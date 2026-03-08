ગુજરાતની 6 મહાનગરપાલિકાઓમાં હવે વહીવટદારો વહીવટ કરશે : જાણો કયા IAS અધિકારીને કઈ પાલિકા સોંપાઈ?
Administrator Before Gujarat Local Body Election : ગુજરાતની 6 મહાનગરપાલિકાઓમાં ચૂંટણી પાછી ઠેલાતા 10 માર્ચથી વહીવટદારોનું શાસન આવશે. ત્યારે કઈ મહાનગરપાલિકામાં કયા આઈએએસ અધિકારીને ચાર્જ સોંપવામાં આવ્યો, જાણો
Trending Photos
sthanik swarajya chutani in gujarat : ગુજરાતમાં હવે 1 મે બાદ જ સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી યોજાશે તેવુ લગભગ ફાઈનલ છે. ત્યારે તે પહેલા જ માર્ચમાં રાજ્યભરની મહાનગરપાલિકાઓમાં ચૂંટાયેલા પક્ષના શાસનનો અંત આવી ગયો છે. ત્યારે સરકાર દ્વારા આ પાલિકાઓમાં વહીવટદારની નિમણૂંક કરવામાં આવી છે. જ્યાં સુધી ચૂંટણીમાં પદાધિકારીઓની નિમણૂંક નથી થતી, ત્યાં સુધી ગુજરાતની 6 મહાનગરપાલિકાઓમાં વહીવટદારો વહીવટ કરશે. ચૂંટણી પાછી ઠેલાતા 10 માર્ચથી વહીવટદારોનું શાસન પાલિકાઓમાં લાગુ થઈ જશે.
અનુભવ ધરાવતા અધિકારીઓની પસંદગી પર સરકારે ભાર મૂક્યો
આગામી 10 માર્ચથી ગુજરાતની 6 મોટી મહાનગરપાલિકાઓમાં ચૂંટાયેલા પદાધિકારીઓનો કાર્યકાળ પૂરો થઈ રહ્યો છે. તેથી આ તમામ પાલિકાઓમાં વહીવટદારોની નિમણૂંક કરવામાં આવી છે. ગુજરાતની અનેક મહાનગરપાલિકામાં અવધી પૂર્ણ થતાં શાસનનો અંત આવ્યો છે. તેથી રાજ્યની છ મહાનગરપાલિકાઓની મુદત પૂર્ણ થતા ત્યાં વહીવટદાર શાસન લાગુ કરવામાં આવ્યું છે. આવામાં સ્થાનિક અનુભવ ધરાવતા અધિકારીઓની પસંદગી પર સરકારે ભાર મૂક્યો છે. અત્યંત અનુભવી અને સિનિયર આઈએએસ (ઇન્ડિયન એડમિનિસ્ટ્રેટિવ સર્વિસ) અધિકારીઓને આ મહાનગરોની કમાન સોંપવામાં આવી છે.
કયા શહેરમાં કોણ વહીવટદાર
- અમદાવાદ મહાનગરપાલિકામાં વહીવટદાર તરીકે અગ્ર સચિવ મુકેશ કુમારને મુકાયા
- વડોદરા મહાનગરપાલિકામાં જીયુવીએનએલના એમડી શાલિની અગ્રવાલને ચાર્જ સોંપાયો
- RMCમાં વહીવટદાર તરીકે રેમ્યા મોહનની નિમણુંક કરવામાં આવી
- સુરતની જવાબદારી અગ્ર સચિવ મિલિંદ તોરવણેને સોંપાઈ
- ભાવનગર મહાનગરપાલિકાની જવાબદારી સચિવ હર્ષદ પટેલને સોંપાઈ
6 પાલિકામાં નવા વહીવટદાર
ઉલ્લેખનીય છે કે, આગામી બે મહિના સુધી ગુજરાતમાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી યોજાવાની કોઈ શક્યતા નથી. પરંતુ બીજી તરફ, ચૂંટાયેલા સભ્યોનો કાર્યકાળ 10 માર્ચે પૂરો થઈ રહ્યો છે. આવામાં શહેરી વિકાસના કામ અટકે નહિ, તે માટે વહીવટદારોની નિમણૂંકનો સત્તાવાર આદેષ જાહેર કરાયો છે. જેને પગલે 10 માર્ચથી અમદાવાદ, વડોદરા, રાજકોટ, સુરત, ભાવનગર અને જામનગર માટે નવા વહીવટદારો નિમાયા છે. આ તમામ પાલિકાઓમાં મેયર, ડેપ્યુટી મેયર અને સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન સહિતના તમામ રાજકીય હોદ્દેદારોની સત્તાઓનો અંત આવશે. આ બાદ 10 માર્ચથી વહીવટદારો ચાર્જ સંભાળશે.
