/પાયલ ગોટી લેટરકાંડમાં NHRCનો મોટો ચુકાદો: ₹7.5 લાખનું વળતર ચૂકવવા રાજ્ય સરકારને આદેશ

અમરેલીના સૌથી ચર્ચિત પાયલ ગોટી લેટર કાંડમાં સૌથી મોટા સમાચાર સામે આવ્યા છે. રાષ્ટ્રીય માનવાધકાર પંચ (NHRC) એ આ મુદ્દે મહત્વપૂર્ણ ચુકાદો આપ્યો છે. NHRC એ પાયલ ગોટીને 7.5 લાખ રૂપિયાનું વળતર ચુકવવાનો આદેશ રાજ્ય સરકારને કર્યો છે. માનવ અધિકારોના ઉલ્લંઘન સંબંધિત કેસની સુનાવણી દરમિયાન આ નિર્દેશ અપાયો છે.
રાજ્યભરમાં ચર્ચાનું કેન્દ્ર બન્યો હતો પાયલ ગોટી કેસ
અમરેલીમાં વર્ષ 2025 પાયલ ગોટી લેટરકાંડનો મુદ્દો ચર્ચામાં આવ્યો હતો. આ કેસની સુનાવણીમાં રાષ્ટ્રીય માનવાધિકાર પંચે પાયલ ગોટીને 7.5 લાખનું વળતર ચુકવવાનો આદેશ કર્યો છે. આ ઘટના રાજ્યભરમાં ચર્ચાનું કેન્દ્ર બની હતી.
નેશનલ હ્યુમન રાઇટ કમિશનમાં સુનાવણી
આ કેસની સુનાવણી દરમિયાન અમરેલીના SP એ સ્વીકાર્યું કે તે સમયે પાયલ ગોટીની ધરપકડ ગેરકાયદેસર રીતે થઈ હતી. ત્યારબાદ NHRC એ આ આદેશ આપ્યો છે. આ મુદ્દે જાન્યુઆરી 2025મા NHRC માં ફરિયાદ દાખલ કરવામાં આવી હતી. ગાંધીનગરમાં સુનાવણી દરમિયાન અમરેલી જિલ્લાના પોલીસ વડા પણ હાજર રહ્યાં હતા.
ફરિયાદી તરફથી રજૂઆત કરવામાં આવી કે પોલીસે સત્તાનો દુરૂપયોગ કર્યો અને કાયદાકીય પ્રક્રિયાનું પાલન કર્યા વગર પાયલની ધરપકડ કરી હતી. ત્યારબાદ NHRC એ જણાવ્યું કે પોલીસની આ કાર્યવાહી માનવ અધિકારોના સિદ્ધાંતની વિરુદ્ધ હતી, જેથી પાયલને 7.5 લાખનું વળતર ચુકવવાનો આદેશ આપવામાં આવ્યો છે.
પોલીસ કાર્યવાહી સામે સવાલો
ગાંધીનગરમાં થયેલી સુનાવણી દરમિયાન માનવાધિકાર પંચે પોલીસની કામગીરી સામે નારાજગી દર્શાવી હતી. પંચે નોંધ્યું કે કાયદાનું રક્ષણ કરતી એજન્સી જ્યારે નાગરિકોના મૂળભૂત અધિકારોનું હનન કરે છે, તેને સહન કરી શકાય નહીં. મહિલા આરોપી સામે જાહેરમાં દુરવ્યવહાર માનવાધિકારોનું ઉલ્લંઘન છે.