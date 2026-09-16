/AI ના યુગમાં 80s નો રેટ્રો જાદુ: નવસારીના ગણેશ મંડપે જૂની યાદો તાજી કરી, બે પેઢીઓને એકતાના તાંતણે બાંધી

Navsari News: નવસારીના સ્થાનિક કલાકાર મનીષના સાહચર્યથી થરમોકોલમાંથી કંડારાયેલી આ શ્રીજીની પ્રતિમા કોઈ સામાન્ય મૂર્તિ નથી, પણ 80 અને 90ના દાયકામાં જીવેલી પેઢી માટે યાદોનો આખો ખજાનો છે. બાપાના કાન 5 અને 20 પૈસાના જૂના સિક્કાથી બન્યા છે. મુખ જૂની બેટરી અને માથે મુગટ પેલા ગિફ્ટમાં મળતા ગોળ ડાયલર વાળા ફોનનો છે.
લાકડાનો મોટો રેડિયો, પાટી-સ્લેટ, પ્રાઇમસ, પેટ્રોમેક્સ અને ટપાલના પોસ્ટકાર્ડથી લઈને નોકિયાના એન્ટેના વાળા આઇકોનિક ફોન સુધી દરેક વસ્તુ અહીં શ્રદ્ધાળુઓને ભૂતકાળની ગલીઓમાં પાછા લઈ જાય છે. જે વાલીઓ આજે પોતાના બાળકોને સ્ક્રીનથી દૂર રાખવા મથે છે. તેઓ જ અહીં પોતાના સંતાનોનો હાથ પકડીને "અમારા જમાનામાં આવું હતું" કહીને જૂની વાતો શેર કરતા જોવા મળે છે.
આ મંડપમાં માત્ર દર્શન નથી થઈ રહ્યા, પણ બે પેઢીઓ વચ્ચે સંવાદ થઈ રહ્યો છે. શાળા બહાર મળતા 5 પૈસાના ચણા-બોરની વાતો સાંભળીને આજના યુ-ટ્યુબ અને ગેમિંગ ઝોનના બાળકો અચરજ પામે છે. મંડપમાં આવેલા એક નાના બાળકે તો ડોરેમોનના ટાઇમ મશીનનો ઉલ્લેખ કરીને કહ્યું કે, "જો મને ટાઇમ મશીન મળે તો હું પણ 1980માં જઈને જોઉં કે એક નાનકડા રૂમમાં આખો પરિવાર એકસાથે પ્રેમથી કેવી રીતે રહેતો હતો!" ગિલ્લી-ડંડા અને કબડ્ડીથી દૂર થઈને એકલા-અટુલા પોતાના મોબાઈલમાં રમતા બાળકો માટે બાપાનું આ વિન્ટેજ રૂપ એક નવો દ્રષ્ટિકોણ આપી રહ્યું છે. દર વર્ષે મેડિકલ કીટ કે વિસરાતી રમતો જેવા સાધનોમાંથી નવતર સર્જન કરતા યુવાનોનો આ '80s Retro' કન્સેપ્ટ આજે નવસારીવાસીઓના દિલ સ્પર્શી ગયો છે.
મોટા બંગલા અને અલગ-અલગ રૂમોની આધુનિકતામાં ક્યાંક વિખરાઈ ગયેલા લાગણીઓના સંબંધોને બાપાના આ રૂપે ફરી એકધાગે પરોવ્યા છે. AI ના ટ્રેન્ડ તો રોજ બદલાશે, પણ બાળપણની એ નિખાલસતા અને સાદગીનો ટ્રેન્ડ ક્યારેય જૂનો નહીં થાય. નવસારીના આ ગણેશોત્સવે સાબિત કરી દીધું કે આધુનિકતા ગમે તેટલી ઝડપી હોય, પણ સુખ અને શાંતિ તો એ જૂના દિવસોની સાદગીમાં જ છુપાયેલા હતા.