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BJP દ્વારા વિવિધ રાજ્યો માટે નવા પ્રભારી અને સહ-પ્રભારીઓની નિમણૂક: ઉત્તર પ્રદેશ, ગુજરાત અને પંજાબમાં મોટી જવાબદારીઓ સોંપાઈ

Gandhinagar News: ભારતીય જનતા પાર્ટી દ્વારા તાજેતરમાં વિવિધ રાજ્યો માટે નવા પ્રભારીઓ અને સહ-પ્રભારીઓની મહત્વપૂર્ણ નિયુક્તિઓ કરવામાં આવી છે. રાજ્યસભાના સાંસદ અને રાષ્ટ્રીય મુખ્યાલયના પ્રભારી તરુણ ચુઘને ગુજરાતના નવા પ્રભારી તરીકે જવાબદારી આપવામાં આવી છે. ગુજરાતને કેન્દ્રમાં રાખીને કરાયેલી આ નિમણૂકથી રાજ્યમાં ભાજપની સંગઠનાત્મક કામગીરી વધુ વેગવાન બનશે તેવી અપેક્ષા રાખવામાં આવી રહી છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Aug 18, 2026, 11:26 AM IST|Updated: Aug 18, 2026, 11:30 AM IST
BJP દ્વારા વિવિધ રાજ્યો માટે નવા પ્રભારી અને સહ-પ્રભારીઓની નિમણૂક: ઉત્તર પ્રદેશ, ગુજરાત અને પંજાબમાં મોટી જવાબદારીઓ સોંપાઈ

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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