દારૂબંધીની ઐસી કી તૈસી! 24 કલાકમાં જ ગુજરાતમાંથી 3.42 કરોડના દારૂના બોક્સે બોક્સ પકડાયા...
Liquor Caught In Gujarat : ગુજરાતમાં જે રીતે રોજ કોઈને કોઈ શહેરમાંથી દારૂ પકડાય છે તે જોતા ક્યાંય દારૂબંધી હોય તેવું લાગતું જ નથી... 24 કલાકમાં કરોડોનો દારૂ ઘૂસતો હોય તો મહિનામાં કેટલો આવતો હશે જરા વિચારો...!
Liquor Ban In Gujarat : ગુજરાતમાં હાલ દારૂનો મુદ્દો સળગતો મુદ્દો બન્યો છે. કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય જિગ્નેશ મેવાણીના પોલીસના પટ્ટા ઉતારવાની વાત સરકારને બરાબરની ચચરી ગઈ છે. તો બીજી તરફ, ઠેરઠેર તેનો વિરોધ થઈ રહ્યો છે. આવામાં ગુજરાતમાં દારૂબંધીની ખોખલી હકીકત સામે આવી છે. છેલ્લાં 24 કલાકમાં ગુજરાતમાંથી 3.42 કરોડનો દારૂ પકડાયો છે.
દાહોદ જિલ્લામાંથી 2 કરોડથી વધુનો વિદેશી દારૂ ઝડપાયો
દાહોદ LCB અને જુદા જુદા પોલીસ સ્ટેશનના પોલીસ સ્ટાફ દ્વારા વિદેશી દારૂનો મોટો જથ્થો ઝડપી પાડ્યો છે. 4 અલગ અલગ સ્થળેથી પોલીસે વિદેશી દારૂનો મોટો જથ્થો ઝડપી પાડ્યો છે. કતવારા, દાહોદ એ ડિવિઝન અને ફતેપુરા પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાંથી ટ્રક અને ફોર વ્હીલર ગાડીમાં હેરાફેરી કરાતો વિદેશી દારૂ ઝડપાયો છે. પોલીસે કુલ 2,05,92,214 (2 કરોડથી વધુ) રૂપિયાનો વિદેશી દારૂ તેમજ 2,56,68,750 રૂપિયાનો કુલ મુદામાલ જપ્ત કર્યો છે. પોલીસે 4 ઈસમોની અટકાયત કરી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.
કચ્છમાં 1.42 કરોડનો દારૂ પકડાયો
કચ્છમાં SMC એ 1.42 કરોડનો દારૂ પકડ્યો છે. SMC ને માહિતી મળી હતી કે ટ્રેન મારફતે નશીલો પદાર્થ કચ્છ પહોંચી રહ્યો છે. 22 નવેમ્બરે એક કન્ટેનર ટ્રેન મારફતે મુન્દ્રા પહોંચ્યું હતું. SMC એ રેડ કરતા 1.54 કરોડ નો IMFL મળી આવ્યો છે. SMC એ 2 વ્યક્તિઓ ની આ અંગે ધરપકડ કરી હતી. આરોપીઓની પૂછપરછ દ્વારા જાણવા મળ્યું કે હજુ પણ જથ્થો આવવાનો હતો. 1.42 કરોડ નો IMFL નો લિકર મળી આવ્યો હતો.
દારૂની હેરફેર માટે આરોપીઓની નવી મોડસ ઓપરેન્સી સામે આવી કે, ટ્રેનના કન્ટેનર મારફતે નશીલા પદાર્થ મોકલવામાં આવ્યા હતા. પંજાબના ફિરોઝપુરથી બાલાજી ટ્રેડિંગ કંપની નામની કંપની દ્વારા આ કન્ટેનરમાં નશીલા પદાર્થ મોકલવામાં આવતા હતા. પકડાયેલ લિકરમાં બેન્ચ માર્ક કે ટ્રેડ માર્ક નથી.
અમદાવાદમાં 2.66 લાખનો દારૂ પકડાયો
અમદાવાદ ગ્રામ્ય LCB એ વિદેશી દારૂની હેરફેરી ઝડપી પાડી છે. અમદાવાદ રાજકોટ હાઈવે પર બાવળાના નવાપરા પાટિયા પાસેથી ઈનોવા કારમાંથી દારૂ ઝડપી પાડ્યો છે. ઈનોવા કારમાં ચોર ખાનું બનાવીને બુટલેગર દારૂની હેરાફેરી કરી રહ્યો હતો. LCB એ ઈનોવા કારમાં ચોર ખાનામાંથી મોંઘી વિદેશી દારૂની બોટલો ઝડપી પાડી છે. ચોર ખાનામાંથી 121 વિદેશી દારૂની બોટલો ઝડપી પાડી છે. ઈનોવા કાર ચાલક રૂપેશકુમાર નાગાજણભાઇ લીલાભાઇ દાસાની ધરપકડ કરી છે. રૂપેશ દસા રાજકોટના જીત સુત્રેજા માત્ર દારૂ લઈને જઈ રહ્યો હતો અને LCB ના હાથે ઝડપાયો.
રૂપેશ દાસા એ જીત સૂત્રજાના કહેવાથી હરિયાણાના ગુડગાંવ ખાતેથી દારૂ ભર્યો હતો. અમદાવાદ ગ્રામ્ય LCB એ રાજકોટના જીત સૂત્રજાની શોધખોળ શરૂ કરી છે. હાલ 2 લાખ 66 હજારનો દારૂ અને 9 લાખની ઈનોવા કાર સહિતનો મુદ્દામાલ કબ્જે કર્યો છે.
