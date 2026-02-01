Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝGujarat

બજેટ 2026 માં ગુજરાતને શું મળ્યું? જામનગર-સુરત માટે કરાઈ ખાસ જાહેરાત

Gujarat Budget 2026 : નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણે રજૂ કરેલા કેન્દ્રીય બજેટ 2026 માં ગુજરાત માટે પણ કેટલીક ફાયદાની જાહેરાત કરી છે. જાણો ગુજરાતને શું મળ્યું છે 
 

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Feb 01, 2026, 04:09 PM IST

Trending Photos

બજેટ 2026 માં ગુજરાતને શું મળ્યું? જામનગર-સુરત માટે કરાઈ ખાસ જાહેરાત

Budget 2026 : કેન્દ્રીય નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણે આજે બજેટ રજૂ કર્યું. જેમાં ગુજરાત માટે કેટલીક ખાસ જાહેરાત કરવામાં આવી છે. કેન્દ્રીય બજેટથી ગુજરાતને શું ફાયદો થશે તે જોઈએ. 

ગુજરાતના 34 જિલ્લામાં ગર્લ્સ હોસ્ટેલ બનવા જઈ રહી છે.જામનગરમાં WHO ટ્રેડિશનલ મેડિસિન સેન્ટર બનાવવામાં આવશે. આ સાથે નેશનલ ઈન્સ્ટિટ્યુટ ઓફ ફાર્માસ્યુટિકલ એજ્યુકેશન અને રિસર્ચ પણ જામનગરમાં શરૂ થશે. આ સાથે લોથલ, ધોળાવીરા સહિત 15 ઐતિહાસિક સાઇટોના વિકાસ પર બજેટમાં ભાર મુકવામાં આવ્યો છે. તો સુરતના ટેક્સટાઇલ ઉદ્યોગને શૈક્ષણિક અને સંશોધન ક્ષેત્રે મજબૂત કરવા માટે સરકારે વિશેષ ટેક્સટાઇલ યુનિવર્સિટીની સ્થાપના કરવાની જાહેરાત કરી છે. સાથે જ  સુરતના માર્કેટને ભારતના પૂર્વોત્તર રાજ્યો સાથે જોડવા માટે બંગાળના દાનકુની સાથે જોડતા કાર્ગો ફ્રેઇટ કોરિડોરની જાહેરાત કરવામાં આવી છે.
 
બજેટમાં ગુજરાતને શું મળ્યું? 

Add Zee News as a Preferred Source
  • ગુજરાતના 34 જિલ્લામાં બનશે ગર્લ્સ હોસ્ટેલ
  • જામનગરમાં WHOનું ટ્રેડિશનલ મેડિસિન સેન્ટર
  • જામનગરમાં નવી NIPER સંસ્થા સ્થપાશે
  • લોથલ, ધોળાવીરાનો વિકાસ કરવામાં આવશે
  • સુરતમાં ટેક્સટાઈલ યુનિવર્સિટી બનશે
  • સુરતને પ. બંગાળના દાનકુ સાથે જોડતો કાર્ગો ફ્રેઈટ કોરિડોર

