમાં હાલ એક લવ સ્ટોરી ચર્ચાના ચગડોળે ચઢી છે. ભાજપના એક હોદ્દેદાર અને મહિલા સરકારી અધિકારી વચ્ચે એવુ જોરદારનુ ઈલુ ઈલુ થઈ ગયું છે કે આખા ગામમાં વાતો ફરતી થઈ છે. પોલીસ સુધી આ કિસ્સો પહોંચી ગયો છે.
નવસારી શહેરમાં રાજકીય વર્તુળોમાં હાલ એક જ પ્રેમ પ્રકરણની ચર્ચા થઈ રહી છે. ભાજપના ઈશ્ક મિજાજી હોદ્દેદારનો પ્રેમ હાલ રાજકીય વર્તુળોમાં બહુ ચર્ચાઈ રહ્યો છે. આ એક ટ્રાયેન્ગલ જેવું છે. ભાજપા હોદ્દેદાર એક મહિલા સરકારી અધિકારીના પ્રેમમાં પાગલ હોવાનું કહેવાય છે. નવસારીના એક વૃદ્ધાએ પોલીસ ફરિયાદ કરી કે, તેમની સરકારી અધિકારી એવી પુત્રવધુ ભાજપના હોદ્દેદારના પ્રેમમાં પાગલ છે, તેથી એ બંને જણા ળીને બેંકમાં નોકરી કરતા પોતાના દીકરાને માનસિક અને શારીરિક ત્રાસ આપે છે. એટલું જ નહિ, મારા દીકરાને ખોટા કેસમાં ફસાવી દેવાની ધમકી પણ આપે છે.
આમ, લેખિતમાં થયેલી પોલીસ ફરિયાદથી વાત આખા ગામમાં વહેતી થઈ છે. બેંક મેનેજર પતિ અને સંતાનોથી હર્યો ભર્યો સુખી સંપન્ન પરિવાર હોવા છતાં પણ ભાજપના હોદ્દેદારને દિલ આપી બેઠી મહિલા સરકારી અધિકારી. મહિલાની આ કરતૂતોને કારણે તેના પતિને ડિપ્રેશનની દવાઓ લેવાની જરૂર પડી છે. પતિને સમાજમાં બદનામીથી ડર લાગી રહ્યો છે.
હજી થોડા સમય પહેલા જ આ મહિલા સરકારી અધિકારી હાઈવે પર ભાજપના હોદેદ્દાર સાથે કારમાં બેસેલી રંગે હાથ ઝડપાઈ ગઈ હોવાનું પણ કહેવાય છે.
કહેવાય છે કે, પોલીસમાં અરજી બાદ સામાજિક આગેવાનોની બેઠકો મળી જેમાં પણ ચેટ બતાવાઈ હતી. જેમા ઈશ્કમિજાજી ભાજપના હોદ્દેદાર ગાયબ થઈ ગયા હતા. તો સરકારી નોકરીવાળી પ્રેમિકા લાંબી રજા ઉપર ઉતરી ગઈ હોવાનું જાણવા મળ્યું છે.
