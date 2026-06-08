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ગુજરાતમાં નવું શૈક્ષણિક સત્ર શરૂ, પણ બજારમાં પુસ્તકોની ભારે અછત; જાણો તેના પાછળનું ચોંકાવનારું કારણ

Gujarat Textbook Shortage: આજથી રાજ્યભરમાં નવા શૈક્ષણિક સત્રનો પ્રારંભ થયો છે. વેકેશન બાદ શાળાઓમાં ફરી એકવાર બાળકોની કિલકારીઓ ગુંજી ઉઠી છે. પરંતુ નવા સત્રની આ ખુશીમાં એક મોટો સવાલ ઊભો થયો છે. શાળાઓ તો ખુલી ગઈ. પણ વિદ્યાર્થીઓના હાથમાં પુસ્તકો જ નથી. ગુજરાતના અનેક શહેરોમાં વાલીઓ પુસ્તકો માટે ભટકી રહ્યા છે. શિક્ષણ વિભાગની બેદરકારી સામે હવે વાલીઓમાં ભારે રોષ જોવા મળી રહ્યો છે. વાંચો આ ખાસ અહેવાલ.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jun 08, 2026, 08:22 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 08:22 PM IST
ગુજરાતમાં નવું શૈક્ષણિક સત્ર શરૂ, પણ બજારમાં પુસ્તકોની ભારે અછત; જાણો તેના પાછળનું ચોંકાવનારું કારણ

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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