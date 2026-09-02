/ફોલોઅર્સ વધારવાની ઘેલછા ભારે પડી: નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવી વિરુદ્ધ ફેક પોસ્ટ મૂકનાર ગણદેવીનો યુવક ઝડપાયો, જાણો શું કરી હતી પોસ્ટ

Navsari News: નવસારીના ગણદેવી તાલુકાના વણગામના હાર્દિક પટેલે સોશિયલ મીડિયા પર સસ્તા પબ્લિસિટી સ્ટંટ અને ફોલોઅર્સ વધારવાની ઘેલછામાં 'katha_vistar' ઇન્સ્ટાગ્રામ એકાઉન્ટ પરથી ગુજરાતના નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવી વિરુદ્ધ એક ફેક અને બનાવટી પોસ્ટ વાયરલ કરી હતી. આ ગંભીર બાબતને ધ્યાને લઈને નવસારી એલસીબી અને સાયબર ક્રાઇમની ટેકનિકલ ટીમે આધુનિક ડિજિટલ ટ્રેસિંગના આધારે ગણતરીના કલાકોમાં જ આરોપીને ઝડપી પાડ્યો છે.
સોશિયલ મીડિયા પર અફવાઓ ફેલાવનારાઓ સામે લાલ આંખ
પોલીસ પૂછપરછમાં આરોપીએ ઝડપી પ્રસિદ્ધિ મેળવવા માટે આ કૃત્ય કર્યાની કબૂલાત કરી છે, જ્યારે અગાઉ પણ તેના વિરુદ્ધ પ્રોહિબિશનનો ગુનો નોંધાયેલ હોવાનું બહાર આવતા પોલીસે કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી સોશિયલ મીડિયા પર અફવાઓ ફેલાવનારાઓ સામે લાલ આંખ કરી છે.
ફેક પોસ્ટ કરી હોવાની કબૂલાત કરી
સોશિયલ મીડિયા પર સસ્તા પબ્લિસિટી સ્ટંટ અને ફોલોઅર્સ વધારવાની ઘેલછામાં ગુનાહિત કૃત્ય આચરતા તત્વો સામે નવસારી પોલીસે લાલ આંખ કરી છે. ગત 26 ઓગસ્ટના રોજ ઇન્સ્ટાગ્રામ પર 'katha_vistar' એકાઉન્ટ પરથી નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવી વિરુદ્ધ બનાવટી પોસ્ટ વાઇરલ થતાં સાયબર ક્રાઇમે ગુનો નોંધી તપાસ હાથ ધરી હતી, જેમાં LCB અને ટેકનિકલ સેલની ટીમે આધુનિક ડિજિટલ ટ્રેસિંગના આધારે ગણદેવીના વણગામ-ખાપરવાડા ખાતેથી આરોપી હાર્દિક રામજી પટેલને ઝડપી પાડ્યો હતો. પોલીસ પૂછપરછ દરમિયાન આરોપીએ ઝડપી પ્રસિદ્ધિ અને ફોલોઅર્સ મેળવવા માટે આ ફેક પોસ્ટ કરી હોવાની કબૂલાત કરી હતી.
સોશિયલ મીડિયા પર અફવા ફેલાવનારાઓ માટે સ્પષ્ટ ચેતવણી
ઉલ્લેખનીય છે કે પકડાયેલ આરોપી હાર્દિક પટેલ અગાઉ બિલિમોરા પોલીસ મથકમાં દારૂ પીને વાહન ચલાવવા સહિતના પ્રોહિબિશનના ગુનામાં પણ ચોપડે ચોંટી ચૂક્યો છે, ત્યારે હાલ પોલીસે આરોપી સામે કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી સોશિયલ મીડિયા પર અફવા ફેલાવનારાઓ માટે સ્પષ્ટ ચેતવણી આપી છે.