કેમ કહેવાય છે નીમ કરોલી બાબા કળિયુગમાં 'હનુમાન અંશ'! ગુજરાતના મોરબી સાથે શું છે કનેક્શન? જાણો તેમની ચમત્કારિક કથાઓ...

Neem Karoli Baba: હાલ ભારત સહિત દુનિયાના અનેક દેશોમાં નીમ કરોલી બાબાના અસંખ્ય ભક્તો છે. બીજી બાજુ નીમ કરોલી બાબાના ચમત્કાર અને જીવન પર બનેલી ફિલ્મ હનુમાન અંશને લોકોએ સારો પ્રતિસાદ આપ્યો છે. ત્યારે નીમ કરોલી બાબા ભારતના એ મહાન સંતોમાંથી એક છે, જેમના જીવન અને ચમત્કારો સાથે જોડાયેલી અનેક વાર્તાઓ આજે પણ ભક્તોની વચ્ચે સંભળાવવામાં આવે છે. તેમના ભક્તો તેમને પ્રેમથી મહારાજ જી કહેતા હતા.
બાબાનું સંપૂર્ણ જીવન સાધના, સેવા, ભક્તિ અને માનવ કલ્યાણને સમર્પિત રહ્યું છે. આ જ કારણ છે કે આજે પણ લાખો લોકો તેમને શ્રદ્ધાથી યાદ કરે છે. વીતેલા દિવસોમાં ફિલ્મ 'હનુમાન અંશ' જોયા પછી લોકોમાં નીમ કરોલી બાબા વિશે જાણવાની ઉત્સુકતા વધુ વધી ગઈ છે. તો ચાલો અમે તમને નીમ કરોલી બાબાના ચમત્કારો અને તેમના જીવન વિશે વિસ્તારથી જણાવીએ છીએ. તેનો ઉલ્લેખ બાબાના કૈંચી ધામની ઓફિશિયલ સાઇટ પર પણ મળે છે.
કોણ હતા નીમ કરોલી બાબા?
નીમ કરોલી બાબાનો જન્મ ઉત્તર પ્રદેશના આગ્રા જિલ્લાના અકબરપુર ગામમાં એક સંપન્ન બ્રાહ્મણ પરિવારમાં થયો હતો. તેમનું બાળપણનું નામ લક્ષ્મીનારાયણ હતું. કિશોરાવસ્થામાં જ તેમણે પરિવારની સંપત્તિ અને સુખ-સુવિધાઓ છોડી દીધી હતી અને આધ્યાત્મિક માર્ગ પર નીકળી પડ્યા હતા. કહેવાય છે કે તેઓ ગુજરાતના મોરબી પાસે આવેલા બબાનિયાં ગામ પહોંચ્યા હતા. અહીં તેમણે એક વૈષ્ણવ સંત પાસેથી આશરે 6-7 વર્ષ સુધી સાધના શીખી. આ દરમિયાન તેઓ લાંબા સમય સુધી તળાવમાં ગરદન સુધી પાણીમાં ડૂબેલા ઊભા રહેતા અને સાધના કરતા રહેતા. આ જ કારણે તેમને 'તલૈયા બાબા'ના નામથી પણ ઓળખવામાં આવવા લાગ્યા.
નીમ કરોલી બાબાને 17 વર્ષની ઉંમરે જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું હતું. તેમના પિતાનું નામ દુર્ગા પ્રસાદ શર્મા હતું. નીમ કરોલી બાબાનો જન્મ ઉત્તર પ્રદેશના ફિરોઝાબાદ જિલ્લાના એક ગામમાં થયો હતો. તેમના પિતાનું નામ દુર્ગા પ્રસાદ શર્મા હતું. નીમ કરોલી બાબાનું સાચું નામ લક્ષ્મીનારાયણ શર્મા હતું. નીમ કરોલી બાબાના લગ્ન 11 વર્ષની ઉંમરે થયા હતા, પરંતુ તેમને સાંસારિક જીવન ગમતું ન હતું અને તેમણે સાધુ બનવાનું નક્કી કર્યું. તેમને બે પુત્રો અને એક પુત્રી હતી, પરંતુ તેમણે ઘર છોડી દીધું અને આધ્યાત્મિક જીવન અપનાવ્યું હતું.
હનુમાન જી સાથે હતો વિશેષ સંબંધ
બાબા નીમ કરોલીને હનુમાન જીના ખૂબ મોટા ભક્ત માનવામાં આવે છે. તેમણે મોરબીના બબાનિયાં ગામમાં તળાવના કિનારે હનુમાન જીની મૂર્તિ સ્થાપિત કરી હતી. આગળ જતાં ત્યાં મંદિર બનાવડાવી દેવામાં આવ્યું હતું. બાબાના જીવનમાં હનુમાન ભક્તિનું વિશેષ સ્થાન રહ્યું. બાબામાં હનુમાન જીની ભક્તિ અને સેવા ભાવ એટલો ઊંડો હતો કે તેમના ભક્તો તેમને હનુમાન જીનો અંશ માનવા લાગ્યા હતા. આ જ કારણે તેમને કળિયુગમાં 'હનુમાન અંશ' કહીને પણ શ્રદ્ધાથી યાદ કરવામાં આવે છે.
કેવી રીતે પડ્યું 'નીમ કરૌલી બાબા' નામ?
