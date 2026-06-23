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ચોમાસા અંગે આવ્યું નવું અપડેટ; ગુજરાતમાં 84% ઓછો વરસાદ, આજે 14 જિલ્લાઓમાં ગાજવીજ સાથે વરસાદની આગાહી

Al Nino impact on Gujarat Weather: અલ નીનોની અસરને કારણે ચોમાસું પ્રભાવિત થઈ રહ્યું છે. ગુજરાતમાં જૂન મહિનામાં અત્યાર સુધીમાં સરેરાશ કરતાં 84 ટકા ઓછો વરસાદ નોંધાયો છે, જેના કારણે ખેડૂતોના ખરીફ પાક પર અસર પડવાની સંભાવના છે. હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, રાજ્યમાં ચોમાસું બેસવામાં હજુ 3 થી 5 દિવસ જેટલો સમય લાગી શકે છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Jun 23, 2026, 02:02 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 02:02 PM IST
ચોમાસા અંગે આવ્યું નવું અપડેટ; ગુજરાતમાં 84% ઓછો વરસાદ, આજે 14 જિલ્લાઓમાં ગાજવીજ સાથે વરસાદની આગાહી

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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