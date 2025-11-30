સવાર સવારમાં લાખો ઉમેદવારોની આતુરતાનો અંત! ગુજરાત પોલીસમાં બમ્પર ભરતીની જાહેરાત
Gujarat Police Recruitment: ગુજરાત પોલીસમાં નવી પોલીસ ભરતીની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. PSI અને lrdની ભરતી જાહેર કરતા લાખો ઉમેદવારોની આતુરતાનો અંત આવ્યો છે. તમને જણાવી દઈએ કે PSI ની 858 જગ્યા પર ભરતી થશે, જ્યારે LRd ની 12733 જગ્યા પર ભરતી થશે. ફોર્મ ભરવાના - 3/12/2025 તારીખથી 23/12/2025 તારીખ સુધી ફોર્મ ભરી શકાશે.
Gujarat Police Recruitment: ગુજરાતમાં પોલીસની તૈયારી કરતા નવ યુવાનો માટે ગુજરાત પોલીસમાં જોડાઈને રાજ્યની સેવા કરવાની સુવર્ણ તક આવી ગઈ છે. જી હા... ગુજરાત સરકારે પોલીસ સબ ઇન્સ્પેક્ટર (PSI) અને લોકરક્ષક દળ (LRD) ની મોટી ભરતીની સત્તાવાર જાહેરાત કરી દીધી છે. આ ભરતીમાં કુલ 13,591 જગ્યાઓ પર ભરતી કરવામાં આવશે. આ જાહેરાત રાજ્યના હજારો યુવાનોના સપના સાકાર કરવા માટેનો એક મોટો અવસર છે.
ભરતીની મુખ્ય નીચે મુજબ છે...
- પદનું નામ જગ્યાઓની સંખ્યા
- પોલીસ સબ ઇન્સ્પેક્ટર (PSI) 858
- લોકરક્ષક દળ (LRD) 12,733
- કુલ જગ્યાઓ 13,591
ફોર્મ ભરવાની તારીખો
પોલીસ વિભાગમાં જોડાવા ઇચ્છુક ઉમેદવારો માટે ઓનલાઈન અરજી પ્રક્રિયાની તારીખો પણ જાહેર કરવામાં આવી છે...
- ફોર્મ ભરવાની શરૂઆતની તારીખ: 03/12/2025
- ફોર્મ ભરવાની છેલ્લી તારીખ: 23/12/2025
તૈયારી શરૂ કરી દેજો!
ઉમેદવારોએ નિર્ધારિત સમયગાળા દરમિયાન જ પોતાની અરજી ઓનલાઈન માધ્યમથી કરવાની રહેશે. છેલ્લી ઘડીની ધમાલથી બચવા માટે વહેલી તકે ફોર્મ ભરી દેવું સલાહભર્યું છે. આ ભરતી પ્રક્રિયામાં લેખિત પરીક્ષા અને શારીરિક કસોટી (Physical Test) મુખ્ય ભૂમિકા ભજવશે. મોટી સંખ્યામાં જગ્યાઓ હોવા છતાં, સ્પર્ધા કડક બની રહેશે. તેથી, ઉમેદવારોએ હવે સમય બગાડ્યા વિના તાત્કાલિક ધોરણે પોતાની તૈયારી શરૂ કરી દેવી જોઈએ.
સત્તાવાર નોટિફિકેશન અને અભ્યાસક્રમ (Syllabus) ની વધુ માહિતી માટે ઉમેદવારોને ગુજરાત પોલીસ ભરતી બોર્ડની અધિકૃત વેબસાઇટની મુલાકાત લેવા વિનંતી છે.
પો.સ.ઇ. કેડરની શૈક્ષણિક લાયકાત નીચે મુજબ રહેશે.
- "ભારતમાં કેન્દ્રીય અથવા રાજ્ય અધિનિયમ દ્વારા અથવા હેઠળ સ્થાપિત અથવા સમાવિષ્ટ થયેલી કોઈપણ યુનિવર્સિટીમાંથી અથવા આવી માન્યતા પ્રાપ્ત અન્ય કોઈપણ શૈક્ષણિક સંસ્થામાંથી અથવા યુનિવર્સિટી ગ્રાન્ટ્સ કમિશન અધિનિયમ, ૧૯૫૬ની કલમ ૩ હેઠળ યુનિવર્સિટી તરીકે જાહેર કરાયેલી માન્યતા પ્રાપ્ત સંસ્થામાંથી મેળવેલી સ્નાતકની પદવી (Bachelor's degree) ધરાવતા હોવા જોઈએ અથવા સરકાર દ્વારા માન્યતા પ્રાપ્ત તેની સમકક્ષ લાયકાત ધરાવતા હોવા જોઈએ."
