Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝGujarat

ગુજરાતના શિક્ષકો પર ફરી એક નવા કામની જવાબદારી! 20 ડિસેમ્બર સુધી ફરજિયાત પૂર્ણ કરવાનો આદેશ

PM Family Care Tracking Project: અમદાવાદ અને ગાંધીનગર જિલ્લાઓના 13થી 14 લાખ વિદ્યાર્થીઓનું ડેટા-મેપિંગ 20 ડિસેમ્બર સુધી પૂર્ણ કરવાનો આદેશ કરવામાં આવતા શિક્ષકવર્ગમાં ખળભળાટ મચી ગયો છે. રાજ્યના શિક્ષકો પર વધતા કાર્યોનો ભાર હવે વધુ એક નવા તબક્કામાં પ્રવેશી ગયો છે. 

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Dec 04, 2025, 01:33 PM IST

Trending Photos

ગુજરાતના શિક્ષકો પર ફરી એક નવા કામની જવાબદારી! 20 ડિસેમ્બર સુધી ફરજિયાત પૂર્ણ કરવાનો આદેશ

PM Family Care Tracking Project: રાજ્યના શિક્ષકો પર શિક્ષણ સિવાયના કાર્યોનો ભાર હવે વધુ એક નવા તબક્કામાં પ્રવેશી ગયો છે. કેન્દ્ર સરકારના મહત્ત્વપૂર્ણ ‘પ્રધાનમંત્રી ફેમિલી કેર ટ્રેકિંગ’ (PM-FCT) પ્રોજેક્ટ માટે અમદાવાદ અને ગાંધીનગર જિલ્લાના શિક્ષકોને નવી અને સમય માંગી લે તેવી જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે. આ પ્રોજેક્ટ હેઠળ લગભગ 13થી 14 લાખ વિદ્યાર્થીઓનું ડેટા-મેપિંગ 20 ડિસેમ્બર, 2025 સુધીમાં પૂર્ણ કરવાનો આદેશ કરવામાં આવતા શિક્ષક વર્ગમાં ખળભળાટ મચી ગયો છે.

Add Zee News as a Preferred Source

PM-FCT પ્રોજેક્ટ: પાયલોટ રૂપે ગુજરાતમાં શરૂ
સમગ્ર શિક્ષા અભિયાનના પ્રોજેક્ટ ડિરેક્ટરે જિલ્લા શિક્ષણાધિકારીઓને લખેલા પત્રમાં જણાવ્યું છે કે ભારત સરકાર PM-FCT પ્રોજેક્ટ અમલમાં મૂકવા જઈ રહી છે. આ પ્રોજેક્ટનો મુખ્ય ઉદ્દેશ બાળકના જન્મથી લઈને કિશોરાવસ્થા સુધીના આરોગ્ય, પોષણ અને સામાજિક સુરક્ષા સંબંધિત તમામ ડેટાનો એક જ પ્રવેશબિંદુ (Single Entry) તૈયાર કરવાનો છે. આ હેતુસર, બાળકના જન્મપ્રમાણપત્ર, આંગણવાડી નામાંકન અને શાળાના એડમિશન/સર્ટિફિકેટ– આ ત્રણેય સત્તાધિકારી સંસ્થાઓના ડેટાને એક જ ઉમદા રેકોર્ડમાં સાંકળવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. ગુજરાતમાં આ પ્રોજેક્ટ પાયલોટ રૂપે શરૂ કરવામાં આવ્યો છે.

શિક્ષકો પર ફરી વધ્યો બોજ: જન્મપ્રમાણપત્ર આધારિત મેપિંગ
ગુજરાતમાં પહેલેથી જ ‘ચાઈલ્ડ ટ્રેકિંગ સિસ્ટમ’ (CTS) કાર્યરત છે. હવે આ સિસ્ટમને PM-FCT સાથે સમન્વયિત કરવા માટે શિક્ષકોને ક્લાસ-વાઇઝ દરેક વિદ્યાર્થીની વિગતો ચકાસવાની રહેશે. શિક્ષકોને ફરજ સોંપવામાં આવી છે કે તેઓ વિદ્યાર્થીના જન્મના પ્રમાણપત્રમાં દર્શાવેલી તમામ વિગતો (જેમ કે જિલ્લો, તાલુકો, ગામ, જન્મ સ્થળ, જન્મ તારીખ) શાળાના રેકોર્ડ સાથે એકસરખી ધરાવીને મેળ રાખીને મેપિંગ કરે.

શિક્ષકોમાં નારાજગીનો માહોલ
શિક્ષકો પહેલેથી જ મતદાર યાદી સુધારણા, સર્વેક્ષણ, અને વિવિધ શૈક્ષણિક-પ્રશાસનિક કામગીરીઓના બોજ હેઠળ છે. તેમાં હવે PM-FCT પ્રોજેક્ટનું આટલું વિશાળ મેપિંગ કામ ઉમેરાતા શિક્ષકવર્ગમાં ભારે નારાજગી અને અસંતોષ જોવા મળી રહ્યો છે. શિક્ષક સંઘોના પ્રતિનિધિઓનું માનવું છે કે આ પ્રકારના કાર્યો શિક્ષણના મુખ્ય હેતુને ગંભીર અસર પહોંચાડે છે. 13-14 લાખ બાળકોના જન્મપ્રમાણપત્ર આધારિત ડેટાનો મેળ રાખવા માટે સમય, ડેટાની ચોકસાઈ, વાલીઓનો સહકાર અને ડિજિટલ ટેકનિકલ પ્રક્રિયાઓનું ભારણ મળીને સમગ્ર પ્રક્રિયાનું વજન સીધું શિક્ષકવર્ગ પર પડે છે.

20 ડિસેમ્બર સુધી કામગીરી પૂર્ણ કરવાનો આદેશ
આ આદેશ મુજબ, પ્રાથમિક, ગ્રાન્ટેડ તેમજ ખાનગી શાળાઓ સહિત તમામ સંસ્થાઓને 20 ડિસેમ્બર સુધીમાં આ મેપિંગ પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરવી પડશે. આ પ્રક્રિયા પછી ગુજરાત સરકાર PM-FCT પ્રોજેક્ટ માટે જરૂરી ડેટા કેન્દ્ર સરકારને સુપ્રત કરશે. ટૂંકા સમયગાળામાં આટલું મોટું ડેટા-મેપિંગ કાર્ય પૂર્ણ કરવું શિક્ષકો માટે એક મોટો પડકાર બની ગયો છે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ, ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતની રાજનીતિ, ગુજર

...और पढ़ें
PM Family Care Tracking Projectપીએમ ફેમિલી કેર ટ્રેકિંગ પ્રોજેક્ટteacher workloadstudent data mappingchild tracking systemeducation administration Gujaratbirth certificate mappingschool teachers responsibilities

Trending news