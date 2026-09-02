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ફોલોઅર્સ વધારવાની ઘેલછા ભારે પડી: નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવી વિરુદ્ધ ફેક પોસ્ટ મૂકનાર ગણદેવીનો યુવક ઝડપાયો, જાણો શું કરી હતી પોસ્ટ

Navsari News: ગુજરાતના નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવી વિરુદ્ધ ઇન્સ્ટાગ્રામ પર ફેક પોસ્ટ વાઇરલ કરનાર ગણદેવીના કાંઠાના ગામડાના હાર્દિક પટેલને નવસારી LCBએ ગણતરીના કલાકોમાં ઝડપી પાડ્યો છે. 'katha_vistar' નામના એકાઉન્ટ પરથી DyCM હર્ષ સંઘવીની પ્રતિષ્ઠાને હાનિ પહોંચાડવા ખોટું લખાણ વાઇરલ કરાયું હતું. સાયબર ક્રાઇમમાં આઇ.ટી. એક્ટ હેઠળ ગુનો નોંધાયા બાદ, ટેકનિકલ સેલની મદદથી નવસારી LCB પોલીસે ગણદેવીના વણગામ ખાતેથી આરોપીની ધરપકડ કરી હતી.

Written ByKinjal Patel
Published: Sep 02, 2026, 12:54 PM IST|Updated: Sep 02, 2026, 12:54 PM IST
ફોલોઅર્સ વધારવાની ઘેલછા ભારે પડી: નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવી વિરુદ્ધ ફેક પોસ્ટ મૂકનાર ગણદેવીનો યુવક ઝડપાયો, જાણો શું કરી હતી પોસ્ટ

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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