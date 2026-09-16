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AI ના યુગમાં 80s નો રેટ્રો જાદુ: નવસારીના ગણેશ મંડપે જૂની યાદો તાજી કરી, બે પેઢીઓને એકતાના તાંતણે બાંધી

Navsari News: આજના સ્માર્ટફોન અને AI ના યુગમાં આપણે ભલે ફ્યુચરની વાતો કરતા હોઈએ, પણ દિલ તો આજેય ભૂતકાળના એ સાદા અને નિખાલસ દિવસો માટે જ ઝૂરે છે. સોશિયલ મીડિયા પર અત્યારે AI ફિલ્ટર્સ અને '80s Nostalgia' નો ક્રેઝ ચાલ્યો છે. જ્યાં લોકો 1980ના દાયકાના પોતાના કે પોતાના શહેરના વિન્ટેજ લુક શેર કરી રહ્યા છે. પણ નવસારીના ગણેશ ચોક ખાતે શ્રી ગણેશ યુવક મંડળે આ વર્ચ્યુઅલ ટ્રેન્ડને એક જીવંત અને ભાવુક રૂપ આપ્યું છે. બાપા પોતે જ જાણે ટાઇમ મશીનમાં બેસીને 80ના દાયકામાં પહોંચી ગયા હોય એવો એક અદ્ભુત માહોલ અહીં સર્જાયો છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Sep 16, 2026, 03:00 PM IST|Updated: Sep 16, 2026, 03:00 PM IST
AI ના યુગમાં 80s નો રેટ્રો જાદુ: નવસારીના ગણેશ મંડપે જૂની યાદો તાજી કરી, બે પેઢીઓને એકતાના તાંતણે બાંધી

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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