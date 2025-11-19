અમદાવાદના તમામ ગેરેજ માલિકો માટે નવા નિયમો જાહેર, વાંચી લો પોલીસ કમિશનરનું જાહેરનામું!
Ahmdabad News: દિલ્હી બ્લાસ્ટ બાદ સમગ્ર દેશમાં હાઈએલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે. શહેરમાં કાયદા અને વયસ્થાને ધ્યાનમાં રાખી અમદાવાદ શહેર પોલીસ કમિશનર દ્વારા એક જાહેરનામું રજૂ કરવામાં આવ્યું છે. જેમાં હવેથી ગેરેજમાં રિપેરિંગ માટે આવતા વાહનોની નોંધણી ફરજિયાત કરવા આદેશ કરાયા છે.
Ahmdabad News: અમદાવાદમાં ગુનેગારો દ્વારા ગુનાહિત પ્રવૃત્તિઓ આચરવા માટે ચોરી કરેલા વાહનોના ઉપયોગને રોકવા અને શહેરની કાયદો અને વ્યવસ્થા જાળવવાના હેતુથી અમદાવાદ શહેર પોલીસ કમિશનર દ્વારા એક મહત્વપૂર્ણ જાહેરનામું બહાર પાડવામાં આવ્યું છે. આ જાહેરનામું ખાસ કરીને શહેરના તમામ ગેરેજ અને વાહન રિપેરિંગ સેન્ટર્સના માલિકોને લાગુ પડશે.
મુખ્ય મુદ્દાઓ અને ફરજિયાત જોગવાઈઓ
અમદાવાદના નાગરિકોની સલામતી, તેમજ વાહનોની ગેરકાયદેસર હેરફેર, મોડિફિકેશન, વેચાણ કે અન્ય ગુનામાં વપરાશ અટકાવવાના મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય સાથે, ગેરેજ માલિકો માટે નીચેની બાબતોનું પાલન કરવું ફરજિયાત કરવામાં આવ્યું છે:
1. સર્વિસમાં આવતા તમામ વાહનોની સંપૂર્ણ નોંધણી
ગેરેજમાં રિપેરિંગ અથવા સર્વિસ માટે આવતા પ્રત્યેક વાહનની સંપૂર્ણ વિગતોની નોંધણી કરવી પડશે. આ નોંધણીમાં નીચેની માહિતીનો સમાવેશ થવો જોઈએ. જેમ કે વાહનનો પ્રકાર (દા.ત., કાર, બાઇક, ટ્રક), રજિસ્ટ્રેશન નંબર (નંબર પ્લેટ), એન્જિન નંબર, ચેસિસ નંબર, વાહન માલિકનું નામ, મોબાઇલ નંબર અને ઓળખપત્ર (ID Proof), વાહન ગેરેજમાં મુક્યાની તારીખ અને સમય, વાહન ગેરેજમાંથી પરત લઇ ગયાની તારીખ અને સમય અને વાહન ગેરેજમાં મુકનાર તથા પરત લઇ જનાર વ્યક્તિનું નામ, સરનામું અને આઇડી પ્રૂફની નકલ.
2. ફરજિયાત વિડિયો રેકોર્ડિંગ
દરેક ગેરેજ માલિકે પોતાના કામકાજના સ્થળનું 30 દિવસનું વિડિયો રેકોર્ડિંગ જાળવી રાખવું પડશે. આ રેકોર્ડિંગ કાયદાકીય તપાસમાં અત્યંત મદદરૂપ સાબિત થઈ શકે છે.
3. જાહેરનામું બહાર પાડવાનો શું છે હેતુ?
અમદાવાદ પોલીસ દ્વારા આ કડક પગલું લેવા પાછળનો મુખ્ય હેતુ ગુનાખોરી પર નિયંત્રણ લાવવાનો છે. અવારનવાર જોવા મળે છે કે ચોરી કરેલા વાહનોનો ઉપયોગ લૂંટ, ચેઇન સ્નેચિંગ અને અન્ય ગંભીર ગુનાઓ આચરવા માટે કરવામાં આવે છે. ગેરેજમાં આવતા પ્રત્યેક વાહનના ડેટાની નોંધણી ફરજિયાત કરવાથી, ગુનેગારોને ટ્રેક કરવામાં અને ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓ અટકાવવામાં પોલીસને સરળતા રહેશે.
અમદાવાદ શહેર પોલીસ કમિશનર દ્વારા જાહેરનામાનું કડક પાલન સુનિશ્ચિત કરવા માટે પોલીસે તમામ ગેરેજ માલિકોને અપીલ કરી છે. નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરનાર સામે કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.