લોકરક્ષક કેડરની શૈક્ષણિક લાયકાત નીચે મુજબ રહેશે.
- "માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડમાંથી ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળા પ્રમાણપત્ર પરીક્ષા (Higher Secondary School Certificate Examination) પાસ કરેલી હોવી જોઈએ અથવા સરકાર દ્વારા તેવી માન્યતા પ્રાપ્ત સમકક્ષ લાયકાત ધરાવતા હોવા જોઈએ."
- ઉપર જણાવેલ તમામ સંવર્ગની ખાલી જગ્યાઓની ભરતી અંગેની વિગત https://ojas.gujarat.gov.in વેબસાઇટ તથા ભરતી બોર્ડની વેબસાઇટ https://gprb.gujarat.gov.in ઉપર મુકવામાં આવનાર સુચનાઓમાં દર્શાવવામાં આવશે. જે જોઇ લેવાની રહેશે.
- પો.સ.ઇ. કેડર અને લોકરક્ષક કેડરની ભરતી અંગે વિગતવારની તમામ સુચનાઓ (જાહેરાત) https://ojas.gujarat.gov.in વેબસાઇટ ઉપર તા.૦૩/૧૨/૨૦૨૫ નારોજ અપલોડ કરવામાં આવનાર છે. આ તમામ સુચનાઓ (જાહેરાત) કાળજીપુર્વક વાંચી નિયમોની પ્રવર્તમાન જોગવાઇઓ મુજબ લાયકાત પરિપૂર્ણ કરતા અને ઇચ્છા ધરાવતા ઉમેદવારોએ https://ojas.gujarat.gov.in વેબસાઇટ પર ઓનલાઈન અરજી કરવાની રહેશે.
- પો.સ.ઇ. કેડર અને લોકરક્ષક કેડરની ઓનલાઇન અરજીઓ તા.૦૩/૧૨/૨૦૨૫ (બપોરના કલાક: ૧૪.૦૦) થી તા.૨૩/૧૨/૨૦૨૫ (રાત્રિના કલાક: ૨૩.૫૯) સુધી OJASની વેબસાઇટ https://ojas.gujarat.gov.in ઉપર સ્વીકારવામાં આવશે.
- ઉમેદવારોએ ઓનલાઇન અરજી કર્યા પછી કન્ફર્મ (CONFIRM) કરીને તેની પ્રિન્ટ કાઢી પોતાની પાસે રાખવાની રહેશે અને જ્યારે ભરતી બોર્ડ દ્વારા માંગવામાં આવે ત્યારે તે રજૂ કરવાની રહેશે.
- ઉમેદવારે કોઇપણ સંજોગોમાં ટપાલથી, ઇ-મેઇલથી કે રૂબરૂમાં અરજી પત્રક મોકલવાના રહેશે નહીં તેમજ આવા અરજીપત્રકો સ્વીકારવામાં પણ આવશે નહીં. જેની ઉમેદવારોએ ખાસ નોંધ લેવી.
- આ જાહેરાત તથા ભરતી પ્રક્રિયામાં કોઈપણ કારણોસર ફેરફાર કરવાની કે રદ્દ કરવાની આવશ્યકતા ઉભી થાય તો તેમ કરવાનો ભરતી બોર્ડ / સરકારશ્રીને સંપૂર્ણ હકક / અધિકાર રહેશે અને ભરતી બોર્ડ આ માટે કારણો આપવા બંધાયેલ રહેશે નહીં.
- ઉપરોકત ભરતીને લગતી વખતો વખતની સૂચનાઓ ગુજરાત પોલીસ ભરતી બોર્ડની વેબસાઇટ https://gprb.gujarat.gov.in ઉપર જોવાની રહેશે.
