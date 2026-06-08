/ગુજરાતમાં નવું શૈક્ષણિક સત્ર શરૂ, પણ બજારમાં પુસ્તકોની ભારે અછત; જાણો તેના પાછળનું ચોંકાવનારું કારણ

Gujarat Textbook Shortage: શાળાના પ્રથમ દિવસે વિદ્યાર્થીઓ નવા ઉત્સાહ સાથે સ્કૂલે પહોંચ્યા. પરંતુ ઘણા વિદ્યાર્થીઓના હાથમાં પુસ્તકો ન હતા. કારણ કે બજારમાં હજુ સુધી અનેક પુસ્તકો ઉપલબ્ધ જ નથી. ગુજરાતી માધ્યમના ધોરણ 1થી 8ના લગભગ 50 ટકા પુસ્તકો બજારમાં નથી. ધોરણ 9થી 12ના પુસ્તકો પણ મળતા નથી. જ્યારે અંગ્રેજી માધ્યમના ધોરણ 1થી 12 સુધીના પુસ્તકોની પણ ભારે અછત છે.
વાલીઓ જ્યારે પુસ્તક લેવા બજારમાં પહોંચ્યા. ત્યારે એક નહીં, બે નહીં... પણ ચારથી પાંચ દુકાનોના ધક્કા ખાવા પડ્યા. અમદાવાદના ગાંધી રોડ સહિત રાજ્યના અનેક શહેરોમાં સ્ટેશનરી વેપારીઓ પણ હાથ ઊંચા કરી રહ્યા છે. કારણ કે નવા પુસ્તકોનો જથ્થો હજુ પહોંચ્યો જ નથી. વેપારીઓનું કહેવું છે કે, જે પુસ્તકો આવ્યા છે. તેની પાનાની ગુણવત્તા પણ સંતોષજનક નથી.
ટેન્ડરની મંજૂરી મોડી થતાં પુસ્તકોનું છાપકામ પણ મોડું પડ્યું
આ સમગ્ર સ્થિતિ પાછળનું કારણ પણ ચોંકાવનારું છે. ફેબ્રુઆરીમાં કાગળનો ભાવ પ્રતિ કિલો 54 રૂપિયા હતો. પરંતુ કાગળના ભાવમાં વધારો થતાં ટેન્ડર પ્રક્રિયા અટકી ગઈ. બાદમાં મે મહિનામાં 67 રૂપિયાના ભાવ સાથે કોન્ટ્રાક્ટ મંજૂર કરવામાં આવ્યો. ટેન્ડરની મંજૂરી મોડી થતાં પુસ્તકોનું છાપકામ પણ મોડું પડ્યું અને હવે નવા સત્રની શરૂઆત છતાં વિદ્યાર્થીઓ પુસ્તકો વગર અભ્યાસ કરવા મજબૂર બન્યા છે.
સ્ટેશનરીના ખર્ચમાં વધારો
બીજી તરફ વાલીઓ પર મોંઘવારીનો ડબલ માર પણ પડી રહ્યો છે. રાજકોટમાં સ્કૂલ ફી, સ્કૂલવાનના ભાડા અને સ્ટેશનરીના ખર્ચમાં વધારો થયો છે. સ્ટેશનરી ખર્ચમાં જ 30થી 40 ટકાનો વધારો નોંધાયો છે. જ્યારે સુરતમાં ધોરણ 9થી 12ના વિદ્યાર્થીઓને પુસ્તકો જ મળ્યા નથી અને અનેક વિદ્યાર્થીઓ પહેલા જ દિવસે પુસ્તકો વગર શાળાએ પહોંચ્યા.
એક તરફ સરકાર શિક્ષણની ગુણવત્તા સુધારવાની વાત કરે છે. તો બીજી તરફ નવા સત્રના પ્રથમ દિવસે જ વિદ્યાર્થીઓને પુસ્તકો માટે ભટકવું પડી રહ્યું છે. સવાલ એ છે કે, શાળાઓ ખુલવાની તારીખ નક્કી હતી. તો પછી પુસ્તકો સમયસર કેમ ન પહોંચ્યા? અને આ બેદરકારીની જવાબદારી કોણ લેશે?