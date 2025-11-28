Prev
લગ્નમાં દીકરાની જાન નીકળે એ પહેલા મહિલા BLOને કચેરીએ જવું પડ્યું! નવસારીની પાટીદાર મહિલાએ ઠાલવ્યું દુઃખ

Navsari News: નવસારીમાં BlO તરીકે ફરજ બજાવતા શીતલબેન પટેલના ઘરે દીકરાના લગ્ન હોવા છતાં SIR ના ફોર્મ ભરવા માટે બોલાવવામાં આવ્યા હોવાના આક્ષેપ. દીકરાના લગ્ન માટે પણ રજા ન આપી હોવાના ગંભીર આક્ષેપ પરિવાર દ્વારા કરાયા. કામગીરી પૂર્ણ ન થતાં BlO  શીતલબેન નોટિસ ફટકારવામાં આવી.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Nov 28, 2025, 03:02 PM IST

Navsari News: નવસારી જિલ્લામાં બૂથ લેવલ ઓફિસર (BLO) તરીકેની ફરજ બજાવતા શિક્ષકોને થતી કથિત હેરાનગતિનો વધુ એક ગંભીર કિસ્સો સામે આવ્યો છે, જેમાં જલાલપોર તાલુકામાં BLO તરીકે ફરજ બજાવતા શિક્ષિકા શીતલબેન પટેલને તેમના દીકરાના લગ્નના દિવસે પણ SIR (સ્વૈચ્છિક માહિતી રજૂઆત)ના ફોર્મ ભરવાની કામગીરી માટે બોલાવવામાં આવ્યા હોવાના સનસનાટીપૂર્ણ આક્ષેપો તેમના પરિવાર દ્વારા કરવામાં આવ્યા છે. આ સમગ્ર ઘટનાએ શિક્ષક આલમમાં અને વહીવટી તંત્રમાં ભારે ચર્ચા જગાવી છે.

દીકરાના લગ્નના દિવસે પણ રજા નહીં!
પરિવાર દ્વારા કરવામાં આવેલા ગંભીર આક્ષેપ મુજબ, BLO શીતલબેન પટેલના ઘરે દીકરાના લગ્નનો શુભ પ્રસંગ હોવા છતાં સંબંધિત અધિકારીઓ દ્વારા તેમને ફરજ પર હાજર રહેવા અને SIR ના ફોર્મ જમા કરાવવા માટે દબાણ કરવામાં આવ્યું હતું. આ અંગે પરિવારજનોએ દુઃખ વ્યક્ત કરતાં જણાવ્યું છે કે, એક માતા માટે તેના દીકરાના લગ્ન જીવનનો સૌથી મોટો પ્રસંગ હોય છે, તેમ છતાં અધિકારીઓએ તેમને આ મહત્ત્વપૂર્ણ દિવસ માટે પણ રજા ન આપીને તેમની માનસિક હેરાનગતિ કરી છે. સૌથી ચોંકાવનારી બાબત તો એ છે કે, લગ્નમાં દીકરાની જાન નીકળે એ પહેલાં જ તેમને ફોર્મ જમા કરાવવા માટે જલાલપોર તાલુકા કચેરી ખાતે બોલાવવામાં આવ્યા હતા. આ પ્રકારના દબાણ અને વલણથી શિક્ષિકા સતત માનસિક તાણ અનુભવી રહ્યા હોવાનું પણ પરિવારે જણાવ્યું હતું.

કામગીરી પૂર્ણ ન થતાં નોટિસ ફટકારાઈ
આ ઘટના અંગે મળતી માહિતી અનુસાર, BLO શીતલબેન દ્વારા કામગીરી પૂર્ણ કરવામાં ન આવતાં તેમને નોટિસ પણ ફટકારવામાં આવી હતી. શિક્ષિકાએ અરજીમાં જણાવ્યું હતું કે, ટેકનિકલ કારણો સર તેમજ BLOની અન્ય કામગીરીના કારણે ફોર્મ ભરવાની કામગીરીમાં વિલંબ થયો હતો. જોકે, આ અરજને સંબંધિત અધિકારીઓએ આંખઆડા કાન કરી દીધા હતા અને તેમને હેરાનગતિ કરવાનું ચાલુ રાખ્યું હતું. સતત માનસિક હેરાનગતિના કારણે શિક્ષિકા શીતલબેને પોતાનું દુઃખ ઠાલવ્યું હતું, પરંતુ તેમ છતાં વહીવટી તંત્ર તરફથી કોઈ નક્કર રાહત આપવામાં આવી ન હતી.

તબિયત બગડતા હોસ્પિટલમાં ખસેડાયા
આ સમગ્ર માનસિક તણાવ અને દબાણના કારણે શિક્ષિકા શીતલબેન પટેલની તબિયત અચાનક બગડી હતી. તેમની સ્થિતિ ગંભીર જણાતા તેમને તાત્કાલિક ધોરણે નવસારીની એક ખાનગી હોસ્પિટલમાં સારવાર અર્થે ખસેડવામાં આવ્યા છે. આ ઘટનાએ BLOની કામગીરી કરતા અન્ય શિક્ષકોની વ્યથાને ફરી એકવાર સપાટી પર લાવી દીધી છે.

અધિકારીઓએ હેરાનગતિના આક્ષેપો નકાર્યા
બીજી તરફ, આ સમગ્ર મામલે સંબંધિત અધિકારીઓએ પરિવાર દ્વારા કરવામાં આવેલા હેરાનગતિના આક્ષેપોને સંપૂર્ણપણે નકારી કાઢ્યા છે. અધિકારીઓએ મીડિયાને માહિતી આપતા જણાવ્યું હતું કે, શિક્ષિકાના પરિવારમાં દીકરાના લગ્ન પ્રસંગને ધ્યાનમાં રાખીને તેમને રજા આપવામાં આવી હતી. જોકે, અધિકારીઓએ સ્પષ્ટતા કરી છે કે શીતલબેને 600 જેટલા ફોર્મ જમા કરાવ્યા ન હોવાથી તેમને માત્ર ફોન કરીને આ કામગીરી પૂર્ણ કરવા માટે જાણ કરવામાં આવી હતી. અધિકારીઓએ દાવો કર્યો છે કે નિયમ મુજબ જ કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે અને કોઈને પણ અંગત રીતે હેરાન કરવામાં આવ્યા નથી.

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ, ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે.

