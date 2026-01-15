Prev
ગુજરાતી ન્યૂઝGujarat

મોદીના આશીર્વાદ અને શાહનો સાથ: ગુજરાત ભાજપમાં અર્જુન મોઢવાડિયાનો 'પાવર પ્લે' શરૂ!

Arjun Modhwadia : "રાજકારણમાં જે દેખાય છે એ હોતું નથી, અને જે હોય છે એ દેખાતું નથી! પણ જ્યારે અમિત શાહ કોઈ નેતા સાથે ઉભા રહે, ત્યારે મેસેજ એકદમ લાઉડ એન્ડ ક્લિયર હોય છે

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Jan 15, 2026, 06:36 PM IST

Gujarat Politics : અર્જુન મોઢવાડિયાના વધતા કદ અને દિલ્હીમાં તેમની મજબૂત થતી પકડ પરથી એક વાત સ્પષ્ટ છે કે ભાજપ તેમને ગુજરાતના રાજકારણમાં એક મોટા 'માસ લીડર' તરીકે પ્રોજેક્ટ કરી રહ્યું છે. પીએમ મોદી-શાહની જોડીમાં 'બોડી લેંગ્વેજ' અને 'પ્રોટોકોલ' જ સૌથી મોટો મેસેજ હોય છે. તેઓ ક્યારેય જાહેરમાં બોલીને નથી કહેતા, પરંતુ તેમની કાર્યશૈલી અને જે તે નેતાને અપાતું મહત્વ જ પક્ષના કેડર અને વિરોધીઓ માટે પૂરતું હોય છે.

અમિત શાહ જ્યારે ઉત્તરાયણ જેવા પારિવારિક અને સામાજિક પ્રસંગે કોઈ નેતા સાથે ઉભા રહે છે, ત્યારે તે માત્ર એક મુલાકાત નથી હોતી. તે ભાજપના પાયાના કાર્યકરોને એક સીધો મેસેજ છે: "આ નેતા હવે આપણા છે અને હાઈકમાન્ડના વિશ્વાસપાત્ર છે." જૂના કાર્યકરોમાં નવા આવનારા નેતાઓ પ્રત્યે જે અસંતોષ હોય, તેને દબાવવા માટે આ પ્રકારની તસવીરો રામબાણ ઈલાજ સાબિત થાય છે.

પીએમ મોદી-શાહની જોડી એ મેસેજ આપવામાં માહિર છે કે કોણ 'ઈન' છે અને કોણ 'આઉટ'. જેમનામાં માસ અપીલ છે (જેમ કે મોઢવાડિયા) અને જે પક્ષની વિચારધારા સાથે ઝડપથી ભળી ગયા છે. અમિત શાહે ઉત્તરાયણના પર્વ પર મોઢવાડિયાને જે મહત્વ આપ્યું, તે માત્ર પ્રોટોકોલ નથી, પણ ભાજપની 'નવી પેઢી' માટે એક મોટો સંકેત છે.

જેઓ ભાજપ પક્ષમાં આવ્યા પછી પણ પોતાની જૂની કાર્યશૈલી નથી છોડી શક્યા અથવા જેમનાથી પક્ષને ભવિષ્યમાં કોઈ જોખમ જણાય છે, તેમને ધીમે ધીમે 'સાઈડલાઈન' કરી દેવામાં આવે છે. "રાજકારણમાં જે દેખાય છે એ હોતું નથી, અને જે હોય છે એ દેખાતું નથી! પણ જ્યારે અમિત શાહ કોઈ નેતા સાથે ઉભા રહે, ત્યારે મેસેજ એકદમ લાઉડ એન્ડ ક્લિયર હોય છે.

અર્જુન મોઢવાડિયા જેવા કદાવર નેતાને જે રીતે મહત્વ મળી રહ્યું છે, તે એવો પણ મેસેજ આપે છે કે ભાજપ હવે "જીતનારા નેતાઓ" માં ભેદભાવ નથી કરતું. જો તમે પરિણામ આપી શકો છો અને સમાજ પર પકડ ધરાવો છો, તો તમે ભાજપમાં પણ એટલા જ 'ખાસ' બની શકો છો જેટલા વર્ષોથી વફાદાર રહેલા નેતાઓ છે.

જ્યારે દિલ્હીથી કોઈ નેતા પર ખાસ કૃપા દેખાય, ત્યારે સ્થાનિક નેતાગીરીમાં પણ એક છૂપો ફફડાટ અને સ્પર્ધા જાગે છે. આ મોદી-શાહની સ્ટાઈલ છે—કોઈને પણ 'સેફ' ફીલ ન થવા દેવું. અમિત શાહનું ભાજપના અન્ય નેતાઓને બદલે મોઢવાડિયાને મહત્વ આપવું એ પણ દર્શાવે છે કે ભાજપમાં 'સિનિયોરિટી' કરતાં 'સ્ટ્રેટેજિક ઈમ્પોર્ટન્સ' વધારે મહત્વનું છે.

ગુજરાતના રાજકારણમાં હવે જૂના અને નવા વચ્ચેની લડાઈ તેજ બની છે. અર્જુન મોઢવાડિયાનું વધતું કદ એ વાતની સાબિતી છે કે જો તમારી પાસે અનુભવ અને જનસમર્થન છે, તો ભાજપમાં પણ તમે 'રાતોરાત' ખાસ બની શકો છો.
 

Gujarat politicsArjun ModhwadiaBJP gujaratઅર્જુન મોઢવાડિયા

