ગુજરાતી ન્યૂઝGujarat

કાનમાંથી કીડા ખરી પડે એવા યુવતીના શબ્દો...અમદાવાદમાં પોલીસ-યુવતી વચ્ચેની બબાલમાં નવો VIDEO વાયરલ

Ahmdabad Police Video: અમદાવાદમાં પોલીસ અને યુવતી બબાલમાં નવો વીડિયો વાયરલ. જાહેરમાં પોલીસને બેફામ ગાળો ભાંડતી મહિલાનો વીડિયો વાયરલ. નવા વીડિયોમાં યુવતી પોલીસને બેફામ ગાળો બોલતી દેખાય છે. Z 24 કલાક તમને વીડિયોના અમુક શબ્દો સંભળાવી શકે તેમ નથી. જ્યાં બીપનો અવાજ આવે છે ત્યા મહિલા પોલીસને ગાળો બોલે છે. યુવતીએ પોલીસને ગાળો બોલી તે બાદ પોલીસ કર્મીએ હાથ ઉપાડ્યો. ટ્રાફિકના હેડ કોન્સ્ટેબલ જયંતી ઝાલાને યુવતીએ ગાળો આપી. યુવતીએ ગાળો આપતા જયંતી ઝાલા ઉશકેરાઈ ગયા હતા.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Dec 20, 2025, 05:13 PM IST

Ahmdabad News: અમદાવાદના પાલડી વિસ્તારમાં આવેલા અંજલી ચાર રસ્તા પર પોલીસકર્મી દ્વારા યુવતીને લાફો મારવાની ઘટનાએ ભારે ચર્ચા જગાવી છે. સોશિયલ મીડિયા પર આ ઘટનાના બે અલગ-અલગ પાસાં દર્શાવતા વીડિયો વાયરલ થયા બાદ હવે સત્ય શું છે તે અંગે અનેક તર્ક-વિતર્ક થઈ રહ્યા છે.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

શું હતી સમગ્ર ઘટના?
શરૂઆતમાં વાયરલ થયેલા વીડિયોમાં જોવા મળ્યું હતું કે ટ્રાફિક પોલીસ દ્વારા એક વાહનચાલક યુવતીને રોકવામાં આવી હતી. આ દરમિયાન ટ્રાફિક હેડ કોન્સ્ટેબલ જયંતી ઝાલા અને યુવતી વચ્ચે ઉગ્ર બોલાચાલી થઈ હતી. વીડિયોમાં સ્પષ્ટ દેખાય છે કે પોલીસકર્મી ઉશ્કેરાઈને યુવતીને જોરદાર લાફો ઝીંકી દે છે અને હાથમાં લાકડી રાખીને ડરાવવાનો પ્રયાસ કરે છે. સાથી કર્મચારીઓ તેમને રોકવાનો પ્રયત્ન કરે છે છતાં તેઓ દાદાગીરી કરતા નજરે પડે છે.

નવો વીડિયો અને ગાળાગાળીના આક્ષેપ
ઘટનાના બીજો એક નવો વીડિયો સામે આવ્યો છે, જે આ વિવાદમાં નવો વળાંક લાવ્યો છે. આ વીડિયોમાં યુવતી પોલીસકર્મીને જાહેરમાં બેફામ ગાળો ભાંડતી સંભળાય છે. વીડિયોમાં એટલી અશોભનીય ભાષાનો પ્રયોગ થયો છે કે જે અહીં લખી શકાય એમ નથી, જેના કારણે વીડિયોમાં બીપનો અવાજ મૂકવો પડ્યો છે. પોલીસનો દાવો છે કે યુવતીએ હેડ કોન્સ્ટેબલનું આઈકાર્ડ ફેંકી દીધું હતું અને અપશબ્દો બોલવાનું શરૂ કર્યું હતું, જેના કારણે જયંતી ઝાલા પોતાનો સંયમ ગુમાવી બેઠા હતા.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

યુવતીનો પક્ષ અને પોલીસનો દાવો
પોલીસના દાવાઓને યુવતીએ સ્પષ્ટપણે ફગાવી દીધા છે. યુવતીનું કહેવું છે કે મેં આઈકાર્ડ ફેંક્યું નથી, આઈકાર્ડ આપતી વખતે તે નીચે પડી ગયું હતું. પોલીસકર્મીએ પોતાના ઈગો પર વાત લઈને મારા પર હુમલો કર્યો છે. બીજી તરફ, પોલીસ વિભાગે આ મામલે કડક વલણ અપનાવ્યું છે. વીડિયોમાં પોલીસકર્મીની ગેરવર્તણૂક અને કાયદો હાથમાં લેવાની રીત જોતા આરોપી હેડ કોન્સ્ટેબલ જયંતી ઝાલાને તાત્કાલિક અસરથી સસ્પેન્ડ કરી દેવામાં આવ્યા છે.

આ ઘટનાએ ફરી એકવાર 'પોલીસની કામગીરી' અને 'જાહેરમાં નાગરિકો સાથેનું વર્તન' એમ બંને મુદ્દે સવાલો ઉભા કર્યા છે. પોલીસ કર્મી કાયદાના રક્ષક મનાય છે, ત્યારે જનતા સાથે અને એમાં પણ મહિલા સાથે જાહેરમાં આવો વ્યવહાર કરવો યોગ્ય નથી. એક તરફ મહિલા સામે પોલીસનો હાથ ઉપાડવો તે અક્ષમ્ય ગુનો મનાય છે, તો બીજી તરફ ફરજ પરના પોલીસકર્મીને ગાળો ભાંડવી તે પણ કાયદાકીય રીતે ગુનો બને છે.

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ, ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતની રાજનીતિ, ગુજર

