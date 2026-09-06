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ગુજરાતના રાજકારણમાં નવો સળવળાટ: 2027ની ચૂંટણી માટે શંકરસિંહ વાઘેલા સક્રિય, ભાજપ સામે સીધી લડતની તૈયારી!

Gandhinagar News: ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2027 ભલે હજુ દૂર હોય, પરંતુ રાજકીય ગરમાવો અત્યારથી જ શરૂ થઈ ગયો છે. પૂર્વ મુખ્યમંત્રી શંકરસિંહ વાઘેલાએ ગાંધીનગરમાં પોતાના સાથીઓ સાથે 'પ્રજા શક્તિ'ના નેજા હેઠળ એક મહત્વપૂર્ણ બેઠક યોજીને આગામી ચૂંટણી માટે મંથન શરૂ કરી દીધું છે. પ્રજાના પ્રશ્નોને વાચા આપવા અને સરકાર સામે મજબૂત રણનીતિ ઘડવા માટે તેઓ મેદાનમાં ઉતરી ચૂક્યા છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Sep 06, 2026, 01:35 PM IST|Updated: Sep 06, 2026, 01:35 PM IST
ગુજરાતના રાજકારણમાં નવો સળવળાટ: 2027ની ચૂંટણી માટે શંકરસિંહ વાઘેલા સક્રિય, ભાજપ સામે સીધી લડતની તૈયારી!

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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