ગુજરાતમાં 15થી 17 નવા તાલુકાની થઈ શકે છે રચના; સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી પહેલાં મળી શકે છે ખુશખબર
Gujarat New talukas: ગુજરાતના 33 જિલ્લામાં નવા તાલુકા અસ્તિત્વમાં આવશે. 17 જેટલા નવા તાલુકાની રચના થશે. આજની કેબિનેટ બેઠકમાં નવા તાલુકાને સૈદ્ધાંતિક મંજૂરી મળી. સ્થાનિક સ્વરાજ્યની સંસ્થાઓની ચૂંટણી પહેલા જ રચના થઈ શકે. જાન્યુઆરી કે ફેબ્રુઆરીમાં યોજાનારી ચૂંટણીમાં નવા તાલુકાઓનો સમાવેશ થઈ શકે છે.
Trending Photos
New talukas will come into existence in 33 districts of Gujarat: ગુજરાતના 33 જિલ્લામાં વહીવટી સરળતા અને વિકાસને વેગ આપવા માટે નવા તાલુકાઓની રચનાની અટકળો ચાલી રહી છે. સૂત્રોના જણાવ્યા મુજબ, આગામી સમયમાં 15થી 17 જેટલા નવા તાલુકાઓ અસ્તિત્વમાં આવી શકે છે. આજના કેબિનેટની બેઠકમાં આ નવા તાલુકાઓ વિશે ચર્ચા કરવામં આવી છે, જે એક મહત્વપૂર્ણ પગલું સાબિત થઈ શકે છે.
બનાસકાંઠા: આ નવા તાલુકાઓમાં એક મહત્વપૂર્ણ જાહેરાત બનાસકાંઠા જિલ્લા માટે છે. બનાસકાંઠાના થરાદ તાલુકામાંથી રાહ નામનો નવો તાલુકો બનશે. આ નવા તાલુકાની રચનાથી થરાદ અને આસપાસના વિસ્તારોના લોકોને સરકારી કામો માટે દૂર સુધી જવું નહીં પડે. વહીવટી સુવિધા ઘરઆંગણે ઉપલબ્ધ થશે. આ ઉપરાંત, બનાસકાંઠા જિલ્લાના વિભાજન અંગેનું નોટિફિકેશન પણ ટૂંક સમયમાં બહાર પાડવામાં આવશે, જે જિલ્લાના વહીવટી માળખામાં મોટા ફેરફારો લાવશે.
સોનગઢ અને માંડવી તાલુકાના કેટલાક ગામોને ભેગા કરીને ઉકાઇ અને અરેઠ નામનો નવો તાલુકો બનાવવામાં આવશે. આ નિર્ણયથી આ વિસ્તારના લોકોની લાંબા સમયથી ચાલી આવતી માંગણી સંતોષાશે અને વહીવટી કામગીરી વધુ સુલભ બનશે.
સુરત: સુરત જિલ્લાના મહુવા તાલુકામાંથી પણ એક નવા તાલુકાની રચના થશે, જેનું નામ અંબિકા હશે. આ નવો તાલુકો મહુવા તાલુકાના મોટા વિસ્તારને આવરી લેશે અને સ્થાનિક લોકોને વહીવટી અને સરકારી સેવાઓ માટેની મુશ્કેલીઓમાંથી છુટકારો મળશે.
આ નવા તાલુકાઓની રચનાનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય વહીવટી કાર્યોને વધુ વિકેન્દ્રિત કરવાનો અને નાગરિકોને સરકારી સેવાઓ ઝડપી અને સરળતાથી પૂરી પાડવાનો છે. આ નવા વહીવટી એકમોની રચનાથી જે તે વિસ્તારના વિકાસને પણ વેગ મળશે.
નવા તાલુકાઓની જરૂરિયાત
રાજ્યમાં વહીવટી તંત્રને વધુ કાર્યક્ષમ બનાવવા અને નાગરિકોને સરકારી સેવાઓ સરળતાથી મળી રહે તે માટે નવા તાલુકાઓની રચના જરૂરી મનાય છે. મોટા તાલુકાઓમાં વહીવટી કાર્યભાર વધુ હોય છે, જેના કારણે વિકાસ કાર્યો ધીમા પડી શકે છે અને નાગરિકોને મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડી શકે છે. નવા તાલુકાઓ બનવાથી વહીવટી તંત્ર નાગરિકોની વધુ નજીક આવશે અને વિકાસ કાર્યોને વેગ મળશે.
ચૂંટણી પહેલાં નવા તાલુકા?
આ નિર્ણય ખાસ કરીને સ્થાનિક સ્વરાજ્યની સંસ્થાઓની ચૂંટણી પહેલાં લેવામાં આવી રહ્યો છે. જો આ નવા તાલુકાઓને મંજૂરી મળે તો, જાન્યુઆરી કે ફેબ્રુઆરીમાં યોજાનારી ચૂંટણીમાં આ નવા તાલુકાઓનો સમાવેશ થઈ શકે છે. આનાથી સ્થાનિક સ્તરે રાજકીય સમીકરણોમાં પણ ફેરફાર થઈ શકે છે. નવા સીમાંકન મુજબ, કેટલીક ગ્રામ પંચાયતો કે ગામો નવા તાલુકામાં સામેલ થઈ શકે છે, જેનાથી મતદારો અને ઉમેદવારો પર સીધી અસર પડશે.
રાજકીય અને સામાજિક અસરો
નવા તાલુકાઓની રચનાથી માત્ર વહીવટી સુધારાઓ જ નહીં, પરંતુ રાજકીય અને સામાજિક સ્તરે પણ તેની અસરો જોવા મળશે. નાના તાલુકાઓ બનવાથી સ્થાનિક નેતૃત્વને વધુ તકો મળશે. સાથે જ, સરકારી યોજનાઓનો લાભ પણ છેવાડાના વિસ્તારો સુધી પહોંચાડવાનું સરળ બનશે. સરકારનો આ નિર્ણય રાજ્યના સર્વાંગી વિકાસ માટે મહત્વપૂર્ણ પગલું સાબિત થઈ શકે છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે