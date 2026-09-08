/આધુનિક મશીનો ધૂળ ખાય છે, દર્દીઓ હેરાન! નવસારી સિવિલમાં 8 મહિનાથી રેડિયોલોજિસ્ટ નથી, સોનોગ્રાફી માટે 5 મહિનાનું વેઇટિંગ!

સરકાર ગરીબ અને મધ્યમવર્ગીય પરિવારોને નિઃશુલ્ક આરોગ્ય સેવા આપવાના દાવા કરે છે... પરંતુ જ્યારે હોસ્પિટલમાં ડૉક્ટર જ ન હોય, ત્યારે દર્દીઓ માટે સરકારી હોસ્પિટલ પણ બેઉપયોગી બની જાય છે. નવસારી સિવિલ હોસ્પિટલમાં છેલ્લા 8 મહિનાથી કાયમી રેડિયોલોજિસ્ટ નથી. પરિણામે સોનોગ્રાફી માટે દર્દીઓને મહિનાઓ સુધી રાહ જોવી પડે છે, જ્યારે દિવ્યાંગોને બહેરાશનું પ્રમાણપત્ર મેળવવા અમદાવાદ સુધી ધક્કા ખાવા પડે છે. જુઓ Z 24 કલાકનું રિયાલિટી ચેક...
નવસારીની સિવિલ હોસ્પિટલમાં દરરોજ સેંકડો દર્દીઓ સારવાર માટે આવે છે... હોસ્પિટલમાં કરોડોની કિંમતનું આધુનિક સોનોગ્રાફી મશીન તો છે... પરંતુ તેને ચલાવવા કાયમી રેડિયોલોજિસ્ટ નથી... છેલ્લા 8 મહિનાથી ડેપ્યુટેશનના સહારે આખો વિભાગ ચાલી રહ્યો છે.
ચીખલી રેફરલ હોસ્પિટલના ડૉ. મનોજને માત્ર ચાર દિવસ માટે અહીં ફરજ સોંપાઈ છે... તેમાં પણ બે દિવસ તેઓ અન્ય આરોગ્ય કેન્દ્રમાં સેવા આપે છે... પરિણામે રોજના 50થી 60 સોનોગ્રાફીના દર્દીઓ વચ્ચે વેઇટિંગ સતત વધતું જાય છે...
નવસારી સિવિલ હોસ્પિટલમાં દર મહિને 180થી 200 પ્રસૂતિ થાય છે... ઓગસ્ટમાં તો આ આંકડો 210ને પાર પહોંચ્યો... દરરોજ 15થી વધુ સગર્ભા મહિલાઓ સોનોગ્રાફી માટે આવે છે... પરંતુ ટેસ્ટ માટે દિવસો નહીં... બે મહિનાથી પાંચ મહિનાનું વેઇટિંગ આપવામાં આવે છે... સમયસર તપાસ ન થતાં ઘણા દર્દીઓને ખાનગી હોસ્પિટલમાં હજારો રૂપિયા ખર્ચવાની ફરજ પડે છે.
માત્ર સોનોગ્રાફી જ નહીં... હોસ્પિટલમાં ઓડિયોલોજિસ્ટ પણ નથી... જેથી બહેરાશનું પ્રમાણપત્ર મેળવવા આવતા દિવ્યાંગોને અમદાવાદ સુધી જવું પડે છે... એટલે સરકારી આરોગ્ય સેવાની ખામીનો સૌથી મોટો માર ગરીબ અને મધ્યમવર્ગીય પરિવારો પર પડી રહ્યો છે...
નવસારી સિવિલ હોસ્પિટલમાં આધુનિક મશીન છે... દર્દીઓની સંખ્યા પણ સતત વધી રહી છે... પરંતુ કાયમી રેડિયોલોજિસ્ટ અને ઓડિયોલોજિસ્ટના અભાવે દર્દીઓને સમયસર સારવાર મળતી નથી... હવે જોવાનું એ રહેશે કે સરકાર ખાલી જગ્યાઓ ક્યારે ભરે છે... કે પછી ગરીબ દર્દીઓ આમ જ મહિનાઓ સુધી વેઇટિંગમાં ધક્કા ખાતા રહેશે.