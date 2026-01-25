બેલારૂસમાં ફસાયેલી નવસારીની મહિલાની આખરે ઘરવાપસી, સુરત એરપોર્ટ પર સર્જાયા ભાવુક દ્રશ્યો
Navsari Woman Returns From Belarus: વિદેશ જઈને પરિવારને આર્થિક મદદ કરવાની ઘેલછામાં ક્યારેક નિર્દોષ લોકો એજન્ટોની છેતરામણી લાલચનો ભોગ બનતા હોય છે. આવો જ એક કિસ્સો નવસારીની મહિલા મીનાબેન જોશી સાથે બન્યો હતો, જેઓ બેલારૂસમાં નરકાગાર જેવી સ્થિતિમાંથી માંડ-માંડ બચીને આજે સુરત એરપોર્ટ પર પરત ફર્યા છે.
Navsari Woman Returns From Belarus: બેલારૂસમાં ફસાયેલી નવસારીની એક મહિલા બેલારૂસમાં ફસાઈ હતી. જે આખરે વતન પરત ફરી છે. મહિલા નવસારીમાં પોતાના ઘરે પહોંચતા જ તેમના પરિવારજનોને ભેટી પડ્યા હતા. આંખમાં ખુશીના આસુ જોવા મળ્યા હતા. એરપોર્ટ પર પહોંચતા જ મહિલાએ પોતાની આપવીતી જણાવી હતી. તેમણે કહ્યું કે એજન્ટે મને સ્ટ્રોબેરી પેકિંગનું કામ કરવાનું છે અને દર મહિને 50,000થી 60,000 પગાર મળશે તેમ કહીને મોકલી હતી પણ બેલારૂસ જઈ તબેલામાં કામ કરાવવામાં આવ્યું અને રહેવાની યોગ્ય સુવિધા પણ મળી નહોતી.
શું હતી સમગ્ર ઘટના?
પરિવારની આર્થિક સ્થિતિ સુધારવા માટે નવસારીની આ મહિલાએ વિદેશ જવાનું નક્કી કર્યું હતું. વડોદરાના એક એજન્ટે તેમને સ્ટ્રોબેરી પેકિંગના કામમાં દર મહિને 50 થી 60 હજાર રૂપિયા પગારની લાલચ આપી હતી. આ સપનાને સાકાર કરવા માટે મહિલાએ અંદાજે 5 થી 7 લાખ રૂપિયા જેવી માતબર રકમનો ખર્ચ કર્યો હતો. મીના જોશી નામની આ મહિલાએ બેલારૂસમાં પહોંચ્યા બાદ પોતાના શોષણ અંગેનો એક વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર મૂકી મદદ માંગી હતી. આ વીડિયો વાયરલ થતાં તંત્ર અને બ્રહ્મસમાજ સહિતના સંગઠનો તેમની મદદ માટે સક્રિય થયા હતા.
બેલારૂસ પહોંચ્યા બાદ મહિલાના સપના ચકનાચૂર
બેલારૂસ પહોંચ્યા બાદ મહિલાના સપના ચકનાચૂર થઈ ગયા હતા. તેમને ફ્રુટ પેકિંગના બદલે તબેલામાં કામ કરવા મજબૂર કરવામાં આવ્યા હતા. ત્યાં રહેવાની કે જમવાની પણ કોઈ યોગ્ય સગવડ નહોતી. જ્યારે તેમણે આ બાબતે બેલારૂસ સરકારમાં રજૂઆત કરી, ત્યારે ત્યાંથી પણ કોઈ ખાસ મદદ મળી નહોતી. સ્થાનિક તંત્રએ સ્પષ્ટ કહી દીધું કે, "તમારા એજન્ટે તમારી સાથે ખોટું કર્યું છે." મીનાબેન જોશીએ જણાવ્યું હતું કે "મેં વિચાર્યું હતું કે હું પરિવારને મદદ કરીશ, પણ ત્યાં જઈને મને ખબર પડી કે હું ફસાઈ ગઈ છું. તબેલામાં કામ કરવું પડતું હતું અને સ્થિતિ ખૂબ જ ખરાબ હતી."
સોશિયલ મીડિયા અને બ્રહ્મ સમાજની મદદ
પોતાની પરિસ્થિતિ વિશે કોઈ રસ્તો ન દેખાતા, મહિલાએ સોશિયલ મીડિયા પર વિડીયો બનાવી પોતાની હૈયા વરાળ ઠાલવી હતી. આ વિડીયો વાયરલ થતા તંત્ર અને બ્રહ્મ સમાજ તેમની મદદે આવ્યા હતા. ભારે દબાણ આવતા આખરે એજન્ટે નમતું જોખ્યું અને મહિલાને ભારત પરત લાવવાની વ્યવસ્થા કરી આપી.
સુરત એરપોર્ટ પર ઉમળકાભેર સ્વાગત
આજે જ્યારે મહિલા સુરત એરપોર્ટ પર ઉતરી ત્યારે પરિવારના સભ્યોની આંખોમાં હર્ષના આંસુ હતા. પરિવારે ફૂલહાર પહેરાવી તેમનું સ્વાગત કર્યું હતું. ભારતની ધરતી પર પરત ફરીને મહિલાએ હાશકારો અનુભવ્યો હતો અને સરકાર તથા સમાજનો આભાર માન્યો હતો. મીનાબેને અન્ય લોકોને ચેતવણી આપતા જણાવ્યું કે એજન્ટોની લાલચમાં આવીને કોઈએ આંખ મીંચીને વિદેશ જવું નહીં. એજન્ટ જે વચનો આપે તેની પૂરેપૂરી ચકાસણી કર્યા બાદ જ આગળ વધવું. તેમણે એજન્ટ પાસે પોતાના ખર્ચાયેલા 7 લાખ રૂપિયા પરત માંગ્યા છે. જો એજન્ટ પૈસા પરત નહીં કરે, તો તેની સામે કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવાની ચીમકી પણ ઉચ્ચારી છે.
વડોદરાના એક એજન્ટે કરી છેતરપિંડી
નવસારીની રહેવાસી અને ત્રણ સંતાનોની માતા મીનાબેન જોષી નામની વિધવા મહિલા વડોદરાના એક એજન્ટના સંપર્કમાં આવી હતી. એજન્ટે તેમને બેલારૂસમાં ફ્રૂટ પેકિંગના કામમાં માસિક 90 હજાર રૂપિયાના પગારની લાલચ આપી હતી. સોનેરી સપના બતાવી એજન્ટે મહિલા પાસેથી 5.50 લાખ રૂપિયા પડાવી લીધા હતા. બાળકોના સારા ભવિષ્ય માટે મીનાબેને આ રકમ ઉછીની લાવીને એજન્ટને ચૂકવી હતી.
