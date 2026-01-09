Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝGujarat

ગુજરાત સરકારને મોટો ઝટકો: ગાંધીનગરમાં ટાઈફોઈડના કેસ વધતા માનવાધિકાર પંચે આપી નોટિસ

NHRC Issues Notice To Gujarat Government : ગુજરાત સરકારને માનવાધિકાર પંચે ગાંધીનગરમાં વધતા ટાઈફોઈડના કેસને પગલે નોટિસ ફટકારી. મુખ્ય સચિવ પાસે સમગ્ર અહેવાલનો રિપોર્ટ માંગ્યો

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Jan 09, 2026, 09:27 AM IST

Trending Photos

ગુજરાત સરકારને મોટો ઝટકો: ગાંધીનગરમાં ટાઈફોઈડના કેસ વધતા માનવાધિકાર પંચે આપી નોટિસ

Gandhinagar Pandemic Alert : ગાંધીનગરમાં ટાઈફોઈડના કેસનો આંકડો 167 ને પાર પહોંચી ગયો છે. આરોગ્ય વિભાગના લેટેસ્ટ અપડેટ અનુસાર, ટાઈફોઈડના ગાંધીનગરમાં નવા 14 કેસ નોંધાયા છે. પરંતું આ વચ્ચે ગુજરાત સરકારને મોટો ઝટકો લાગ્યો છે. કારણ કે, ટાઈફોઈડના વધતા કેસને લઈને ગુજરાત સરકારને માનવાધિકાર પંચે નોટિસ ફટકારી છે. સાથે જ આ અંગે મુખ્ય સચિવ પાસે રિપોર્ટ પણ માંગ્યો છે. 

માનવાધિકાર પંચે જવાબ માંગ્યો
ગાંધીનગરમાં દૂષિત પાણીને કારણે ટાઈફોઈડના કેસમાં રાફડો ફાટ્યો છે. જેને લઈને હવે માનવાધિકાર પંચ (NHRC) એક્શનમાં આવ્યું છે. માનવાધિકાર પંચ ગુજરાત સરકાર પાસેથી બે અઠવાડિયામાં આ વિશે ખુલાસો માંગ્યો છે. માનવાધિકાર પંચે સ્વત આ બાબતની નોધ 4 જાન્યુઆરીના રોજ લીધી હતી. જેના બાદ ગુજરાતના મુખ્ય સચિવને નોટિસ ફટકારી છે. જેમાં બે અઠવાડિયામાં વિગતવાર માહિતી આપતો અહેવાલ માંગ્યો છે. 

Add Zee News as a Preferred Source

નોટિસમાં શું જણાવ્યું 
રિપોર્ટમાં જણાવ્યું કે, માનવાધિકાર પંચે ગાંધીનગરમાં હાલ ટાઈફોઈડને લઈને શું સ્થિતિ છે તે જાણી છે, તેમજ આવી ઘટનાઓ ફરી ન બને તે માટે શું પગલા લેવામા આવશે તેની માહિતી માંગી છે. 

ટાઈફોઈડના કેસના અપડેટ
લેટેસ્ટ અપડેટ અનુસાર, આજે ટાઈફોઈડના કેસનો આંક 167 પર પહોંચ્યો છે. ટાઈફોઈડના ગાંધીનગરમાં નવા 14 કેસ નોંધાયા છે. ટાઈફોઈડના 18 દર્દીઓને સારવાર બાદ રજા આપવામાં આવી છે. 
 

ગાંધીનગરમાં ટાઈફોઈડ બાદ કોંગોની એન્ટ્રી
ગાંધીનગરનાના પીંડારડાના ગામમાં કોંગોનો પ્રથમ કેસ સામે આવ્યો છે. પીંડારડાના રહેવાસીને કોંગો ફીવર પોઝિટીવ આવતા સારવાર અર્થે ખસેડવામાં આવ્યા છે. અમદાવાદની ખાનગી હોસ્પિટલમાં દર્દીને દાખલ કરવામાં આવ્યા છે. આ ઘટનાની જાણ થતા જ પીંડારડા ગામમાં આરોગ્યની બે ટીમ ડિપ્લોય કરવામાં આવી છે. તો બીજી તરફ, કોંગોની એન્ટ્રીથી પશુપાલન વિભાગ પણ સતર્ક થયું છે. કારણ કે, કોંગો એ પ્રાણીથી ફેલાતી બીમારી છે. ત્યારે ગાંધીનગરમાં સર્વેલન્સ, દવાના છંટકાવની કામગીરી હાથ ધરાઈ છે. 
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છ

...और पढ़ें
gandhinagarPandemicગાઁધીનગરમહામારીરોગચાળોtyphoidટાઈફોઈડ

Trending news