/BJP દ્વારા વિવિધ રાજ્યો માટે નવા પ્રભારી અને સહ-પ્રભારીઓની નિમણૂક: ઉત્તર પ્રદેશ, ગુજરાત અને પંજાબમાં મોટી જવાબદારીઓ સોંપાઈ

Gandhinagar News: ભારતીય જનતા પાર્ટી (BJP) દ્વારા સંગઠનાત્મક માળખાને વધુ મજબૂત કરવાના ઉદ્દેશ્યથી વિવિધ રાજ્યો માટે નવા પ્રભારીઓ અને સહ-પ્રભારીઓની મહત્વપૂર્ણ નિયુક્તિઓ કરવામાં આવી છે. પક્ષના કેન્દ્રીય નેતૃત્વ દ્વારા આગામી રાજકીય પ્રવૃત્તિઓ અને સંગઠનાત્મક કામગીરીને ધ્યાનમાં રાખીને આ જવાબદારીઓની વહેંચણી કરાઈ છે. ભાજપ પ્રમુખ નીતિન નવીનની ટીમની જાહેરાત બાદ મંગળવારે રાજ્ય સંગઠન પ્રભારીઓની જાહેરાત કરવામાં આવી હતી. વિનોદ તાવડેને ઉત્તર પ્રદેશ, સતીશ પુનિયાને પંજાબ અને તરુણ ચુઘને ગુજરાતમાં પ્રભારી સોંપવામાં આવ્યા છે. આવતા વર્ષે ત્રણેય રાજ્યોમાં વિધાનસભા ચૂંટણીઓ થવાની છે. જગદીશ પટેલને યુપી ભાજપના સહ-પ્રભારી નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. જગદીશ ઈશ્વરભાઈ પાઈને ઉત્તર પ્રદેશ ભાજપ સંગઠનના સહ-પ્રભારી પણ નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે.
ભારતીય જનતા પાર્ટી દ્વારા તાજેતરમાં વિવિધ રાજ્યો માટે નવા પ્રભારીઓ અને સહ-પ્રભારીઓની મહત્વપૂર્ણ નિયુક્તિઓ કરવામાં આવી છે. ત્યારે રાષ્ટ્રીય મહાસચિવ અને રાજ્યસભાના સાંસદ વિનોદ તાવડેને ઉત્તર પ્રદેશના પ્રભારી તરીકે જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે. તેમની સાથે જગદીશ ઈશ્વરભાઈ પટેલને ઉત્તર પ્રદેશના સહ-પ્રભારી તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. રાજ્યસભાના સાંસદ અને રાષ્ટ્રીય મુખ્યાલયના પ્રભારી તરુણ ચુઘને ગુજરાતના નવા પ્રભારી તરીકે જવાબદારી આપવામાં આવી છે.
ગુજરાતને કેન્દ્રમાં રાખીને કરાયેલી આ નિમણૂકથી રાજ્યમાં ભાજપની સંગઠનાત્મક કામગીરી વધુ વેગવાન બનશે તેવી અપેક્ષા રાખવામાં આવી રહી છે. રાષ્ટ્રીય મહાસચિવ અને રાજ્યસભાના સાંસદ સતીશ પૂનિયાને પંજાબના પ્રભારી બનાવવામાં આવ્યા છે. આ તમામ વરિષ્ઠ નેતાઓ આગામી સમયમાં પોતપોતાના ફાળવાયેલા રાજ્યોમાં પક્ષના કાર્યકરો સાથે સમન્વય સાધીને સંગઠનને તળમૂળથી વધુ મજબૂત કરવા માટે સક્રિય રીતે કામ કરશે.
ઉત્તર પ્રદેશમાં આવતા વર્ષે વિધાનસભા ચૂંટણીઓ થવાની છે, જ્યાં યોગી આદિત્યનાથના નેતૃત્વમાં ભાજપ પોતાનો 10 વર્ષનો કાર્યકાળ પૂર્ણ કરી રહ્યું છે અને ત્રીજી વખત હેટ્રિક ફટકારવાની તૈયારી કરી રહ્યું છે. ગુજરાતમાં, ભાજપ લગભગ ચાર દાયકાથી સત્તામાં છે. તે વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીનું ગૃહ રાજ્ય પણ છે. ત્રણેય રાજ્યોના પ્રભારીઓ રાજ્યસભાના સાંસદ પણ છે અને મજબૂત સંગઠનાત્મક ક્ષમતાઓ ધરાવે છે.
દરમિયાન, પંજાબમાં, ભાજપ પુનરાગમનની તૈયારી કરી રહ્યું છે. ભાજપ અને અકાલી દળ વચ્ચે જોડાણ અંગે ફરી અટકળો જોર પકડી રહી છે. પંજાબના પ્રભારી તરીકે નિયુક્ત થયેલા સતીશ પુનિયાએ જણાવ્યું હતું કે તેમને હમણાં જ આ જવાબદારી મળી છે. કંઈ પણ કહેવું વહેલું ગણાશે, પરંતુ પંજાબમાં આમ આદમી પાર્ટી સામે એક ગુપ્ત પ્રવાહ ચાલી રહ્યો છે. ભાજપે દિલ્હીમાં પણ આવી જ પલટો હાંસલ કરી હતી. અગાઉ, પુનિયાએ હરિયાણામાં ભાજપની હેટ્રિકમાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી.
વિનોદ તાવડેનો જન્મ 20 જુલાઈ, 1963 ના રોજ મુંબઈના એક મધ્યમ વર્ગના મરાઠી પરિવારમાં થયો હતો. અખિલ ભારતીય વિદ્યાર્થી પરિષદ સાથેના તેમના શરૂઆતના દિવસોમાં, તેઓ બાલ આપ્ટે અને મદન દાસ દેવીથી ખૂબ પ્રભાવિત હતા. બાદમાં, અટલ બિહારી વાજપેયી અને લાલ કૃષ્ણ અડવાણી તેમના પ્રેરણાસ્ત્રોત બન્યા. વિનોદ તાવડે અગાઉ બિહાર સહિત અનેક રાજ્યોમાં ભાજપ પ્રભારી તરીકે સેવા આપી ચૂક્યા છે.