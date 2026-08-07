/ગુજરાતમાં ઓટોમોબાઈલ ક્ષેત્રે નવો રેકોર્ડ: જુલાઈ મહિનામાં 2.11 લાખથી વધુ વાહનોનું ધૂમ વેચાણ

Gujarati News: ગુજરાતમાં જુલાઈ મહિના દરમિયાન ઓટોમોબાઈલ ક્ષેત્રે જબરદસ્ત ગ્રોથ જોવા મળ્યો છે, જેમાં કુલ 2,11,641 વાહનોનું રેકોર્ડબ્રેક વેચાણ નોંધાયું છે. ગત વર્ષની સરખામણીએ વાહનોના વેચાણમાં 38.07 ટકાનો મોટો વધારો થયો છે, જે રાજ્યમાં મજબૂત આર્થિક સ્થિતિ અને ગ્રાહકોના ઉત્સાહનો સંકેત આપે છે. આ વેચાણમાં ટુ-વ્હીલર સેગમેન્ટ સૌથી આગળ રહ્યું છે, જેમાં 1.38 લાખથી વધુ વાહનો વેચાયા છે. આ ઉપરાંત, પરંપરાગત પેટ્રોલ અને ડિઝલ વાહનોની સાથે-સાથે હવે પર્યાવરણને અનુકૂળ એવા ઇલેક્ટ્રિક વાહનો (EV) ના વેચાણમાં પણ સારો એવો ઉછાળો જોવા મળ્યો છે.
રેકોર્ડબ્રેક વેચાણ અને વાર્ષિક વૃદ્ધિ
સત્તાવાર આંકડાઓ અનુસાર, જુલાઈ મહિના દરમિયાન ગુજરાતમાં કુલ 2,11,641 વાહનોનું રેકોર્ડબ્રેક વેચાણ નોંધાયું છે. ગત વર્ષના સમાન સમયગાળાની સરખામણીએ વાહનોના વેચાણમાં 38.07 ટકાનો જંગી વધારો થયો છે. આ વૃદ્ધિ દર્શાવે છે કે મધ્યમ વર્ગ અને વેપારી વર્ગમાં વાહનોની માંગ સતત વધી રહી છે.
ટુ-વ્હીલર સેગમેન્ટનો દબદબો
કુલ વેચાણમાં હંમેશાની જેમ ટુ-વ્હીલર (બે પૈડાં વાળા) વાહનોનો સિંહફાળો રહ્યો છે. એકલા જુલાઈ મહિનામાં જ 1.38 લાખથી વધુ ટુ-વ્હીલર્સનું વેચાણ થયું છે. દૈનિક અપ-ડાઉન, ઉત્તમ માઇલેજ અને તહેવારો નજીક આવી રહ્યા હોવાથી લોકોમાં ટુ-વ્હીલર ખરીદવાનો ક્રેઝ સૌથી વધુ જોવા મળ્યો છે.
ઇલેક્ટ્રિક વાહનો (EV) તરફ ગ્રાહકોનો ઝુકાવ
પારંપરિક પેટ્રોલ અને ડીઝલ વાહનોની સાથે હવે ઇલેક્ટ્રિક વાહનો (EV) ના વેચાણમાં પણ સારો એવો ઉછાળો આવ્યો છે. મોંઘા પેટ્રોલ-ડીઝલના વિકલ્પ તરીકે અને પર્યાવરણ પ્રત્યેની જાગૃતિને કારણે લોકો ઝડપથી ઇલેક્ટ્રિક વ્હીકલ્સ અપનાવી રહ્યા છે. ચાર્જિંગ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરમાં થઈ રહેલો સુધારો અને નવી ટેકનોલોજીને કારણે EV સેગમેન્ટમાં પણ નોંધપાત્ર વૃદ્ધિ જોવા મળી છે.
આર્થિક મજબૂતીના સંકેત
ઓટોમોબાઈલ સેક્ટરના આ જંગી આંકડાઓ સ્પષ્ટ સંકેત આપે છે કે ગુજરાતનું અર્થતંત્ર અને ઓટોમોબાઈલ ક્ષેત્ર ખૂબ જ મજબૂત સ્થિતિમાં છે. તહેવારોની આગામી સીઝનમાં વાહનોના વેચાણમાં હજુ પણ વધુ મોટો ઉછાળો જોવા મળે તેવી પૂરેપૂરી શક્યતાઓ સેવાઈ રહી છે.