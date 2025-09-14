Prev
Next

કોણ બનશે BJPના નવા રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ? મળ્યા RSS અને ભાજપ વચ્ચેની કડવાશ દૂર થવાના સંકેત

BJP New President: ભારતીય જનતા પાર્ટી દ્વારા છેલ્લા કેટલાક મહિનાથી પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષની ચૂંટણી અને પસંદગી ટાળવામાં આવી રહી છે. આને માટે ભાજપ અને આરએસએસની ટોચની નેતાગીરી વચ્ચેના તંગ બનેલા સંબંધોને જવાબદાર માનવામાં આવે છે પણ હવે એવા સંકેતો મળી રહ્યા છે કે ભાજપ અને RSS વચ્ચેના સંબંધોમાં વ્યાપેલી કડવાશ ધીમેધીમે દૂર થઈ રહી છે. 

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Sep 14, 2025, 08:48 AM IST

Trending Photos

કોણ બનશે BJPના નવા રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ? મળ્યા RSS અને ભાજપ વચ્ચેની કડવાશ દૂર થવાના સંકેત

BJP President: છેલ્લા કેટલાક મહિનાઓથી ભારતીય જનતા પાર્ટી (BJP) ના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષની પસંદગી અને ચૂંટણી ટાળવામાં આવી રહી હતી. આ પાછળનું મુખ્ય કારણ ભાજપ અને રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘ (RSS) ની ટોચની નેતાગીરી વચ્ચેના સંબંધોમાં આવેલી કડવાશ માનવામાં આવતી હતી. જોકે, હવે એવા સંકેતો મળી રહ્યા છે કે બંને પક્ષો વચ્ચેનો તણાવ ઓછો થઈ રહ્યો છે અને સંબંધો ફરી સુધરી રહ્યા છે. આને કારણે, હવે એવી શક્યતા છે કે ભાજપ ટૂંક સમયમાં જ તેના નવા રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષના નામની જાહેરાત કરશે.

Add Zee News as a Preferred Source

સંબંધોમાં આવેલો તણાવ અને તેનું પરિણામ
2014ની લોકસભા ચૂંટણી પહેલાં ભાજપના તત્કાલીન પ્રમુખે એક વિવાદાસ્પદ નિવેદન કર્યું હતું કે ભાજપને હવે RSS ના સાથ-સહકારની જરૂર નથી. આ નિવેદનને કારણે RSS અને ભાજપના સંબંધોમાં ભારે કડવાશ આવી હતી. RSS ને આ વાત બિલકુલ પસંદ આવી ન હતી અને તેનું પરિણામ ભાજપને 2024ની લોકસભા ચૂંટણીમાં ભોગવવું પડ્યું. ભાજપે 'અબ કી બાર 400 પાર'નો નારો આપ્યો હતો, પરંતુ જ્યારે પરિણામો આવ્યા ત્યારે પાર્ટીને માત્ર 240 બેઠકોથી જ સંતોષ માનવો પડ્યો. એવું માનવામાં આવે છે કે RSSના કાર્યકરોએ તે ચૂંટણીમાં મન વિના ફક્ત નામ પૂરતો ટેકો આપ્યો હતો, જેના કારણે ભાજપને આટલું નબળું પરિણામ મળ્યું.

વડાપ્રધાન મોદીએ RSS ને 'વિશ્વનું સૌથી મોટું NGO' ગણાવ્યું
આ પરિણામ પછી ભાજપને તેની ભૂલનો અહેસાસ થયો. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી, ગૃહમંત્રી અમિત શાહ અને અન્ય ટોચના નેતાઓએ RSS ને ફરી મનાવવાના પ્રયાસો શરૂ કર્યા. આ પ્રયાસોના ભાગરૂપે 15મી ઓગસ્ટે લાલ કિલ્લા પરથી દેશને સંબોધતા વડાપ્રધાન મોદીએ RSS ને 'વિશ્વનું સૌથી મોટું NGO' ગણાવ્યું. આ નિવેદન બંને પક્ષો વચ્ચેના સંબંધો સુધારવા માટે એક હકારાત્મક સંકેત માનવામાં આવે છે.

રાજકારણ હોય કે સમાજ સેવા, નિવૃત્તિ માટે કોઈ ઉંમર હોતી નથી
બીજી તરફ, RSS ના વડા મોહન ભાગવતે પણ એક કાર્યક્રમમાં સ્પષ્ટ કહ્યું હતું કે રાજકારણ હોય કે સમાજ સેવા, નિવૃત્તિ માટે કોઈ ઉંમર હોતી નથી. આ નિવેદન ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે, કારણ કે અગાઉ તેમણે ૭૫ વર્ષની ઉંમરે સ્વૈચ્છિક નિવૃત્તિ લેવાની ટિપ્પણી કરી હતી. આ વર્ષે વડાપ્રધાન મોદી ૭૫ વર્ષના થઈ રહ્યા છે, તેથી મોહન ભાગવતનું આ નિવેદન ભાજપના નેતૃત્વને રાહત આપનારું માનવામાં આવે છે. આ તમામ સંકેતો સૂચવે છે કે ભાજપ અને RSS વચ્ચેનો બરફ પીગળી રહ્યો છે અને બંને પક્ષો ફરી એક થઈ રહ્યા છે.

આ સંજોગોમાં, હવે એવી શક્યતા છે કે ભાજપ ટૂંક સમયમાં જ પાર્ટીના નવા રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષના નામની જાહેરાત કરશે, જેનાથી સંગઠનમાં સ્થિરતા આવશે અને ૨૦૨૪ની ચૂંટણીના નબળા પરિણામો પછી પાર્ટીને ફરી મજબૂત કરવાનો માર્ગ મોકળો થશે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Kinjal Patel

સિનિયર સબ સબ એડિટર તરીકે ZEE 24 કલાકમાં હાલ કાર્યરત છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 9 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે.કારકિર્દીની શરૂઆતથી ગુજરાતના મુખ્ય સમાચાર, સ્થાનિક ગુજરાતી સમાચાર, ગુજરાતનું રાજકારણ, ગુજરાતના ક્ર

...और पढ़ें
BJP New presidentBJP presidentnew PresidentBJP AdhyakshJP Naddapm modinew national presidentBihar electionGujarati Newsબીજેપી નવા અધ્યક્ષબીજેપી અધ્યક્ષનવા અધ્યક્ષબીજેપી અધ્યાક્ષજેપી નડ્ડાપીએમ મોદીનવા રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષબિહાર ચૂંટણીગુજરાતી સમાચાર

Trending news