આશરે 1916 ની આસપાસ બાબાએ મોરબીનું બબાનિયાં ગામ છોડી દીધું અને ઉત્તર ભારતના નીબ કરૌરી નામના ગામ પહોંચ્યા. આ ગામ આગળ જતાં તેમની ઓળખનો સૌથી મોટો હિસ્સો બની ગયું. આ જ ગામ સાથે જોડાયેલો એક પ્રસિદ્ધ રેલ પ્રસંગ પણ બાબાની ચમત્કારી કથાઓમાં સામેલ છે. આ ઘટના પછી નીબ કરૌરી ગામનું નામ દૂર-દૂર સુધી પ્રસિદ્ધ થયું અને બાબા લક્ષ્મણદાસને લોકો 'નીબ કરૌરી બાબા' કહેવા લાગ્યા. સમયની સાથે આ જ નામ 'નીમ કરૌલી બાબા' માં બદલાઈ ગયું. નીમ કરૌલી બાબાને મહારાજ-જી, નીમ કરૌલી બાબા, લક્ષ્મણ દાસ અને હાંડી વાલે બાબા જેવા નામોથી જાણીતા હતા. નીમ કરોલી બાબાના ઘણા ફેમસ શિષ્યો હતા, જેમાં સ્ટીવ જોબ્સ અને માર્ક ઝુકરબર્ગનો સમાવેશ થાય છે. તેમના અનુયાયીઓ તેમને "મહારાજ-જી" તરીકે પણ ઓળખતા હતા.
ઉત્તરાખંડમાં પણ બનાવી પોતાની ઓળખ
વર્ષ 1934-1935 પછી બાબાનું ભ્રમણ અને ભક્તો સાથેનું જોડાણ વધુ વધી ગયું. તેઓ કોઈ એક સ્થળે લાંબા સમય સુધી રોકાતા ન હતા. ઉત્તરાખંડમાં પણ તેમણે અનેક સ્થળોને પોતાની સાધના અને સેવાનું કેન્દ્ર બનાવ્યા. કૈંચી ધામ, વૃંદાવન, હનુમાનગઢ અને ભૂમિયાધાર જેવા સ્થળો સાથે તેમનો વિશેષ સંબંધ રહ્યો. આમાં કૈંચી ધામ આજે બાબાના સૌથી પ્રસિદ્ધ આશ્રમોમાંનું એક માનવામાં આવે છે. અહીં દર વર્ષે મોટી સંખ્યામાં ભક્તો દર્શન માટે પહોંચે છે.
'રામ નામ' માં હતી બાબાની ઊંડી આસ્થા
નીમ કરોલી બાબાનું જીવન ખૂબ જ સરળ હતું. તેઓ દેખાડાથી દૂર રહેતા હતા અને લોકોને ભગવાનનું નામ લેવા, સેવા કરવા અને જરૂરિયાતમંદોની મદદ કરવાની પ્રેરણા આપતા હતા. તેઓ અવારનવાર 'રામ નામ' લખતા હતા. તેમના વિશે એવું કહેવાય છે કે તેઓ માનતા હતા કે રામ નામ લેવાથી જીવનના ઘણા અઘરા કામ સરળતાથી કરી શકાય છે. તેમના માટે ભક્તિ માત્ર પૂજા સુધી સીમિત ન હતી, પરંતુ લોકોને અને ઈશ્વરની સેવા કરવાનું તેમને વધુ પસંદ હતું.
બાબાના ચમત્કારોની આજે પણ થાય છે ચર્ચા
નીમ કરોલી બાબા સાથે જોડાયેલા ઘણા ચમત્કારિક પ્રસંગો છે, જે ભક્તોમાં પ્રસિદ્ધ છે. એવું કહેવાય છે કે તેઓ લોકોની સમસ્યાઓને કહ્યા વિના જ સમજી લેતા હતા અને ઘણી વાર એવી વાતો કહી દેતા હતા, જે સાંભળીને ભક્તો આશ્ચર્યચકિત થઈ જતા હતા. એક ઘટના મુજબ, બાબા એક વખત ટિકિટ વિના જ ટ્રેનમાં ચઢી ગયા. તેઓ ફર્સ્ટ ક્લાસના ડબ્બામાં જઈને બેસી ગયા. જ્યારે ટીટીએ તેમને ટિકિટ ચેક કરવા કહ્યું તો તેમની પાસે ટિકિટ હતી જ નહીં. આ સંજોગોમાં ટ્રેન રોકીને તેમને પાટા પર જ ઉતારી દેવામાં આવ્યા. ત્યાંથી આગળનું સ્ટેશન નીબ કરોરી જ હતું. જ્યારે બાબાને ઉતારીને ટ્રેન ફરીથી ચલાવવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો ત્યારે ટ્રેન ચાલી જ નહીં. જ્યારે બાબાને ફરીથી ટ્રેનમાં બેસાડવામાં આવ્યા, ત્યારે જ ટ્રેન આગળ વધી. આવી બીજી ઘણી કથાઓ છે, જે બાબાના ચમત્કાર સાથે જોડાયેલી છે.
11 સપ્ટેમ્બર 1973ના રોજ લીધી સમાધિ
નીમ કરોલી બાબાએ 11 સપ્ટેમ્બર 1973ના રોજ વૃંદાવનની રામ કૃષ્ણ મિશન હોસ્પિટલમાં દેહત્યાગ કર્યો. તેમના મૃત્યુ પછી પણ કૈંચી ધામ અને અન્ય આશ્રમોમાં તેમની પૂજા ચાલુ રહી. આજે પણ ભક્તો બાબાને પોતાના ગુરુ, માર્ગદર્શક અને હનુમાન ભક્તના રૂપમાં યાદ કરે છે.