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હવે ખેર નથી! રેગિંગ અને આરોગ્ય સાથે ચેડાં કરનારા સામે પ્રફૂલ પાનસેરિયા લાલઘૂમ, વિદ્યાર્થીઓના હિતમાં સરકારના કડક પગલાં

Ragging Zero Tolerance Policy: સુરત ખાતે વીડિયો કોન્ફરેન્સનાં માધ્યમથી આરોગ્ય રાજ્ય મંત્રી પ્રફુલ પાનશેરીયાની અધ્યક્ષતામાં ભાવનગર મેડિકલ કોલેજ અને સર.ટી હોસ્પિટલની ઉચ્ચસ્તરીય સમીક્ષા બેઠક યોજાઈ હતી. આ બેઠકમાં સર ટી. હોસ્પિટલ અને મેડિકલ કોલેજ ખાતે નિર્માણ પામનારા નવા બિલ્ડિંગનું કામ ઝડપથી અને ગુણવત્તાસભર પૂરું કરવા દિશાનિર્દેશ આપવામાં આવ્યા. આ ઉપરાંત મેડિકલ કોલેજ અને હોસ્ટેલ કેમ્પસમાં રેગિંગ જેવી પ્રવૃત્તિઓ સામે 'ઝીરો ટોલરન્સ' નીતિ અપનાવવા અને કેમ્પસમાં શિસ્ત જાળવી રાખવા માટે કોલેજના ડીનને કડક આદેશ મંત્રી દ્વારા અપાયા હતા.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jul 30, 2026, 08:10 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 08:10 PM IST
હવે ખેર નથી! રેગિંગ અને આરોગ્ય સાથે ચેડાં કરનારા સામે પ્રફૂલ પાનસેરિયા લાલઘૂમ, વિદ્યાર્થીઓના હિતમાં સરકારના કડક પગલાં

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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