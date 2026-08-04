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પાસપોર્ટ વેરિફિકેશન માટે હવે પોલીસ સ્ટેશને ધક્કા નહીં ખાવા પડે! DGP જ્ઞાનેન્દ્રસિંહ મલિકનો મોટો નિર્ણય

રાજ્યના પાસપોર્ટ અરજદારો માટે રાહતના મોટા સમાચાર સામે આવ્યા છે. હવે પાસપોર્ટ વેરિફિકેશનના નામે નાગરિકોને પોલીસ સ્ટેશનના બિનજરૂરી ધક્કા ખાવામાંથી મુક્તિ મળશે. રાજ્યના પોલીસ વડા (DGP) જ્ઞાનેન્દ્રસિંહ મલિક દ્વારા વહીવટી પ્રક્રિયાને વધુ પારદર્શક, સરળ અને નાગરિક-કેન્દ્રી બનાવવા માટે તમામ પોલીસ સ્ટેશનો અને ઉચ્ચ અધિકારીઓને કડક દિશા-નિર્દેશો જાહેર કરવામાં આવ્યા છે.

Written ByKaran Rajput
Published: Aug 04, 2026, 01:32 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 01:32 PM IST
પાસપોર્ટ વેરિફિકેશન માટે હવે પોલીસ સ્ટેશને ધક્કા નહીં ખાવા પડે! DGP જ્ઞાનેન્દ્રસિંહ મલિકનો મોટો નિર્ણય

About the Author

Karan Rajput

Karan Rajput

22 વર્ષનો પત્રકારત્વનો અનુભવ. Zee 24 Kalakમાં DIGITAL LEAD. એગ્રીકલ્ચર ક્ષેત્રમાં ૨ નેશનલ એવોર્ડ વિજેતા પત્રકાર, ગુજરાત સમાચાર, સંદેશ અને દિવ્ય ભાસ્કર જેવા રાજ્યના અગ્રણી અખબારોમાં કામગીરી. ડિજિટલ કન્ટેન્ટ સ્ટ્રેટેજી અને હાયપર-લોકલ ટ્રાફિકને વધારવાની માસ્ટરી. પડકારોને તકમાં બદલવા અને ન્યૂઝરૂમમાં નવી ટેકનોલોજીના પ્રયોગો કરવામાં અગ્રેસર. મર્યાદિત સ્ટાફ સાથે પણ શ્રેષ્ઠ પરિણામો આપવાની ક્ષમતા. ન્યૂઝરૂમને ડિજિટલ ટ્રાન્સફોર્મેશન અને ડેટા-ડ્રિવન કન્ટેન્ટ દ્વારા નવી ઊંચાઈએ લઈ જવામાં માહેર. સતત સાહસિક નિર્ણયો અને નવીન કન્ટેન્ટ પ્રયોગો થકી મીડિયા જગતમાં આગવી ઓળખ.

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