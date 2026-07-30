/હવે ખેર નથી! રેગિંગ અને આરોગ્ય સાથે ચેડાં કરનારા સામે પ્રફૂલ પાનસેરિયા લાલઘૂમ, વિદ્યાર્થીઓના હિતમાં સરકારના કડક પગલાં

Ragging Zero Tolerance Policy: સુરત ખાતે વીડીયો કોન્ફરેન્સનાં માધ્યમથી આરોગ્ય રાજ્યમંત્રી પ્રફુલ પાનશેરીયાની અધ્યક્ષતામાં સરકારી મેડિકલ કોલેજ અને સર ટી. હોસ્પિટલ, ભાવનગરની કામગીરી તથા નિર્માણાધીન પ્રોજેક્ટ્સ અંગે એક મહત્વપૂર્ણ સમીક્ષા બેઠક યોજાઈ હતી. આ બેઠકમાં મેડિકલ કોલેજના ડીન, હોસ્પિટલના સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ, પબ્લિક ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર યુનિટ (PIU) અને ઇલેક્ટ્રિકલ વિભાગના અધિકારીઓ વર્ચ્યુઅલ માધ્યમથી ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.
આ બેઠક દરમિયાન આરોગ્ય મંત્રીએ નવા નિર્માણ પ્રોજેક્ટ્સ અને માળખાકીય સુવિધાઓની વિગતવાર સમીક્ષા કરી હતી. આ પ્રસંગે પીઆઈયુ (PIU) વિભાગ દ્વારા ભાવનગરના નારી ચોકડી ખાતે આકાર લઈ રહેલા નવા એકેડેમિક બ્લોક, ટીચિંગ હોસ્પિટલ, ગર્લ્સ-બોયઝ હોસ્ટેલ તેમજ પીજી હોસ્ટેલ અંગેનું વિશેષ પ્રેઝન્ટેશન રજૂ કરવામાં આવ્યું હતું.
પ્રેઝન્ટેશન નિહાળ્યા બાદ મંત્રીએ બાંધકામ અને સુવિધાઓ સંદર્ભે મહત્વપૂર્ણ સૂચનાઓ આપતાં જણાવ્યું હતું કે, ચોમાસા કે ભારે વરસાદ દરમિયાન હોસ્પિટલમાં પાણી ભરાવવાની સમસ્યા ન સર્જાય તે માટે બિલ્ડિંગનું પ્લાનિંગ હાલના રોડ લેવલથી પૂરતી ઊંચાઈ પર (માટી પુરાણ કરીને) કરવાનો નિર્દેશ આપ્યો હતો. હોસ્પિટલ બાંધકામમાં ઉચ્ચ ગુણવત્તાયુક્ત એસ.એસ. (સ્ટેનલેસ સ્ટીલ) ગ્રીલ તેમજ અન્ય કન્સ્ટ્રક્શન મટીરિયલ વાપરવા માટે કડક તાકીદ કરી હતી. આ ઉપરાંત સર ટી. હોસ્પિટલના જૂના અને જર્જરિત બિલ્ડિંગોની સ્થિતિ ધ્યાને લઈ, નવા બિલ્ડિંગોનું કન્સ્ટ્રક્શન, ફર્નિચર અને અન્ય તમામ સુવિધાઓ નિયત સમયમર્યાદામાં પૂર્ણ કરવા મંત્રીએ સ્પષ્ટ સૂચના આપી હતી.
હોસ્પિટલને દુર્ગંધમુક્ત બનાવવા આદેશ
આરોગ્ય મંત્રીએ હોસ્પિટલ પરિસરમાં સ્વચ્છતા જાળવવા પર વિશેષ ભાર મૂક્યો હતો. તેમણે હોસ્પિટલના તમામ વોર્ડ, પીએમ રૂમ (પોસ્ટમોર્ટમ રૂમ) અને સમગ્ર પરિસરમાંથી જૂનો ભંગાર, બિનઉપયોગી વાહનો તેમજ કચરાનો સત્વરે નિકાલ કરીને હોસ્પિટલને સંપૂર્ણપણે સ્વચ્છ અને દુર્ગંધમુક્ત (વાસમુક્ત) રાખવા આદેશ આપ્યો હતો. આ ઉપરાંત, હોસ્પિટલની સુરક્ષા વ્યવસ્થા સુદ્રઢ કરવાના ભાગરૂપે સિક્યોરિટી એજન્સીઓની કામગીરીની નિયમિત ચકાસણી કરવા અને પરિસરમાં માત્ર સક્ષમ સિક્યોરિટી સ્ટાફ જ તૈનાત રહે તે સુનિશ્ચિત કરવાની ખાસ જવાબદારી હોસ્પિટલના સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટને સોંપવામાં આવી છે.
