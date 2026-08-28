રક્ષાસૂત્ર બન્યું 'જ્ઞાનસૂત્ર': નવસારીના શિક્ષિકાનો અનોખો પ્રયોગ, બાળકોને ગણિત શીખવતી 'ઘડિયા રાખડી'

Navsari News: ભાઈ-બહેનના પવિત્ર પ્રેમનું પ્રતીક એવી રાખડી જો માત્ર રક્ષાસૂત્ર ન બની રહેતા 'જ્ઞાનસૂત્ર' બની જાય, તો શિક્ષણ કેટલું રસપ્રદ બની શકે..? નવસારીના કલિયારી ગામની સરકારી પ્રાથમિક શાળાના શિક્ષિકા માલવિકા પટેલે રક્ષાબંધનને ધ્યાને રાખી એક નવતર પ્રયોગ કર્યો છે. તેમણે કાગળ અને કાપડમાંથી એવી 'ઘડિયા રાખડી' બનાવી છે. જે બાળકોના કાંડા પર બંધાતા જ ગણિતનો ડર ગાયબ થઈ જાય છે. ઘડિયા રાખડી સંસ્કાર સાથે સંસ્કૃતિ અને શિક્ષણના સમન્વયનું મજબૂત પાસુ બની રહી છે.
વ્યવસ્થિત લંબ ચોરસ કાગળ પર જ્યારે 1 થી 20 સુધીના ઘડિયા લખાય છે અને કાપડની સાદી પટ્ટીઓ ઉપર એ ઘડિયા લખેલ કાગળ ચોંટાડાય, ત્યારે તૈયાર થાય છે આ અનોખી 'ઘડિયા રાખડી'. શાળા સમય દરમિયાન બાળકના કાંડા પર બંધાયેલી આ રાખડી રીસેસ કે નવરાશની ક્ષણોમાં સતત તેમની નજર સામે રહે છે. જેથી રમત-રમતમાં જ અઘરા ઘડિયા મોઢે થઈ જાય છે. આ પ્રયોગથી ખુશ થયેલા વિદ્યાર્થીઓ અને વિદ્યાર્થીનીઓમાં એક નવો જ ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે.
શાળાની દીકરીઓનું કહેવું છે કે આ રક્ષાબંધને તેઓ પોતાના ભાઈઓને આવી જ ઘડિયા રાખડી બાંધશે, જેથી તેમના ભાઈ ગણિત વિષયમાં હોંશિયાર બને. તો સામે પક્ષે વિદ્યાર્થીઓ પણ બહેન પાસે આ જ ઘડિયા રાખડી બંધાવીને ગણિતમાં ઉત્કૃષ્ટ પરિણામ લાવી વર્ગમાં પ્રથમ આવવાની હોડ લગાવી રહ્યા છે. ભાઈ-બહેનના પ્રેમ સાથે શિક્ષણના આ મધુર સંગમે બાળકોના મનમાંથી ગણિતનો ડર સાવ ગાયબ કરી દીધો છે.
મૂળ સમાજ વિજ્ઞાનના શિક્ષિકા માલવિકા નારણ પટેલ અગાઉ પણ બાળકો માટે આવા અનેક શૈક્ષણિક ઇનોવેશન કરતા રહ્યા છે. પરંતુ આ વખતે રક્ષાબંધનનો તહેવાર નજીક હોવાથી તેમણે સંસ્કૃતિ અને અભ્યાસને સાંકળીને આ 'ઘડિયા રાખડી'નો સફળ પ્રયોગ અજમાવ્યો. તેમના આ ઇનોવેટિવ આઇડિયાથી ગણિતમાં કચાસ ધરાવતા બાળકો પણ હવે અઘરા દાખલા સરળતાથી ગણતા થઈ ગયા છે. નવસારી જિલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષણાધિકારી અરૂણ અગ્રવાલે પણ માલવિકા પટેલના આ નવતર પ્રયોગની મુક્ત મને સરાહના કરી છે. સરકારી શાળાના શિક્ષકોની આવી સંવેદનશીલતા અને પ્રયોગશીલતા સાબિત કરે છે કે જો સાચી દાનત હોય, તો સામાન્ય લાગતી યુક્તિ પણ શિક્ષણ ક્ષેત્રે મોટું પરિવર્તન લાવી શકે છે.
અભ્યાસ સાથે સંસ્કારનું સિંચન કરતી આ પદ્ધતિ સાચા અર્થમાં ભારતીય શિક્ષણનો આત્મા છે. કલિયારી શાળાની આ 'ઘડિયા રાખડી' સાબિત કરે છે કે સચોટ નિષ્ઠા હોય તો શિક્ષણ બોજ નથી બનતું, પણ ઉજ્જવળ ભવિષ્યનો માર્ગ કંડારે છે.