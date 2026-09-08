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આધુનિક મશીનો ધૂળ ખાય છે, દર્દીઓ હેરાન! નવસારી સિવિલમાં 8 મહિનાથી રેડિયોલોજિસ્ટ નથી, સોનોગ્રાફી માટે 5 મહિનાનું વેઇટિંગ!

નવસારી સિવિલ હોસ્પિટલમાં ઝી 24 કલાકના રિયાલિટી ચેકમાં ચોંકાવનારી વિગતો સામે આવી છે. અહીં આઠ મહિનાથી કાયમી રેડિયોલોજિસ્ટ નથી. તેવામાં સોનોગ્રાફી માટે પાંચ મહિનાનું વેઇટિંગ ચાલી રહ્યું છે અને દર્દીઓ પરેશાન થઈ રહ્યાં છે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Sep 08, 2026, 09:29 PM IST|Updated: Sep 08, 2026, 09:29 PM IST
આધુનિક મશીનો ધૂળ ખાય છે, દર્દીઓ હેરાન! નવસારી સિવિલમાં 8 મહિનાથી રેડિયોલોજિસ્ટ નથી, સોનોગ્રાફી માટે 5 મહિનાનું વેઇટિંગ!

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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