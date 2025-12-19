Prev
નવસારી : દૂધમાં સાકરની જેમ વસેલા પારસીઓ જમીન સંપાદન 500 વર્ષ જૂની સ્મશાન ભૂમિ કોઈપણ ભોગે નહીં આપે

Parsi Samaj Angry : નવસારીમાં ડુંગરવાડીની જમીન સંપાદન સામે પારસી સમાજનો વિરોધ: 500 વર્ષ જૂની પવિત્ર ભૂમિ બચાવવાની માંગ, આગેવાને કહ્યું- 'તંત્ર નીચી બોરડી જોઈને ઝૂડવાનું બંધ કરે'
 

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Dec 19, 2025, 04:26 PM IST

Navsari News ધવલ પારેખ/નવસારી : મહાત્મા ગાંધીજીની દાંડીકૂચના દાંડી હેરિટેજ માર્ગના નવીનીકરણમાં નવસારીની પૂર્ણા નદી ઉપર કરોડો રૂપિયાના ખર્ચે નવો પુલ બનશે, જેની સાથે સંલગ્ન NH 64 પહોળો કરવા શહેરના વિરાવળ નજીક આવેલ પારસીઓની સ્મશાન ભૂમિની એકથી દોઢ ચોરસ મીટરની જગ્યા સંપાદિત થવાની હોય, આજે સંપાદન અધિકારી સહિતની ટીમે સ્થળ મુલાકાત લેતા પારસીઓએ રોષ સાથે વિરોધ નોંધવી જમીન નહીં આપવાનો સૂર છેડ્યો છે. 

ભારત સરકાર દ્વારા મહાત્મા ગાંધીજીએ વર્ષ 1930 માં કરેલ દાંડીકૂચના માર્ગેને હેરિટેજ જાહેર કરી, તેને NH 64 જાહેર કર્યો હતો. આ માર્ગને સરકાર દ્વારા અનેક ઠેકાણે પહોળો કરવામાં આવી રહ્યો છે. જેમાં નવસારી શહેરની જીવાદોરી સમાન પૂર્ણા નદી ઉપર પણ કરોડો રૂપિયાના ખર્ચે હયાત પુલની પશ્ચિમે નવો પુલ મંજૂર થયો છે. શહેરના પ્રવેશ દ્વાર ગણાતા વિરાવળ પાસે જ અંદાજે 500 વર્ષથી પણ જૂની પારસીઓની સ્મશાનભૂમિ આવી છે. 

અહીં પારસીઓની સ્મશાન ભૂમિ આવેલી છે 
ડુંગરવાડી તરીકે ઓળખતી પારસીઓની સ્મશાન ભૂમિમાં પારસી પરંપરા અને ધાર્મિક વિધિ અનુસાર મૃતદેહોના અંતિમ સંસ્કાર કરવામાં આવે છે. સ્મશાન ભૂમિમાં બે વર્ષો જૂના કૂવા છે, જેને દખમુ કહે છે. જેની સામે જ આદરિયાન (નાની અગિયારી) છે. વર્ષોથી પારસીઓ માટે આ સામાજિક તેમજ ધાર્મિક આસ્થાનું કેન્દ્ર છે. ત્યારે દાંડી હેરિટેજ માર્ગના નવીનીકરણમાં પારસીઓની સ્મશાન ભૂમિની એકથી દોઢ ચોરસ મીટર જગ્યા કપાતમાં જવાની હોય તેમને જમીન સંપાદનની નોટીસ આપવામાં આવી હતી. 

પારસીઓએ જમીન આપવાની ચોખ્ખી ના પાડી દીધી 
જેમાં આજે નવસારી પ્રાંત અને સંપાદન અધિકારી ડૉ. જનમ ઠાકોર સાથે હાઈવે ઓથોરિટીના અધિકારીઓ તેમજ ટીમે સ્થળ મુલાકાત લીધી હતી. સ્મશાનભૂમિની જગ્યા સંપાદિત થવાની વાત પારસી સમાજના કાને પડતા જ મોટી સંખ્યામાં પારસીઓ ડુંગરવાડી પહોંચ્યા હતા. જ્યાં પારસી આગેવાનોએ અધિકારીને રજૂઆત સાથે જમીન અપાવાની ચોખ્ખી ના પાડી દીધી હતી.

આ વિશે પારસી આગેવાન કેરસી દેબૂએ જણાવ્યું કે, પારસી સ્મશાન ભૂમિમાં જમીન સંપાદનની પ્રક્રિયા હેઠળ આવેલ અધિકારીઓને પારસીઓએ તંત્રને વર્ષોથી સહયોગ કરતા આવ્યા હોવાની વાત કરી હતી. વર્ષ 2017/18 માં રસ્તો પહોળો કરવાની વાત થતા પારસી સમાજે સ્મશાન ભૂમિની અંદાજે 28 હજાર ચોરસ ફૂટ જમીન આપી હતી. ત્યારબાદ 35 લાખ રૂપિયાના ખર્ચે નવી દિવાલ બનાવી હતી. પરંતુ ફરી જમીન સંપાદનની વાતથી પારસીઓએ વિરોધ નોંધાવ્યો છે. જેમાં નવસારી પ્રાંત અધિકારીએ આગેવાનોની રજૂઆતો સાંભળી, સંબંધિત વિભાગ અને કન્સલ્ટન્ટનું ધ્યાન દોરવાની ખાત્રી આપી હતી. સાથે જ પારસી આગેવાનોને આવતી કાલે સાંજે પ્રાંત કચેરીમાં બેઠક માટે પણ બોલાવ્યા છે. 

કેરસી દેબુએ વધુમાં સ્પષ્ટતા કરી કે, ડુંગરવાડીની અંદર 200 વર્ષ જૂની ઇમારતો અને ધાર્મિક સ્થાનો આવેલા છે, જેની બિલકુલ અડોઅડ હવે દીવાલ આવી ગઈ છે. આવી સ્થિતિમાં વધુ જગ્યા આપવી શક્ય નથી.

આમ, દૂધમાં સાકરની જેમ વસેલા પારસીઓ સ્મશાનભૂમિની જગ્યા કોઈપણ ભોગે નહીં આપવા મન બનાવી બેઠા છે, ત્યારે NH 64 એટલે દાંડી હેરિટેજ માર્ગ અંતર્ગત બનનારા રસ્તામાં સરકાર શું નિર્ણય લે છે એ જોવું રહ્યું...

NavsariParsi SamajLand Acquisitionનવસારીપારસી સમાજજમીન સંપાદન

