ખોડલધામના ગરબામાં હુમલા કેસમાં નવો વળાંક : જેના પર હુમલો થયો એ પૂર્વ ધારાસભ્યના પુત્ર નીકળ્યા

Rajkot Khodaldham : રાજકોટ ખોડલધામના ગરબામાં VIP સીટિંગમાંથી પાછળ જવા કહેતાં હુમલો કર્યો, ઉદ્યોગપતિના ભત્રીજા સહિત 3ને ઈજા
Rajkot News સાહિલ સપ્પા/રાજકોટ : રાજકોટના ખોડલધામ નોર્થ ઝોન ગરબામાં બબાલ થઈ હતી. એક શખ્સ કે જે VIP પાસ સાથે નોર્થ ઝોન ખોડલધામ ડાંડીયામાં એન્ટ્રી લીધી તે બાદ તે VIP બેઠકમાં બેઠો હતો, ત્યારે અન્ય મેહમાન આવતા તેને ઊભું થવાનું કહેતા આખી બબાલ થઈ હતી.
નોર્થ ઝોન ખોડલધામ ગરબામાં બબાલ થતા એક શખ્સે છરી ઉગ્મતા 3 જેટલા લોકોને ઈજા પહોંચી હતી. ઉદ્યોગપતિ મૌલિક પરસાણા, અશોક ફળદુ, હરિ સોરઠીયાને છરી લાગી હતી. જ્યારે છરી મારનાર મહેશગિરી નામનો વ્યક્તિ હતો. સમગ્ર ઘટનાની જાણ થતા એ.સી.પી, ડી.સી.પી સહિતનો પોલીસ કાફલો ઘટના સ્થળે દોડી ગયા હતા.
નોર્થ ઝોન ખોડલધામ ગરબામાં અગ્રેણી નરેન્દ્ર પટેલે અને વિજય કોરાટે નિવેદન આપ્યું હતું કે, આ છરી ઉગામનાર વ્યક્તિને ગરબામાં સ્વયંસેવકે જગ્યા ઉપરથી ઊભું થઈ જવાનું કહેતા તે ગુસ્સે ભરાયો હતો અને તેના દ્વારા છરી વડે હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો. જેમાં 3 થી 4 જેટલા લોકો ઈજાગ્રસ્ત થયા હતા. તમામ ઇઝાગ્રસ્તોને સારવાર અર્થે રાજકોટની સિનર્જી હોસ્પિટલ ખાતે ખસેડવામાં આવ્યા હતા. હાલ અમારા દ્વારા ફરિયાદ નોંધાવવામાં આવી છે પોલીસ આરોપી વિરુદ્ધ યોગ્ય કાર્યવાહી કરી રહી છે.
જ્યારે સમગ્ર બબાલ મામલે એસીપી બી.જે ચૌધરીએ પણ નિવેદન આપતા જણાવ્યું હતું કે, નોર્થ ઝોન ખોડલધામ દાંડિયામાં મારામારીની ઘટના બની હતી. જેમાં પોલીસે આરોપી મહેશ ગીરની ઘટના સ્થળે થીજ ધરપકડ કરી લીધી છે. આ ઘટના 3 જેટલા વ્યક્તિ ઈજાગ્રસ્ત થયા હોવાની હાલ અમારી પાસે વિગતો આવી છે સમગ્ર મામલે પોલીસ તપાસ કરી રહી છે.
પોલીસ આટલી સતર્કતા રાખવા છતાં પણ આવા બનાવો બને છે જ્યારે દાંડિયા આયોજકોએ રાખેલ સિક્યુરિટી ઉપર પણ સવાલો ઊભા થઈ રહ્યા છે કે, સિક્યુરિટી હોવા છતાં છરી ઉગામનાર શખ્સ છરી લઈને કઈ રીતે અંદર જઈ શકે.
ખોડલધામ નોર્થ ઝોન ગરબામાં માથાકૂટનો મામલે ખોડલધામ પ્રવક્તા હસમુખ લુણાગરિયાનું નિવેદન સામે આવ્યું છે. તેમણે કહ્યું કે, ગઈકાલે એક શખ્સ છરી લઈને આવ્યો હતો. જો કે VVIP બેઠક વ્યવસ્થામાં તે બેઠો હોય અને બીજા મહેમાન આવતા અમારા સ્વયં સેવકોએ તેને પાછળ બેસવા કહ્યું હતું. માત્ર બેસવા જેવી બાબતે આ શખ્સે અમારા સ્વયં સેવકો પર હુમલો કર્યો છે. આવા શખ્સ ઉપર કડક કાર્યવાહી થવી જોઈએ. જો કે નવરાત્રિ જેવા પવિત્ર તહેવારમાં છરી સાથે ફરતો હોય તો તે શખ્સ ગુનાહિત ઇતિહાસ ધરાવતો હોય તેવું લાગી રહ્યું છે. ખોડલધામ આયોજિત નવરાત્રીમાં જે ઘટના બની છે તેને લઈને હવે અમે આ પ્રકારના આયોજનમાં પોલીસ પ્રોટેક્શન અને પેટ્રોલિંગની વધુ માંગણી કરીશું. આ શખ્સ વિરુદ્ધ કડક કાર્યવાહી થાય એવી અમારી માંગણી છે.
સમગ્ર કેસમાં જાણવા મળ્યું કે, ઈજાગ્રસ્તમાં પૂર્વ ધારાસભ્ય પોપટ લાખા સોરઠીયાના પુત્ર હરેશ સોરઠીયા પણ છે. તેણે જ અનિરુદ્ધસિંહની સજા માફી રદ કરવા માટે હાઇકોર્ટમાં પિટીશન કરી હતી. આ અરજીને પગલે તાજેતરમાં અનિરુદ્ધસિંહને જેલ જવાનો વારો આવ્યો છે. ત્યારે આ કેસે એક નવો વળાંક લીધો છે. હરેશ સોરઠીયા ખોડલધામના દરેક કાર્યક્રમમાં હાજરી આપે છે.
