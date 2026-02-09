ડેસ્ટિનેશન વેડિંગ માટે ઉદયપુર-ગોવા જવાની જરૂર નથી, 250 કરોડના ખર્ચે બનશે વેડિંગ કોરિડોર
Destination Wedding : નવસારી હવે નવું વેડિંગ ડેસ્ટિનેશન હબ બની રહ્યું છે. અહી બની રહેલા બીચ રિસોર્ટ ગુજરાતની સાથે મુંબઈના રહેવાસીઓને પણ આકર્ષી રહ્યાં છે, ગુજરાતીઓ અને NRGએ ભવિષ્યમાં ઉદયપુર કે ગોવા નહીં જવું પડે એવું વેડિંગ ડેસ્ટિનેશન ગુજરાતના નવસારી પાસે બની રહ્યું છે. 250 કરોડના ખર્ચે તૈયાર થઈ રહેલો આ વેડિંગ કોરિડરનું એવી તો શું સુવિધાઓ છે જે આકર્ષક છે જે આ આર્ટિકલમાં જુઓ...
- બુલેટ ટ્રેનની કનેક્ટિવીટી અને સુરત તેમજ મુંબઈ નજીક હોવાથી મેરેજ ટપરિઝમ સેન્ટર બની શકે
- 8 લાખ સ્કેવર ફૂટમાં ક્રિકેટ મેચની સાઈઝનું ગ્રાઉન્ડ, ઓલિમ્પિક પુલ અને ગોકાર્ટિંગ જેવી હશે સુવિધાઓ
- સૌથી મોટો ફાયદો NRIને થશે જેઓ વેડિંગ ડેસ્ટિનેશન માટે ગોવા અને ઉદયપુર જાય છે.
- ગુજરાતીઓ માટે રોજગારી વધવાની સાથે આ ઈકોનોમીને પણ ફાયદો કરાવી શકે એમ છે.
Special Story Navsari : ગુજરાતના ખૂણે ખૂણે સૌંદર્ય પથરાયેલું છે. આ સૌંદર્યથી હવે ગુજરાત ટુરિઝમ ઝળકી ઉઠ્યું છે. ત્યારે ગુજરાત હવે વેડિંગ ટુરિઝમની દિશામાં લાંબી છલાંગ લગાવવી જઈ રહ્યું છે. બાગાયતી ખેતી માટે પ્રખ્યાત ગુજરાતના છેવાડાના નવસારી જિલ્લાને નવી ઓળખ મળવા જઈ રહી છે. આ જિલ્લો હવે વેડિંગ ડેસ્ટનેશનનું નવું હબ બની રહ્યું છે. નવસારીમાં વેડિંગ ડેસ્ટિનેશનનો નવો બિઝનેસ આકાર પામી રહ્યો છે.
નવસારીમાં કરોડો રૂપિયાનું રોકાણ
ગુજરાતીઓ હાઈફાઈ લગ્ન માટે આજે પણ ઉદયપુર અને ગોવા જેવા રાજ્યો તરફ નજર દોડાવે છે. તેમાં પણ શાહી થીમ માટે ઉદયપુર હોટ ડેસ્ટિનેશન કહેવાય છે. ત્યારે નવસારીમાં હવે વેડિંગ ડેસ્ટિનેશનનો નવો ટ્રેન્ડ આકાર પામી રહ્યો છે. આ માટે નવસારીમાં કરોડો રૂપિયાનું રોકાણ થઈ રહ્યું છે. જ્યાં લોકોને ગમે તેવું વેડિંગ ડેસ્ટિનેશન ઉભું કરવામાં આવી રહ્યું છે.
8 લાખ સ્કેવર ફૂટ વિસ્તારમાં વિશાળ વેડિંગ ડેસ્ટિનેશન
વેડિંગ ડેસ્ટિનેશન માટે હવે લોકો રિસોર્ટ, સ્વીમીંગ પુલની ડિમાન્ડ કરે છે. તેથી ત્યારે નવસારીમાં 8 લાખ સ્કેવર ફૂટ વિસ્તારમાં વિશાળ વેડિંગ ડેસ્ટિનેશન બની રહ્યું છે. જ્યાં લક્ઝુરિયસ રિસોર્ટ અને ફાઈવ સ્ટાર હોટલને ટક્કર મારે તેવી તમામ સુવિધાઓ મૂકવામાં આવી છે. અહીં હાઈફાઈ રૂમ, ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડ, ઓલિમ્પિક જેવુ સ્વીમિંગ પુલ, ગોકાર્ટિંગ, ઓડિટોરિયમ જેવી તમામ પ્રકારની સુવિધા હશે.
દક્ષિણ ગુજરાતમાં અનેક એનઆરઆઈ વસે છે. જેઓ લગ્ન માટે મુંબઈ તરફ જતા હતા. ત્યારે હવે દક્ષિણ ગુજરાતમાં આ વેડિંગ ડેસ્ટિનેશનથી સુરતીઓનો મોટો વર્ગ મુંબઈ સુધી નહિ દોડે. સાથે એનઆરઆઈ પણ હાઈફાઈ વેડિંગ કરી શકશે. સાથે જ સ્થાનિક લોકો પોતાના જ વિસ્તારમાં લગ્ન કરીને મોટી સંખ્યામાં સ્થાનિકોને આમંત્રણ આપી શકે છે.
ખેડૂત પુત્રનો છે ડ્રીમ પ્રોજેક્ટ
સૌથી મોટી વાત એ છે કે, નવસારીના એક ખેડૂતપુત્ર સંજય પટેલે નવસારીમાં આ ખાસ પ્રોજેક્ટ લઈને આવ્યા છે. તેમજ નવસારીમાં પૂર્ણા નદીના કાંઠે આધુનિક ડેસ્ટિનેશન વેડિંગ માટેના અનેક સ્પોટ આવેલા છે. અહીં અનેક એવા રિસોર્ટ આવેલ છે, જે લોકોને બીચ વેડિંગનો નવો અનુભવ આપશે. આ બીચ હવે મુંબઈના લોકોને પણ આકર્ષી રહ્યાં છે. નવસારીથી મુંબઈનું અંતર માત્ર 90 મિનિટનું છે. તેથી હવે મુંબઈના ગુજરાતીઓ તથા એનઆરઆઈ પણ નવસારીના બીચ રિસોર્ટને પસંદ કરી રહ્યાં છે તેવું ડેવલપર સંજય પટેલનું કહેવું છે.
નવસારી બે રાજ્યોને જોડતું સેન્ટર છે. તેથી અહીં વેડિંગ ડેસ્ટિનેશન વિકસે છે, તો બે રાજ્યોના લોકોને આકર્ષી શકાશે. ત્યારે હવે નવસારીમાં અનેક વેડિંગ ડેસ્ટિનેશન સજ્જ થઈ રહ્યાં છે.