મુખ્યમંત્રી દ્વારા પસંદગી કરાઈ
જ્યા સુધી ચૂંટણી ન થાય, અને નવું બોર્ડ ન રચાય ત્યાં સુધી આ વહીવટદારો જ ચાર્જમાં રહેશે. જેના માટે આઈએએસ અધિકારીઓની પસંદગી કરાઈ છે. મુખ્યમંત્રી કાર્યાલયથી આ આઈએએસ અધિકારીઓની પસંદગી કરાઈ છે, જેઓને અગાઉ મહાનગરપાલિકાના સંચાલનો બહોળો અનુભવ હોય.
આ પણ વાંચો :
ગુજરાતમાં ફરી ચૂંટણીનો માહોલ : સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીના ઢોલ વાગ્યા! 1 મે બાદ યોજાશે
અમદાવાદના વહીવટદાર IAS મુકેશ કુમાર
ગુજરાત સરકારના શહેરી વિકાસ વિભાગ દ્વારા અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (AMC) માટે નવો આદેશ છૂટ્યો છે. વરિષ્ઠ IAS અધિકારી મુકેશ કુમારને અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના એડમિનિસ્ટ્રેટર (વહીવટદાર) તરીકે નિયુક્ત કરાયા છે. ચૂંટણી ન યોજાતા વહીવટી પ્રક્રિયા ચાલુ રાખવા માટે રાજ્ય સરકાર દ્વારા એડમિનિસ્ટ્રેટરની નિમણૂંક કરવામાં આવી છે. મુકેશ કુમાર 10મી માર્ચ, 2026 થી અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનનો વહીવટ સંભાળશે. નવી ચૂંટણીઓ દ્વારા કાઉન્સિલરોની નિમણૂંક ન થાય ત્યાં સુધી તેઓ વહીવટદાર તરીકે કાર્યરત રહેશે. AMCના હાલના કાઉન્સિલરોની પાંચ વર્ષની મુદત આગામી 9મી માર્ચ, 2026ના રોજ પૂર્ણ થઈ રહી છે.
રાજકોટમાં રેમ્યા મોહન નવી વહીવટદાર
રાજકોટ મહાનગરપાલિકા RMCમાં વહીવટદાર તરીકે રેમ્યા મોહનની નિમણુંક કરવામાં આવી છે.
જામનગરમાં આરતી કંવરને ચાર્જ
જામનગર મહાનગરપાલિકામાં વહીવટદાર તરીકે આરતી કંવરની નિમણૂંક કરવામાં આવી છે. જામનગરના પૂર્વ DDO આરતી કંવર હવે મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનનો વહીવટ સંભાળશે. તેઓ અગાઉ જામનગર જિલ્લા પંચાયતમાં જિલ્લા વિકાસ અધિકારી (DDO) તરીકે સફળતાપૂર્વક ફરજ બજાવી ચૂક્યા છે. તેમના આ અનુભવને ધ્યાનમાં રાખીને જ સરકાર દ્વારા તેમને ફરી એકવાર જામનગરના વહીવટની મહત્વની કમાન સોંપવામાં આવી છે.
આ પણ વાંચો :
વડોદરામાં શાલિની અગ્રવાલ વહીવટદાર
વડોદરા મહાનગરપાલિકામાં 10 માર્ચ પછી વહીવટદાર શાસન આવી જશે. જે માટે સરકારે જીયુવીએનએલના એમડી શાલિની પર પસંદગીનો કળઢ ઢોળ્યો છે. હવે શાલિની અગ્રવાલ વડોદરાના નવા વહીવટદાર બનશે.
ભાવનગરમાં હર્ષદ પટેલ
ભાવનગર પાલિકામાં હર્ષદ પટેલને ચાર્જ સોંપાયો છે. હર્ષદ પટેલ હાલ જીએસીએલમાં કાર્યરત છે. ભાવનગરના વહીવટી તંત્રને ગતિમાન રાખવા તેમને ભાવનગરની જવાબદારી સોંપાઈ છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે