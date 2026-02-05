Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝGujarat

અમદાવાદમાં હવે નહિ બને નવું કતલખાનું! બજેટમાં કરાયેલા દરખાસ્ત વિરોધને કારણે પાછી ખેંચાઈ

Ahmedabad AMC Bugdget 2026 : અમદાવાદમાં AMC કમિશનર બંચ્છાનિધિ પાનીએ કતલખાનું બનાવવાની દરખાસ્તને પરત ખેંચી. એલિસબ્રિજના ધારાસભ્ય અમિત શાહે જોગવાઈનો વિરોધ કર્યો હતો, આ વિરોધને પગલે ડ્રાફ્ટ બજેટમાંથી જોગવાઈને પરત લેવામાં આવી

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Feb 05, 2026, 12:39 PM IST

Trending Photos

અમદાવાદમાં હવે નહિ બને નવું કતલખાનું! બજેટમાં કરાયેલા દરખાસ્ત વિરોધને કારણે પાછી ખેંચાઈ

Ahmedabad News : અમદાવાદમાં આખરે કતલખાનાની દરખાસ્ત પરત ખેંચી લેવાઈ છે. ભાજપના જૈન ધારાસભ્ય અને પૂર્વ મેયરે આ અંગે વિરોધ દર્શાવ્યો હતો. 32 કરોડના ખર્ચે જૂનું કતલખાનું બંધ કરી નવું બનાવવાની યોજના હતી. પરંતું વિરોધને પગલે હવે અમદાવાદમાં કતલખાનાની દરખાસ્ત પરત લેવાનો નિર્ણય લેવાયો છે. અમદાવાદ મહાનગરપાલિકાના ડ્રાફ્ટ બજેટમાં હયાત કતલખાનાને અપગ્રેડ કરવાની દરખાસ્તનો મૂકવામાં આવી છે. 

અમદાવાદના મ્યુન્સિપલ કમિશનર બંછાનિધી પાનીએ ડ્રાફ્ટ બજેટમાં મૂકેલી દરખાસ્ત પરત ખેંચી છે. એલિસબ્રિજ ભાજપ ધારાસભ્ય અમિત શાહના વિરોધ બાદ આ વિવાદ ઉઠ્યો હતો. ત્યારે ઝી ૨૪ કલાક સાથેની વાતચીતમાં મ્યુનિસિપલ કમિશનરે દરખાસ્ત પરત ખેંચી હોવાનું સ્વીકાર્યું છે. ગઈકાલે રજૂ કરાયેલા ડ્રાફ્ટ બજેટમાં કતલખાનાના આધુનિકીકરણ માટે રૂ ૩૨ કરોડની જોગવાઈ કરાઈ હતી. 

Add Zee News as a Preferred Source

Amc ના નવા બજેટમાં જમાલપુર ખાતે આવેલ કતલખાનું ખસેડવાની જોગવાઈ કરવામાં આવી હતી. ભાજપના ધારાસભ્ય અમિત શાહના વિરોધ બાદ amc કમિશ્નરે આ નિર્ણય લીધો છે. કમિશનરે પોતે કરેલી જોગવાઈ હાલ પૂરતી રદ કરી દેવાઈ છે. જોગવાઈ રદ કરતા કતલખાનું ખસેડવાની પ્રક્રિયા હવે નહીં થાય. અમદાવાદના ધારાસભ્ય ઇમરાન ખેડાવાલા દ્વારા જગન્નાથ મંદિર અને ગીતામંદિર વચ્ચે આવેલ કતલખાનું ધાર્મિક સ્થળ પાસે હોવાથી અને સ્વચ્છતા ન જળવાતા અને આગામી દિવસોને ધ્યાને રાખીને ખસેડવાની માંગ કરી હતી. 

 
આ સાથે જ મધ્ય ઝોનમાં કોઈપણ પાર્ટી પ્લોટ કે કોમ્યુનિટી હોલ ન હોવાથી હાલની જગ્યા ઉપર કતલખાનું ખસેડી ત્યાં પાર્ટી પ્લોટ બનાવવા માંગ કરાઈ હતી. જોકે ભાજપના ધારાસભ્યના વિરોધ બાદ amcએ પોતાનો નિર્ણય ફેરવી હાલ જે જગ્યા પર કતલખાનું છે ત્યાં જ યથાવત રાખવા નિર્ણય કર્યો છે. 

અમિત શાહના વિરોધ સામે કોંગ્રેસ ધારાસભ્ય ઈમરાન ખેડાવાલાએ પ્રતિક્રીયા આપતા કહ્યું કે, અમિત શાહની રજુઆત તેમની વ્યક્તિગત હોઈ શકે છે. અમે જગન્નાથ મંદિર અને ગીતા મંદિર જેવા ધાર્મિક સ્થળ જોઈ તેની વચ્ચે આવેલ કતલખાના ખસેડવા માંગ કરી હતી. અમે બીજા કતલખાના બનાવવા કોઈ માંગ નથી કરી. હાલ સ્લોટર હાઉસ છે તે બંધ કરી ખસેડી આધુનિક બનાવી હાલના સ્થળે પાર્ટી પ્લોટ કે કોમ્યુનિટી હોલ બનાવવા માંગ હતી. મધ્યઝોનમાં ક્યાંય પાર્ટી પ્લોટ કે કોમ્યુનીટી હોલ નથી માટે તે બનાવવા માંગ કરી હતી. આ જ રીતે ભદ્ર મંદિર પાસે આવેલ મચ્છી માર્કેટ નવું બને અથવા અન્ય સ્થળે આધુનિક બને તેવી માંગ કરી છે. કોમનવેલ્થ ગેમ પહેલા સ્વચ્છતા અને આગામી સુવિધાને ધ્યાને રાખી ડેવલપમેન્ટ થાય તે જરૂરી છે. 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છ

...और पढ़ें
Ahmedabadbudget 2026Slaughterhouseઅમદાવાદબજેટ 2026કતલખાનું

Trending news