બજેટની મોટી વાતો     

  • દેશમાં ક્લિનિકલ ટ્રાયલ સેન્ટર વિકસાવાશે
  • દેશભરમાં 1 હજાર ટ્રાયલ સેન્ટર બનાવાશે
  • ખનીજ સંપન્ન રાજ્યોને કેન્દ્રિય સહાય કરાશે
  • ઓડિશા, કેરળ, આંધ્રપ્રદેશ, તમિલનાડુમાં ખનીજ કોરિડોર
  • બાયોફાર્મા સેક્ટરમાં 40 હજાર કરોડની જોગવાઈ
  • રેર અર્થ મેટલ માટે નવી યોજના બનશે
  • ત્રણ સમર્પિત રાસાયણીક પાર્ક બનાવાશે
  • કન્ટેનર વિનિર્માણ યોજના માટે 10 હજાર કરોડ
  • વસ્ત્ર ઉદ્યોગ ક્ષેત્રમાં સુધાર લાવવા કામગીરી
  • દેશમાં ટેક્સટાઈલ પાર્કની સ્થાપના કરાશે
  • મહાત્મા ગાંધી હેન્ડલૂમ યોજના શરૂ કરાશે
  • મહાત્મા ગાંધી ગ્રામ સ્વરાજ યોજના શરૂ કરાશે
  • સેમિકંડક્ટર મિશન 2.0 લોન્ચ
  • ગ્લોબલ ફાર્મા સેન્ટર માટે 10 હજાર કરોડ
  • ઈલેક્ટ્રોનિક્સ વિનિર્માણ માટે 40 હજાર કરોડ
  • MSMEમાં સરકારી ખરીદમાં વધારો કરાશે
  • ચેમ્પિયન MSME માટે 10 હજાર કરોડની જોગવાઈ
  • સુગર, કેન્સરની દવાઓ કરાશે સસ્તી
  • 5 વર્ષમાં 20 નવા જળમાર્ગ બનાવાશે
  • કન્ટેનર મેનુફેક્ચરિંગ માટે 10 હજાર કરોડ
  • આત્મનિર્ભર ભારતનું ટોપઅપ 2 હજાર કરોડ
  • વન ડિસ્ટ્રિક્ટ, વન પ્રોડક્ટ પર ભાર
  • 7 હાઈસ્પીડ રેલ કોરિડોરનું નિર્માણ કરાશે
  • સમુદ્રી વિમાનનું સ્વદેશી નિર્માણ કરાશે
  • પટણા, વારણસીમાં જહાજોનું સમારકામ કરાશે
  • ફોરેન એક્સચેન્જ પ્રબંધનની સમીક્ષા કરાશે
  • PIO ધારકને ભારતીય બજારમાં રોકાણની મંજૂરી
  • AIથી તમામ લાભ આપવાનું સરકારનું લક્ષ્ય
  • નાના શહેરોના વિકાસ માટે ખાસ ધ્યાન
  • દેશમાં 3 નવી આયુર્વેદ AIIMS બનાવાશે
  • જામનગરમાં WHO કેન્દ્ર અપડેટ કરાશે
  • શિક્ષાથી રોજગાર વધારવા માટે કમિટી બનાવાશે
  • ખાનગી વિશ્વવિદ્યાલય શરૂ કરવા મદદ કરાશે
  • દેશના દરેક જિલ્લામાં વિદ્યાર્થિનીઓ માટે હોસ્ટેલ

નવા રાષ્ટ્રીય ડિઝાઈન સંસ્થાન શરૂ કરાશે

  • પર્યટક સ્થળો વિકસાવવા પર ભાર
  • 15 પુરાતત્વીય સ્થળોનો વિકાસ કરાશે
  • નેશનલ ડિસ્ટિનેશન ડિજિટલ નોલેજ ગ્રિડ બનશે
  • હિમાચલ, ઉત્તરાખંડ, જમ્મુ કાશ્મીરમાં માઉન્ટેન ટ્રેન
  • કન્ટેન્ટ ક્રિએટર લેબની સ્થાપના કરાશે
  • પશુપાલન માટે લોન આપવામાં આવશે
  • મત્સ્ય ઉદ્યોગને વધારવા 500 જળાશયો બનાવાશે
  • 5 ક્ષેત્રિય મેડિકલ હબ બનાવાશે
  • તટવર્તી વિસ્તારમાં નારિયેળ, ચંદન માટે મદદ કરાશે
  • દિવ્યાંગ સહારા યોજના શરૂ કરાશે
  • ભારત-યુવા વિસ્તાર AI ટૂલ બનાવાશે
  • AI ટૂલ વિસ્તારની દ્વારા ખેડૂતોને મદદ
  • મહિલાઓ માટે દેશમાં SHE-માર્ટ્સ બનાવાશે
  • ઉત્તર ભારતમાં NIMHANS-2 બનાવાશે
  • પૂર્વોત્તરમાં 5 પર્યટન ક્ષેત્રનું નિર્માણ
  • પૂર્વોત્તરમાં બૌદ્ધ સર્કિટનું નિર્માણ કરાશે
  • જિલ્લા હોસ્પિટલોને અપગ્રેડ કરાશે
  • IIMની મદદથી ટૂરિસ્ટ ગાઈડ્સને ટ્રેનિંગ અપાશે

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છ

...और पढ़ें
Gujarat Budget 2026budget 2026ગુજરાત બજેટબજેટ 2026

Trending news