રેગિંગ સામે 'ઝીરો ટોલરન્સ નીતિ
મંત્રીએ વધુમાં ઉમેર્યું હતું કે, હોસ્પિટલના સિક્યોરિટી સ્ટાફ, પટ્ટાવાળા અને નર્સિંગ સ્ટાફથી લઈને સિનિયર ડોક્ટર્સ સુધીના તમામ કર્મચારીઓ દર્દીઓ તેમજ તેમના સગાંઓ સાથે નમ્ર અને સંવેદનશીલતાસભર વર્તન (ટંગ મેનેજમેન્ટ) કરે તે માટે ખાસ તાકીદ કરવામાં આવી છે. આ ઉપરાંત મેડિકલ કોલેજ અને હોસ્ટેલ કેમ્પસમાં રેગિંગ જેવી પ્રવૃત્તિઓ સામે 'ઝીરો ટોલરન્સ' નીતિ અપનાવવા અને કેમ્પસમાં શિસ્ત જાળવી રાખવા માટે કોલેજના ડીનને કડક આદેશ મંત્રી દ્વારા અપાયા હતા.
ભાવનગરની સર ટી. હોસ્પિટલમાં કાર્યરત ઓર્થોપેડિક સહિતના વિવિધ વિભાગોમાં દર્દીઓને ઓપરેશન કે ઇમ્પ્લાન્ટ્સ માટે લાંબો સમય રાહ ન જોવી પડે અને સમયસર સારવાર મળી રહે તે માટે જરૂરી સાધન-સામગ્રી તેમજ ઇમ્પ્લાન્ટ્સની ઉપલબ્ધતા સુચારુ બનાવવાની સૂચના તબીબી અધિક્ષકને આપવામાં આવી હતી.
સમીક્ષા બેઠકના અંતે મંત્રીએ ભાવનગરની જનતાને ઉત્કૃષ્ટ, ગુણવત્તાસભર અને ઝડપી આરોગ્ય સેવાઓ મળી રહે તે માટે તમામ વિભાગોને પરસ્પર યોગ્ય સંકલન સાધીને કામ કરવા આહ્વાન કર્યું હતું.
રેગિંગ પર આરોગ્ય મંત્રી પ્રફુલ પાનશેરીયાની કડક કાર્યવાહી
સમીક્ષા બેઠકના અંતે રાજ્યના આરોગ્ય મંત્રી પ્રફુલ પાનશેરીયાએ સ્પષ્ટ શબ્દોમાં જણાવ્યું હતું કે, "રાજ્ય સરકાર હંમેશાં નાગરિકોના હિતમાં કાર્ય કરે છે. વિદ્યાર્થીઓનું રેગિંગ તેમજ નાગરિકોના સ્વાસ્થ્ય સાથેના કોઈપણ પ્રકારના ચેડાં ચલાવી લેવામાં આવશે નહીં." આ બેઠક દરમિયાન મંત્રીએ કડક વલણ અપનાવી સર.ટી. હોસ્પિટલ અને મેડિકલ કોલેજમાં નીચે મુજબની કાર્યવાહીના આદેશ આપ્યા હતા.
• સર.ટી. હોસ્પિટલના તબીબી અધિક્ષક તરીકેનો વધારાનો હવાલો ધરાવતા ડૉ. અશોક વાળાને ચાર્જમાંથી મુક્ત કરવામાં આવ્યા છે અને તેમની જગ્યાએ ડૉ. કેરવી દેસાઈને તબીબી અધિક્ષકનો વધારાનો હવાલો સોંપાયો છે.
• ઓર્થોપેડિક વિભાગના વડા (HOD) ડૉ. વિનોદ ગૌતમને તાત્કાલિક અસરથી સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યા છે.
• મેડિકલ કોલેજના એડિશનલ ડીન તરીકે ફરજ બજાવતા ડૉ. અમિત પરમારને એડિશનલ ડીનના ચાર્જમાંથી મુક્ત કરવામાં આવ્યા છે.
• ઓર્થોપેડિક વિભાગમાં ૧૧ માસના કરાર (કોન્ટ્રાક્ટ) પર ફરજ બજાવતા પ્રોફેસર ડૉ. પિનાકીન વોરાની સેવા તાત્કાલિક અસરથી સમાપ્ત કરવામાં આવી છે.
• PMSSY બિલ્ડીંગમાં નોડલ ઓફિસર તરીકે ફરજ બજાવતા ડૉ. સમીર શાહને ચાર્જમાંથી મુક્ત કરવામાં આવ્યા છે.