અમદાવાદ : ઢોંસાના ખીરાથી મોત કેસમાં નવો વળાંક, પોલીસને મળેલી ડાયરી ખોલશે પરિવારના મોટા રાઝ
Ahmedabad Chandkheda Infant Deaths With Dosa Batter : અમદાવાદમાં ઢોસા આરોગ્યા બાદ બાળકીના મોત મામલે રહસ્ય વધુ ઘૂંટાઈ રહ્યું છે. માતા-પિતાના લોહીમાંથી મળ્યું એલ્યુમિનિયમ ફોસ્ફેટનું પ્રમાણ મળ્યું છે. તો બીજી બાજુ, પોલીસને તપાસમાં ઘરમાંથી એક ડાયરી પણ મળી આવી છે. પોલીસની પૂછપરછમાં માતાપિતાના જવાબ શંકાસ્પદ બન્યા
- અમદાવાદમાં ઢોંસાના ખીરાથી બાળકોના મોત કેસમાં માતા-પિતા જ શંકાના દાયરામાં આવી ગયા છે
- પરિવારમાંથી મળેલી એક ડાયરીમાં પુત્રપ્રાપ્તિની ઈચ્છાનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે
- પોલીસ વિવિધ એન્ગલથી તપાસ કરી રહી છે, પીઆઈ જે.કે. મકવાણાએ આપી મહત્વની માહિતી
Ahmedabad News : અમદાવાદના ચાંદખેડામાં બાળકીઓના ઢોંસાના ખીરાથી મોત મામલે તપાસ તેજ બની છે. ત્યારે હવે આ કેસમાં મોટો ખુલાસો થયો છે. ચાંદખેડા પોલીસ સ્ટેશનના પીઆઈ જે.કે. મકવાણાએ માહિતી આપતા જણાવ્યું કે, ખીરું ખાવાથી આડ અસર ન થઈ હોવાનું સામે આવ્યું છે.
- માતા-પિતાના બ્લડમાં મળ્યું એલ્યુમિનિયમ ફોસ્ફેટનું પ્રમાણ
- સમગ્ર મોત કેસમાં પોલીસે 25થી વધુ લોકોના નિવેદન લીધા
- પોલીસ પૂછપરછમાં પિતાનું બ્લડ પ્રેસર થઈ જાય છે હાઈ
- પોલીસને બાળકીના માતા-પિતા પર જ છે શંકા
- પોલીસ અલગ અલગ એન્ગલથી કરી રહી છે તપાસ
- પરિવારમાં ઝઘડા, આર્થિક સંકડામણ પણ હોઈ શકે છે કારણ
- પુત્ર પ્રાપ્તિની ઈચ્છા કે પછી અન્ય કોઈ કારણ છે તે દિશામાં પણ તપાસ
- માતા ભાવનાએ પુત્ર પ્રાપ્તી માટે રાખી હતી માનતા
ભાવના પાસેથી એક ડાયરી મળી આવી
પીઆઈ જે.કે. મકવાણાએ કહ્યું કે, અમદાવાદના ચાંદખેડા વિસ્તારમાં 5 એપ્રિલના રોજ અકસ્માત મોતનો ગુનો નોંધાયો હતો. જેમાં 3 માસની અને 3 વર્ષની બાળકીનું મોત ખીરું ખાવાના કારણે થઈ હોવાની વાત સામે આવી હતી. ઘનશ્યામ ડેરીનું પંચનામુ કરી સેમ્પલ લેવામાં આવ્યા હતા. 3 વર્ષની બાળકીના પેનલ પીએમ કરાયું હતું. 3 માસની બાળકીનું પણ પેનલ પીએમ કરાયું હતું. જેમાં વિશેરાનો રિપોર્ટ આવવાનો બાકી છે. વિમલ અને ભાવનાના બ્લડ સેમ્પલમાં એલ્યુમિનિયમ ફોસ્ફેટ મળી આવ્યું છે. ડેરીના માલિક, ગ્રાહકોના નિવેદનો મેળવવામાં આવ્યા છે. નિવેદનોમાં ખીરું ખાવાથી આડ અસર ન થઈ હોવાનું અગાઉ સામે આવ્યું છે. FSL રિપોર્ટ બાદ મોતનું કારણ સામે આવશે. ઘઉંમાં નાખવાની દવા રામનગરથી લાવ્યો છે. તો ભાવના પાસેથી એક ડાયરી મળી આવી છે. ડાયરીમાં પુત્ર પ્રાપ્તિ અંગે ઉલ્લેખ કરાયો છે. પુત્ર પ્રાપ્ત થશે તો દર્શન કરવા જશે, તેવો ઉલ્લેખ કરાયો છે.
પોલીસે 25 થી વધુ નિવેદન નોંધ્યા
પોલીસે જણાવ્યું કે, માતા-પિતાના બ્લડ રિપોર્ટમાંથી એલ્યુમિનિયમ ફોસ્ફેટ મળી આવ્યું છે. બંને બાળકીઓના શરીરમાંથી પણ એલ્યુમિનિયમ ફોસ્ફેટ મળે છે કે નહીં તેની તપાસ ચાલુ છે. સમગ્ર બનાવ બાબતે ચાંદખેડા પોલીસે 25 થી વધુ નિવેદન નોંધ્યા છે. નિવેદનમાં પરિવાર, પાડોશીઓ, સબંધી, ઘનશ્યામ ડેરી અને જે પણ લોકો એ દિવસે ઢોંસાનું ખીરું લઈને ગયા હતા તેમનો સમાવેશ થાય છે.
પોલીસને પિતા પર શંકા
તપાસમાં સામે આવ્યું કે, બનાવ બાબતે પત્ની અને પતિ શરૂઆતથી એક જ નિવેદન અને એક જ રટણ કરી રહ્યા છે. પોલીસની પૂછપરછ દરમિયાન બાળકીઓના પિતાનું બીપી હાઈ થઈ જાય છે. વર્ષ 2024 માં બાળકીઓના પિતા મુંબઈ મોડેલિંગ માટે નીકળ્યો હતો. પોલીસને બનાવ બાબતે પરિવારના સભ્યો પર જ શંકા છે. કયા કારણે આ ઘટના ઘટી તેની અલગ અલગ પાસા પર પોલીસ તપાસ કરી રહી છે. પારિવારિક ઝગડા, આર્થિક સંકડામણ, પુત્ર પ્રાપ્તિની ઈચ્છા કે અન્ય કોઈ કારણ હોય શકે છે.
શું પુત્ર ઘેલછામાં આ પાપ કર્યું?
તપાસમાં મળ્યું કે, ઘરમા ઘઉમાં મૂકવાની દવા રામનગરના એગ્રો સેન્ટરમાંથી જંતુનાશક દવા લાવ્યો હતો. ઉમિયા સિડ ફર્ટિલાઇઝ નામની દુકાનમાંથી 27 માર્ચના દિવસે લીધી હતી. ભાવનાની એક ડાયરી મળી જેમાં પુત્ર પ્રાપ્તિ માટે પ્રાર્થના કરેલ ઉલેખ મળી આવ્યો છે. ભાવનાએ પુત્ર પ્રાપ્તિ માટે શિવ મંદિરની માનતા રાખી હતી. બાળકીઓના એફએસએલના રિપોર્ટની પોલીસ રાહ જોઈ રહી છે. બાળકીઓના એફએસએલ રિપોર્ટ આવ્યા બાદ વધુ કારણ સ્પષ્ટ થશે.
