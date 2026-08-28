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રક્ષાસૂત્ર બન્યું 'જ્ઞાનસૂત્ર': નવસારીના શિક્ષિકાનો અનોખો પ્રયોગ, બાળકોને ગણિત શીખવતી 'ઘડિયા રાખડી'

Navsari News: નવસારીના કલિયારી ગામની સરકારી પ્રાથમિક શાળાના શિક્ષિકા માલવિકા પટેલે રક્ષાબંધનના તહેવારને ધ્યાનમાં રાખીને એક અનોખી 'ઘડિયા રાખડી' તૈયાર કરી છે. કાગળ અને કાપડમાંથી બનેલી આ રાખડી પર 1 થી 20 સુધીના ઘડિયા લખવામાં આવ્યા છે. કાંડા પર સતત નજર સામે રહેતી આ રાખડીના કારણે બાળકો નવરાશની પળોમાં રમત-રમતમાં જ ઘડિયા પાકા કરી લે છે અને તેમના મનમાંથી ગણિતનો ડર સાવ દૂર થઈ ગયો છે. સંસ્કૃતિ અને શિક્ષણના સમન્વયરૂપ આ નવતર પ્રયોગને કારણે વિદ્યાર્થીઓમાં ભારે ઉત્સાહ છે, જ્યાં બહેનો પોતાના ભાઈને ભણતરમાં હોંશિયાર બનાવવા આ જ રાખડી બાંધવા માંગે છે. જિલ્લા શિક્ષણાધિકારી દ્વારા પણ વખાણાયેલો આ પ્રયોગ સાબિત કરે છે કે શિક્ષકની સાચી દાનત અને સર્જનાત્મકતા શિક્ષણને ભાર વગરનું, રસપ્રદ અને પરિણામલક્ષી બનાવી શકે છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Aug 28, 2026, 10:13 AM IST|Updated: Aug 28, 2026, 10:13 AM IST
રક્ષાસૂત્ર બન્યું 'જ્ઞાનસૂત્ર': નવસારીના શિક્ષિકાનો અનોખો પ્રયોગ, બાળકોને ગણિત શીખવતી 'ઘડિયા રાખડી'

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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