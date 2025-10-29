Prev
Next

ગુજરાત માટે આગામી 3 કલાક અતિભારે; આ જિલ્લાઓમાં તૂટી પડશે વરસાદ, ઠંડરસ્ટોર્મની આગાહી

Gujarat Rain Forecast: હવામાન વિભાગે આગામી ત્રણ કલાક માટે જાહેર કર્યું નાવ કાસ્ટ. નાવ કાસ્ટ જાહેર કરીને રાજ્યના કેટલાક જિલ્લામાં વરસાદની કરી આગાહી. ક્યાંક ઓરેન્જ તો ક્યાંક યલ્લો અલ્ટ આપવામાં આવ્યો. ઓરેન્જ એલર્ટ સાથે બનાસકાંઠા, પાટણ, પોરબંદર, રાજકોટ, જુનાગઢ, અમરેલી, ભાવનગર, દિવ, ગીર સોમનાથ, ભરૂચમાં ઠંડરસ્ટોર્મ એક્ટિવિટી સાથે મધ્યમ વરસાદની આગાહી.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Oct 29, 2025, 08:26 AM IST

Trending Photos

ગુજરાત માટે આગામી 3 કલાક અતિભારે; આ જિલ્લાઓમાં તૂટી પડશે વરસાદ, ઠંડરસ્ટોર્મની આગાહી

Gujarat Rain Forecast: ગુજરાતમાં હવામાન વિભાગે આગામી ત્રણ કલાક (Nowcast) માટેની આગાહી જાહેર કરી છે. આ 'નાવ કાસ્ટ' દ્વારા રાજ્યના કેટલાક જિલ્લામાં વરસાદની સંભાવના વ્યક્ત કરવામાં આવી છે, જેને ધ્યાનમાં રાખીને વિવિધ વિસ્તારોમાં ઓરેન્જ અને યલ્લો એલર્ટ આપવામાં આવ્યા છે.

ઓરેન્જ એલર્ટ: મધ્યમ વરસાદ અને ઠંડરસ્ટોર્મની આગાહી
હવામાન વિભાગે ઓરેન્જ એલર્ટ જાહેર કરીને નીચે મુજબના જિલ્લાઓમાં ઠંડરસ્ટોર્મ એક્ટિવિટી સાથે મધ્યમ વરસાદ (Moderate Rain) થવાની સંભાવના વ્યક્ત કરી છે. જેમાં બનાસકાંઠા, પાટણ, પોરબંદર, રાજકોટ, જુનાગઢ, અમરેલી, ભાવનગર, દિવ, ગીર સોમનાથ અને ભરૂચનો સમાવેશ થાય છે. આ જિલ્લાઓના રહેવાસીઓએ ગાજવીજ સાથેના વરસાદ દરમિયાન સલામત સ્થળે રહેવા અને હવામાનની સ્થિતિ પર સતત ધ્યાન રાખવા અપીલ કરવામાં આવી છે.

Add Zee News as a Preferred Source

યલ્લો એલર્ટ: હળવા વરસાદની શક્યતા
રાજ્યના અન્ય વિસ્તારોમાં હવામાન વિભાગે યલ્લો એલર્ટ જાહેર કરીને હળવા વરસાદ (Light Rain) થવાની આગાહી કરી છે. આ જિલ્લાઓ નીચે મુજબ છે. ઉત્તર અને મધ્ય ગુજરાત-સકચ્છ, અમદાવાદ, મહેસાણા, ગાંધીનગર, સાબરકાંઠા, આણંદ, ખેડા, અરવલ્લી, મહિસાગર, પંચમહાલ, દાહોદ. સૌરાષ્ટ્ર- દેવભૂમિ દ્વારકા, જામનગર, મોરબી, સુરેન્દ્રનગર, બોટાદ, દક્ષિણ ગુજરાત- વડોદરા, છોટા ઉદેપુર, નર્મદા, સુરત, તાપી, ડાંગ, નવસારી, વલસાડ, કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશ- દમણ, દાદર અને નગર હવેલીનો સમાવેશ થાય છે. યલ્લો એલર્ટ ધરાવતા આ જિલ્લાઓમાં સામાન્ય હળવા ઝાપટાં પડવાની સંભાવના છે.

નાગરિકો માટે સૂચના
હવામાન વિભાગની આ આગાહી જોતા, સંબંધિત જિલ્લાઓના નાગરિકોને ખાસ કરીને ઓરેન્જ એલર્ટવાળા વિસ્તારોમાં, વીજળીના કડાકા અને ગાજવીજથી બચવા માટે ખુલ્લામાં ન રહેવા અને સલામતીના પગલાં લેવા માટે જણાવવામાં આવ્યું છે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ, ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતની રાજનીતિ, ગુજર

...और पढ़ें
gujarat weather forecastGujarat Weatherweather updatespredictionGujarat Monsoon Forecastgujarat

Trending news