નિલેશ કુંભાણીના કોંગ્રેસ પર મોટા આક્ષેપ : મેં 2017 નો બદલો લીધો, કોંગ્રેસે મને ટિકિટ આપીને કાપી નાંખી હતી!
Nilesh Kumbhani Allegations On Gujarat Congress : સુરતનાં રાજુલામાં કોંગ્રેસના પૂર્વ કોર્પોરેટર નિલેશ કુંભાનીનો સી આર પાટીલ સાથેનો વીડીયો વાયરલ યા બાદ નિલશ કુંભાણીએ કહ્યું, વર્ષ 2017માં કોંગ્રેસે ટિકિટ આપીને કાપી નાંખી હતી. લોકસભામાં મેં બદલો લઈ લીધો. ભાજપ વિધાનસભાની ટિકિટ માટે ઓફર કરશે તો વિચારીશું
- કોંગ્રેસને દગો આપ્યા બાદ નિલેશ કુંભાણીનો મોટો ધડાકો : મેં તો બદલો લીધો!
- કોંગ્રેસ પર આક્ષેપ કરતા કહ્યું કે, મેં વર્ષ 2017 નો બદલો કોંગ્રેસ સાથે લીધો
- નિલેશ કુંભાણીની નિવેદન પર કોંગ્રેસ પ્રવક્તા મનિષ દોશીનો જવાબ આવ્યો
Gujarat Politics : ગુજરાતમાં લોકસભાની ચૂંટણી દરમિયાન છેલ્લી ઘડીએ પાણીમાં બેસી જનાર અને કોંગ્રેસને હાર અપાવનાર નિલેશ કુંભાણી હાલમાં જ ભાજપના સીઆર પાટીલ સાથે મુલાકાત બાદ ચર્ચામાં આવ્યા છે. ત્યારે તેઓએ હવે કોંગ્રેસ પર આક્ષેપ કરતા કહ્યું કે, મેં વર્ષ 2017 નો બદલો કોંગ્રેસ સાથે લીધો છે.
વર્ષ 2024 માં ગુજરાતમાં લોકસભાની ચૂંટણીમાં કોંગ્રેસ નિલેશ કુંભાણીને ટિકિટ આપી હતી. પરંતું દાવેદારી કર્યા બાદ નિલેશ કુંભાણી ખસી ગયા હત, અને આ બેઠક પર ભાજપ બિનહરીફ વિજેતા બન્યું હતું. આ બાદ લાંબો સમય નિલેશ કુંભાણી ક્યાય જાહેરમાં જોવા ન મલ્યા. પરંતુ બે દિવસ પહેલા રાજુલામાં આયોજિત એક કાર્યક્રમમાં કોંગ્રેસના પૂર્વ કોર્પોરેટર નિલેશ કુંભાણી સી.આર. પાટીલ સાથે જોવા મળ્યા હતા. જેના બાદ તેઓ ફરી ચર્ચામાં આવ્યા છે.
કોંગ્રેસ સામે બદલો લીધો
ઝી 24 કલાક સાથેની વાતચીતમાં તેઓએ કહ્યું કે, મેં વર્ષ 2017 નો બદલો કોંગ્રેસ સાથે 2024 ની લોકસભાની ચૂંટણીમાં લીધો હતો. 2017 માં કોંગ્રેસે પૈસા લીધા હતા અને ટિકિટ આપીને કોંગ્રેસે મારી ટિકિટ કાપી નાંખી હતી. તેથી લોકસભામાં મેં બદલો લઈ લીધો છે.
(સીઆર પાટીલ સાથે નિલેશ કુંભાણીનો વીડિયો વાયરલ થયો હતો)
તેઓએ આગળ કહ્યું કે, ભાજપ વિધાનસભાની ટિકિટ માટે ઓફર કરશે તો વિચારીશું. કાર્યકરો સાથે ચર્ચા કરી વિચારીશું. આવનારી ચૂંટણીમાં કોંગ્રેસને એક પણ સીટ ફાળે નહિ આવે. કારણ કે, કોંગ્રેસમાં સંગઠનનો અભાવ જોવા મળી રહ્યો છે. કોંગ્રેસ એક પણ કાર્યક્રમ આપી રહ્યું નથી. હાલમાં જેનો દબદબો છે એનો જ ભવિષ્યમાં દબદબો રહેશે.
વર્ષ 2017 ની વાત યાદ અપાવતા તેઓએ કહ્યું કે, કોંગ્રેસે કામરેજ વિધાનસભા માટે વર્ષ 2017 માં મને ટિકિટ આપી હતી. જોકે પાટીદારોના વિરોધના પગલે મારી ટિકિટ કપાઈ હતી.
નિલેશ કુંભાણીના આક્ષેપ પર કોંગ્રેસનું નિવેદન
નિલેશ કુંભાણીની આક્ષેપો પર કોંગ્રેસ પ્રવક્તા મનિષ દોશીનું નિવેદન આવ્યું છે. તેઓએ કહ્યું કે, નિલેશ કુંભીઓએ કોંગ્રેસ, કોંગ્રેસના કાર્યકરો સાથે અને સુરતની જનતા સાથે ગદ્દારી કરી છે. નિલેશ કુંભાણી કોંગ્રેસને સર્ટિફિકેટ આપવાનું બંધ કરે. ભાજપ અને સી.આર. પાટીલ દ્વારા લખાયેલી સ્ક્રીપ્ટ પ્રમાણે તે નિવેદન આપી રહ્યાં છે. તેમના ઇશારા પ્રમાણે નાચ ગાન કરવું એ તેમની મજબૂરી છે. લોકસભાની ચૂંટણીમાં ફોર્મ પરત ખેંચ્યું ત્યારે કઇ ગોઠવણ અને સોદા બાજી થઇ તેનો જવાબ કેમ નથી આપતા. સતત પાંચ દિવસ કેમ ભાગતા રહ્યા તેનો જવાબ આપતા નથી. કોંગ્રેસ પક્ષ કાર્યકરોથી મજબૂત છે, તમારા જેવા વિશ્વાસઘાત કરનારથી કોંગ્રેસની ઓળખ નથી. તમારે અરીસામાં મૂલ્યાંકન કરવાની જરૂર છે કે સુરતની જનતા સાથે કેવો વિશ્વાસઘાત કર્યો.
નિલેશ કુંભાણી મુદ્દે ભાજપનું નિવેદન આવ્યું
નિલેશ કુંભાણી મુદ્દે ભાજપના મુખ્ય પ્રવક્તા ડોક્ટર અનિલ પટેલનું નિવેદન આવ્યું છે. તેઓએ કહ્યું કે, કોંગ્રેસ આક્ષેપો કરવાની જગ્યાએ આત્મન નિરીક્ષણ કરે. સુરતના નિલેશ કુંભાણીનો કેસ હોય કે અન્ય કોંગ્રેસ છોડનાર કેસમાં કોંગ્રેસ દ્વારા ભ્રષ્ટાચાર સરકારનું દબાણ જેવા મુદ્દાઓ આગળ કરાય છે. જોકે કોંગ્રેસે આત્મ મંથન કે આત્મ નિરીક્ષણ કરવાની જરૂર છે.
