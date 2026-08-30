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નેપાળ મહાજળહોનારતમાં ભારે તારાજી; કૈલાશ માનસરોવર યાત્રાએ ગયેલા 25 ગુજરાતીઓ 72 કલાકથી ગુમ, પરિવારજનો ચિંતાતૂર

Nepal flood disaster: નેપાળમાં આવેલા વિનાશક પૂર અને ભૂસ્ખલનની ઘટનામાં કૈલાશ માનસરોવરની યાત્રાએ ગયેલા ગુજરાતના 25 જેટલા યાત્રાળુઓ ગુમ થયા છે. છેલ્લા 72 કલાકથી આ યાત્રાળુઓ સંપર્કવિહોણા હોવાથી તેમના પરિવારોમાં ભારે ચિંતા વ્યાપી ગઈ છે. આ કુદરતી આફતમાં લાપતા બનેલા લોકોમાં મુખ્યત્વે અમદાવાદ, આણંદ, ખેડા, સુરત અને ગાંધીનગરના નાગરિકોનો સમાવેશ થાય છે. આ તમામ શ્રદ્ધાળુઓ કૈલાશ માનસરોવરની પવિત્ર યાત્રા માટે નેપાળ ગયા હતા, જ્યાં અચાનક આવેલી જળહોનારતમાં તેઓ ફસાઈ ગયા છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Aug 30, 2026, 10:06 AM IST|Updated: Aug 30, 2026, 10:19 AM IST
નેપાળ મહાજળહોનારતમાં ભારે તારાજી; કૈલાશ માનસરોવર યાત્રાએ ગયેલા 25 ગુજરાતીઓ 72 કલાકથી ગુમ, પરિવારજનો ચિંતાતૂર

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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