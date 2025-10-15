17 તારીખે નવા મંત્રીઓ લઈ શકે છે શપથ, ભાજપના ધારાસભ્યોને બે દિવસ ગાંધીનગરમાં રહેવાની સૂચના
Gujarat Cabinet Expansion: ગુજરાતમાં મંત્રીમંડળના વિસ્તરણની ચર્ચા જોરશોરથી ચાલી રહી છે. નવા મંત્રીઓ 17 ઓક્ટોબરે શપથ લઈ શકે છે. આ વચ્ચે ભાજપના તમામ ધારાસભ્યોને બે દિવસ ગાંધીનગરમાં રહેવાની સૂચના આપવામાં આવી છે.
ગાંધીનગરઃ ગુજરાત સરકારના મંત્રી મંડળનું વિસ્તરણ થવા જઈ રહ્યું છે. દિવાળી પહેલા સરકારમાં ઘણા નવા ચહેરા જોવા મળશે તો અત્યારના કેટલાય ચહેરા માત્ર ધારાસભ્ય જ રહી જશે...એવા અનેક નવા નામ સામે આવ્યા છે ચોંકાવનારા છે...શપથગ્રહણ માટે તૈયારીઓ પૂર્ણ થઈ ગઈ છે...ત્યારે જુઓ ગુજરાતની રાજનીતિના સૌથી મોટા સમાચારનો આ ખાસ અહેવાલ,...
ગુજરાતની રાજનીતિમાં હવે ગણિતનો નવો ખેલ શરૂ થવા જઈ રહ્યો છે. મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલના મંત્રીમંડળમાં ટૂંક સમયમાં મોટો ફેરફાર થવાનો છે. 17 ઓક્ટોબરે ભવ્ય શપથગ્રહણ સમારંભ યોજાવાનો છે...દરેક ધારાસભ્યોને બે દિવસ ગુરુવાર અને શુક્રવારે ગાંધીનગરમાં જ રહેવા સુચના અપાઈ છે.
સૂત્રો પાસેથી જે જાણકારી મળી તે મુજબ નાણામંત્રી કનુ દેસાઈ, અન્ન અને પુરવઠા રાજ્યમંત્રી ભીખુસિંહ પરમાર, બચુ ખાબડ, રાઘવજી પટેલ, મૂળુ બેરા અને ભાનુ બાબરિયા જેવા કેટલાક મંત્રીઓની એક્ઝિટ થઈ શકે છે. બીજી તરફ, જયેશ રાદડિયા, મહેશ કસવાલા, અલ્પેશ ઠાકોર, જીતુ વાઘાણી, કેયુર રોકડિયા, જીતુ ચૌધરી, સંગીતા પાટીલ, ઉદય કાનગડ, અને રીવાબા જાડેજા જેવા ચહેરાઓને નવા મંત્રી તરીકે સ્થાન મળી શકે છે..
કોઈ થઈ શકે છે આઉટ?
નાણામંત્રી કનુ દેસાઈ
અન્ન-પુરવઠા રાજ્યમંત્રી ભીખુસિંહ પરમાર
પંચાયત મંત્રી બચુ ખાબડ
કૃષિ મંત્રી રાઘવજી પટેલ
પ્રવાસન મંત્રી મૂળુ બેરા
મહિલા, બાળ વિકાસ મંત્રી ભાનુ બાબરિયા
કોની થઈ શકે છે એન્ટ્રી?
જયેશ રાદડિયા, મહેશ કસવાલા, અલ્પેશ ઠાકોર
જીતુ વાઘાણી, કેયુર રોકડિયા, જીતુ ચૌધરી
સંગીતા પાટીલ, ઉદય કાનગડ, રીવાબા જાડેજા
નવા મંત્રીમંડળમાં સૌરાષ્ટ્ર અને લેઉવા પાટીદાર ફેક્ટરને ખાસ ધ્યાનમાં રાખવામાં આવશે. સાથે જ પાટીદાર, OBC, કોળી, SC-ST અને ઉત્તર–દક્ષિણ–મધ્ય ગુજરાતના સંતુલન પર પણ પાર્ટી ધ્યાન રાખશે. હાલના મંત્રી ઋષિકેશ પટેલ, બળવંતસિંહ રાજપૂત, હર્ષ સંઘવી, કુંવરજી બાવળિયા, કુબેર ડિંડોર, પ્રફુલ પાનસેરિયા, પરશોત્તમ સોલંકી અને મુકેશ પટેલને ફરીથી લોટરી લાગી શકે છે.
કોણ રહી શકે છે યથાવત્?
ઋષિકેશ પટેલ, બળવંતસિંહ રાજપૂત
હર્ષ સંઘવી, કુંવરજી બાવળિયા
કુબેર ડિંડોર, પ્રફુલ પાનસેરિયા
પરશોત્તમ સોલંકી અને મુકેશ પટેલ
દિવાળી પર્વના શુભ દિવસે જો નવા મંત્રીઓના શપથ પણ થઈ શકે છે...એટલે કે દિવાળીમાં કોઈ ધારાસભ્યના ઘરે ડબલ ફટાકડા ફૂટશે...મીઠાઈની મિઠાશ પણ બેવડાઈ જશે...હા, પણ કેટલાકના ઘરે સ્ટોક લાવીને રાખેલા ફટાકડા માળિયે ચડાવી દેવા પડે તેવી પણ સ્થિતિ સર્જાઈ શકે છે....
