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કેમ કહેવાય છે નીમ કરોલી બાબા કળિયુગમાં 'હનુમાન અંશ'! ગુજરાતના મોરબી સાથે શું છે કનેક્શન? જાણો તેમની ચમત્કારિક કથાઓ...

Neem Karoli Baba: હાલ હનુમાન અંશ ફિલ્મને ભારતમાં જોરદાર સફળતા મળી છે. માત્ર 2 કરોડના બજેટમાં બનેલી ફિલ્મ અત્યાર સુધીમાં 170 કરોડથી વધુની કમાણી કરી ચુકી છે. ભારતમાં ફિલ્મને મળલી ભવ્ય સફળતા બાદ આ ફિલ્મને હવે વિદેશમાં પણ રિલીઝ કરવામાં આવી છે. 11 સપ્ટેમ્બર 2026 થી હનુમાન અંશ ફિલ્મ ઈંટરનેશનલ દર્શકો માટે રિલીઝ કરવામાં આવી છે. આ તમામા વાતો વચ્ચે લોકોના મનમાં એક સવાલ ઉભો થાય છે કે કોણ છે નીમ કરોલી બાબા? ગુજરાત સાથે નીમ કરોલી બાબાનું શું છે મોટું કનેક્શન? કળિયુગમાં તેઓ શા માટે હનુમાન અંશ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આ તમામ સવાલોના જવાબ આજે આપણે મેળવીશું.

Written ByKinjal Patel
Published: Sep 12, 2026, 12:35 PM IST|Updated: Sep 12, 2026, 12:35 PM IST
કેમ કહેવાય છે નીમ કરોલી બાબા કળિયુગમાં 'હનુમાન અંશ'! ગુજરાતના મોરબી સાથે શું છે કનેક્શન? જાણો તેમની ચમત્કારિક કથાઓ...

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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