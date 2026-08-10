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ગુજરાતમાં વરસાદનો નવો રાઉન્ડ શરૂ, ઓગસ્ટ છોડો સપ્ટેમ્બરમાં પર મેઘરાજા બોલાવશે તબાહી; અંબાલાલે તારીખ સાથે કરી આગાહી

Ambalal Patel Forecast: ગુજરાતમાં થોડા દિવસોના વિરામ બાદ આજથી ફરી વરસાદી માહોલ જામ્યો છે. રાજ્યના અનેક જિલ્લામાં આજે ફરી એકવાર મેઘરાજા મહેરબાન થયા છે. રાજ્યમાં ઉકળાટ બાદ વરસાદ આવતા વાતાવરણમાં ઠંડક પ્રસરી હતી. ત્યારે હવામાન વિભાગે આગામી દિવસોમાં ભારે વરસાદની આગાહી છે. તો બીજીતરફ હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલે ગુજરાતમાં વરસાદના વધુ એક રાઉન્ડની આગાહી છે.  

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Aug 10, 2026, 07:25 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 07:25 PM IST
ગુજરાતમાં વરસાદનો નવો રાઉન્ડ શરૂ, ઓગસ્ટ છોડો સપ્ટેમ્બરમાં પર મેઘરાજા બોલાવશે તબાહી; અંબાલાલે તારીખ સાથે કરી આગાહી

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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