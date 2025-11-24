Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝGujarat

સંઘવીના સંસ્કાર અંગેની ટિપ્પણી મુદ્દે ગુજરાતનું રાજકારણ તેજ! કોંગ્રેસે ભાજપના ધારાસભ્યનો વીડિયો જાહેર કર્યો

Jignesh Mevani Challenge Harsh Sanghvi : કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય જિગ્નેશ મેવાણીએ નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીને સોશિયલ મીડિયા પર ચેલેન્જ આપી, તેના બાદથી ગુજરાતનું રાજકારણ ગરમાયું છે 
 

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Nov 24, 2025, 05:53 PM IST

Trending Photos

સંઘવીના સંસ્કાર અંગેની ટિપ્પણી મુદ્દે ગુજરાતનું રાજકારણ તેજ! કોંગ્રેસે ભાજપના ધારાસભ્યનો વીડિયો જાહેર કર્યો

Jignesh Mevani Vs Harsh Sanghvi : ગુજરાતના નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીના સંસ્કાર અંગેની ટિપ્પણી મુદ્દે રાજકારણ તેજ બન્યું છે. ગૃહમંત્રીએ નામ લીધા વિના જિગ્નેશ મેવાણી પર પ્રહાર કર્યા હતા. ગુજરાત કોંગ્રેસ એસસી સેલના ચેરમેન જિગ્નેશ મેવાણીના સમર્થનમાં આવ્યા છે. તેઓએ ભાજપના ધારાસભ્ય હીરા સોલંકીનો વીડિયો એક્સ પ્લેટફોર્મ પર પોસ્ટ કરી નાયબ મુખ્યમંત્રીને સવાલો કર્યા છે.  

વીડિયોમાં શું છે...
ગુજરાત કોંગ્રેસ એસસી સેલના ચેરમેન હીતેન્દ્ર પીઠડીયાએ પોસ્ટ કરીને જિગ્નેશ મેવાણીને સમર્થન આપ્યું છે. હીરાભાઇ સોલંકીએ પટ્ટા ઉતારવાની ધમકી આપી ત્યારે તંત્ર અને સરકાર મૌન હતી. કોંગ્રેસ પાર્ટીના કાર્યકારી અધ્યક્ષ, વડગામના ધારાસભ્ય જીગ્નેશભાઈ મેવાણી દ્વારા ગુજરાતમાં બેફામ રીતે ચાલતા નશાના કારોબાર પર ઉગ્ર રજૂઆત કરતા જાણે કારોબારીઓના ભાગીદાર હોય તેમ ભ્રષ્ટ તંત્રના બચાવમાં ઉતરેલા ઉપમુખ્યમંત્રીને સંસ્કાર યાદ આવી ગયા. થોડા સમય પહેલા રાજુલા જાફરાબાદના ધારાસભ્ય હીરાભાઈ સોલંકીએ પોલીસ સ્ટેશન ની અંદર પોલીસને પટા ઉતારવાની ધમકી આપેલ ત્યારે આ ભ્રષ્ટ તંત્ર અને સરકાર બંને મૌન હતા. હે સંસ્કારની વાત કરનારા, આઠમું પાસ હર્ષ સંઘવી ત્યારે આપને સંસ્કાર કેમ યાદ આવ્યાં નહોતા? દારૂ, જુગાર, ડ્રગ્સ, હત્યા, બળાત્કાર, અપહરણ, અત્યાચાર અને સમાજના હક-અધિકાર સામે અવાજ ઉઠાવનાર સંસ્કારી ગણાય કે એના બચાવમાં ઉતરનાર સંસ્કારી ગણાય? તે જનતા નક્કી કરશે.

Add Zee News as a Preferred Source

 

થોડા સમય પહેલા… pic.twitter.com/DG5OZdsVFt

— Hitendra Pithadiya (@HitenPithadiya) November 24, 2025

 

તો બીજી તરફ, રાજ્યભરમાં પૂર્વ પોલીસ અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓની બેઠક મળી હતી. જે પ્રકારે પોલીસ અધિકારીએ કર્મચારીઓ સામે રાજ નેતાના નિવેદનોનો ઉગ્ર વિરોધ થયો છે. જેમાં જરૂર પડે આવા રાજ નેતાઓ સામે ડિફર્મેશનના કેસ પણ દાખલ થશે. તેમજ દરેક જિલ્લામાં પૂર્વ પોલીસ અધિકારી કર્મચારીઓની બેઠકમાં નિર્ણય લેવાયો. આમ, જીગ્નેશ મેવાણી નિવેદન બાદ પોલીસ વિભાગના પૂર્વ કર્મચારીઓ મેદાને આવ્યા છે.  

હર્ષ સંઘવીની અધિકારીઓને સૂચના 
આંદોલન કાર્યો આંદોલનની મર્યાદા ચૂકે તો તેમની સામે પગલાં ભરવાની સૂચના સરકાર દ્વારા આપવામાં આવી. બંધારણનો ભંગ કરે તો કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવા નાયબ મુખ્યમંત્રીએ સૂચના આપી. દરેક જિલ્લા પોલીસવડાને નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ સૂચના આપી. થોડા સમયથી આંદોલન કાર્યો દ્વારા પોલીસની માન મર્યાદા ન જળવાતી હોવાની ફરિયાદો મળી હતી. આ ફરિયાદોને આધારે આપી નાયબ મુખ્યમંત્રીએ સુચના આપી. 

જિગ્નેશ મેવાણીનો હર્ષ સંઘવીને પડકાર
કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય જિગ્નેશ મેવાણીએ ટ્વિટરના માધ્યમથી નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવી સામે પ્રહાર કર્યો. તેમણે પડકાર ફેંકતા કહ્યું કે, રાજ્યના ‘સંસ્કારી મંત્રી’ને મારી ચેલેન્જ છે - હિન્દુત્વના નામે વોટ લો છો તો હિંદુ ધર્મની આસ્થાના પ્રતિક એવા સોમનાથ, દ્વારકા, સાળંગપુર હનુમાન, ખોડલધામ, ઉમિયાધામ અને અંબાજી - આ મંદિરોની ત્રણ કિલોમીટરની ત્રિજ્યામાં થતું દારૂ- ડ્રગ્સનું ખરીદ - વેચાણ બંધ કરીને બતાઓ! ડ્રગ્સના લીધે જે હિંદુ બહેન - દીકરી-માતાઓએ પોતાના ઘરના માણસોને ગુમાવ્યા છે એમને મંત્રીશ્રી પૂછજો કે ડ્રગ્સના કારોબારને લઈને તેઓ શું મહેસૂસ કરે છે!

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છ

...और पढ़ें
Gujarat Poliitcsgujarat policeHarsh Sanghvijignesh mevaniહર્ષ સંઘવીજિગ્નેશ મેવાણીગુજરાત પોલીસ

Trending news