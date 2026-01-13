Prev
બગદાણા વિવાદમાં આવ્યો નવો વળાંક : ભડકેલા કોળી આગેવાનોએ આપી ચીમકી

Bagdana Controversy : બગદાણા હુમલા કેસમાં હવે કોળી સમાજની આત્મવિલોપનની ચીમકી. નવનીત બાલધીયા પર જીવલેણ હુમલાના મુખ્ય આરોપી પર કાર્યવાહી નહીં થાય તો 15 તારીખે આગેવાનો આત્મવિલોપન કરશે
 

Jan 13, 2026

Bhavnagar News : બગદાણા ધામમાં સેવક પર થયેલો હુમલાના કેસમાં હવે કોળી સમાજ ભડક્યો છે. ત્યારે આ મામલે હવે કોળી આગેવાનો દ્વારા આત્મવિલોપનની ચીમકી આપવામાં આવી છે. 15 તારીખે આગેવાનો આત્મવિલોપન કરશે તેવી ચીમકી આપવામાં આવી છે. 

જયરાજ આહીરના નામ પર બબાલ 
બગદાણાના સેવક નવનીત બાલધિયા પર થયેલા હુમલા મામલે કોળી આગેવાનો દ્વારા આત્મવિલોપનની ચીમકી આપવામાં આવી છે. કોળી યુવાન નવનીત બાલઘિયા પર વાંક વગર જીવલેણ હુમલો કરવામાં આવ્યો છે. ત્યારે નવનીત બાલઘિયાના જણાવ્યા મુજબ, માયાભાઈ આહીરના પુત્ર જયરાજ આહીરે હુમલો કરાવ્યો હોવા છતાં FIR મા નામ નથી. જેને લઈને અમે સમાજના આગેવાનોએ આત્મવિલોપન કરવાનું નક્કી કર્યું છે.

15 મીએ સવારે 11 વાગ્યે આત્મ વિલોપનની ચીમકી 
સમાજના આગેવાનોએ કહ્યું કે, જો અમને ન્યાય નહિ મલે તો અમે 15 જાન્યુઆરીએ બગદાણા મંદિર પાસે આત્મવિલોપન કરીશું. બીજા કેસમાં પોલીસ નામ જોડી દેતી હોય છે, તો આમાં કેમ નહિ, આ કોઈ ધમકી નથી. અમે 14 જાન્યુઆરી સુધી રાહ જોઈશું. 14 જાન્યુઆરી સુધી કોઈ નિર્ણય નહિ લેવાય તો અમે આત્મવિલોપન કરીશું. બગદાણાના નવનીતભાઈ ને ન્યાય નહિ મળે તો આગામી તારીખ 15 તારીખે સવારે 11:00 વાગે કોળી સમાજના આગેવાનો આત્મ વિલોપન કરશે.

અમારી લડત ચાલુ રહેશે 
સાથે જ કોળી આગેવાનોએ કહ્યું કે, જ્યાં સુધી અમારી માંગ પૂરી નહીં થાય ત્યાં સુધી અમે આ લડત લડવાના છીએ. મુખ્ય માંગણી છે કે, જે મુખ્ય આરોપી હોય એને છાવરવામાં આવે છે, એનું FIRમાં નામ આવે અને એની પૂછપરછ થાય, તે અમારી માંગણી છે.

કોળી સમાજના આગેવાન અને પૂર્વ કોર્પોરેટર ગીતાબેન મેરે આ અંગે વીડિયો બનાવીને શેર કર્યો છે. તો સાથે જ કોળી સમાજના જે આગેવાનો આત્મવિલોપનમાં જોડાવાના છે તેમના નામનુ લિસ્ટ પણ સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થયું છે. 

Gujarat politicsBhavnagarMayabhai Ahirmorari bapuભાવનગરકોળી સમાજમોરારીબાપુKoli Samaj

