ન પક્ષ, ન પ્રતીક, માત્ર પ્રજાનો ભરોસો: ભાવનગરમાં ક્ષત્રિય દંપતીનો વિજય સિંહનાદ, અનેકને ચટાડી ધૂળ

Bhavnagar Jilla panchayat Election: ગુજરાતના રાજકારણમાં ભાજપ, કોંગ્રેસ જેવા દિગ્ગજ પક્ષોના ‘મેન્ડેટ’ વગર પાંદડું પણ નથી હલતું, ત્યારે ભાવનગરની ધરતી પરથી એક એવો વિજયાદશમી જેવો લલકાર સંભળાયો છે, જેણે ગાંધીનગર સુધી ગુંજારવ કરી દીધો છે. આ સ્ટોરી છે એવા એક ક્ષત્રિય દંપતીની, જેમણે ભાજપ, કોંગ્રેસ કે આપના ટેકા વગર, માત્ર જનતાના ભરોસે ચૂંટણીના મેદાનમાં ઝંપલાવ્યું અને જોતજોતામાં રાજનીતિના માંધાતાઓના ગણિત ઊંધા પાડી દીધા છે. તમામને ધૂળ ચટાડી આ દંપત્તિ અપક્ષમાંથી વિજેતા બન્યું છે.

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: May 01, 2026, 09:29 PM IST
Bhavnagar Jilla panchayat Election: ચમારડી અને પાટણા જિલ્લા પંચાયત બેઠક પર અપક્ષ તરીકે લડીને, તમામ રાજકીય પક્ષોને ‘ધૂળ ચટાડનાર’ આ દંપતીએ સાબિત કરી દીધું છે કે લોકશાહીમાં સૌથી મોટું પીઠબળ જનતાનો પ્રેમ છે, કોઈ પક્ષનું નિશાન નહીં. ગુજરાતના 30 વર્ષના એકહથ્થુ શાસન અને મજબૂત વિપક્ષી ગઠબંધનો વચ્ચે આ દંપતીએ કેવી રીતે પોતાનો ‘દબદબો’ કાયમ કર્યો અને કેવી રીતે બન્યા તેઓ આ વિસ્તારના આધુનિક 'ભામાશા', જાણો આ ખાસ અહેવાલમાં.

ગાંધીનગર સુધી પોતાનુ નામ ગુંજતુ કર્યું

ગુજરાતમાં હાલમાં જ સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી પૂરી થઈ છે, ત્યારે એક એવા દંપત્તીની ચર્ચા આખા ગુજરાતમાં છે, તેમનું નામ છે બ્રિજરાજસિંહ ગોહિલ તેમણે પાટણા બેઠક પરથી 8225 મતોથી વિજય થયા છે, જ્યારે તેમના ધર્મપત્નિ પ્રિયંકાબા ગોહિલ ચમારડી બેઠક પરથી 9797 મતે વિજય થયા છે. અપક્ષમાં ઉમેદવારી નોંધાવી પેનલને પણ સાથે જીતાડી હતી, 16માંથી 10 બેઠક પર અપક્ષે કબ્જો કર્યો છે અને ગાંધીનગર સુધી પોતાનુ નામ ગુંજતુ કર્યું છે.

ગામડાના લોકોની અનેક મદદ કરી

કોંગ્રેસથી પોતાની રાજકીય સફર શરૂ કરનાર બ્રિજરાજસિંહે 2021માં ગાંધીનગર મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણી હારી ગયા હતા, જે બાદ 2022માં તેઓ ભાજપમાં જોડાયા હતા. પોતે ગાંધીનગરમાં અનેક વર્ષો રહ્યા બાદ, પાછા પોતાના વતન પરત ફરવાનો નિર્ણય કર્યો, થોડા વર્ષ પહેલા તે વલ્લ્ભીપુર ગયા અને લોકોની વચ્ચે રહ્યા, બ્રિજરાજસિંહ ગામની આસપાસના લોકોની મદદ કરતા પહેલા એકવાર વિચારતા પણ નથી. ગામડાના ગરીબ લોકોને તેમને અનેક મદદ કરી છે, તેવુ આજુબાજુના ગામના લોકોએ જણાવ્યું હતું. તેમને નિશાન તરીકે પાનુ આપવામાં આવ્યું હતુ, જેના પર તેમને થોડા પ્રચારમાં પણ પોતાને સાબિત કરી દેખાડ્યા છે.

બ્રિજરાજસિંહે બે જિલ્લા પંચાયત જીતી

બ્રિજરાજસિંહે જ્યારે પાટણા બેઠક માટે ટિકિટ માંગી ત્યારે ભાજપે તેમને ટિકિટ આપી નહોતી અને બીજા ઉમેદવાર ઉભા રાખ્યા હતા, ત્યારે બ્રિજરાજસિંહે પોતે અપક્ષ ઉમેદવારી નોંધાવી હતી અને તેમના ધર્મપત્નિ પ્રિયંકાબાએ ચમારડી બેઠક પરથી અપક્ષ ઉમેદવારી નોંધાવી હતી. 34 જિલ્લા પંચાયતમાંથી ભાજપ એક જિલ્લા પંચાયત જીતી શકી નહોંતી, તે પાટણા બેઠકની હતી. બ્રિજરાજસિંહે ભાવનગર જિલ્લા પંચાયત અને તાલુકા પંચાયતમાં અપક્ષના ઉમેદવારો મેદાને ઉતાર્યા હતા, તેમાં 2 જિલ્લા પંચાયત અને વલ્લભીપુરની 13 તાલુકા પંચાયતની બેઠકો પર અપક્ષ ઉમેદવારી નોંધાવી હતી. જેમાંથી બ્રિજરાજસિંહે બે જિલ્લા પંચાયત અને 10 તાલુકા પંચાયત અપક્ષને જીતાડીને દરેકને આશ્ચર્ય ચકીત કરી દીધા હતા.

પ્રિયંકાબા ગોહીલ ચમારડી જિલ્લા પંચાયતની બેઠક જીત્યા

ભાવનગર જિલ્લા પંચાયતની 40 બેઠકોમાંથી ભાજપને 36 બેઠકો, કોંગ્રેસને 2 બેઠકો અને અન્ય એટલે કે અપક્ષને 2 બેઠકો બેઠકો મળી છે. આ બે બેઠકોમાં ખુદ બ્રિજરાજસિંહ ગોહીલ  પાટણા બેઠક પરથી જિલ્લા પંચાયતની ચૂંટણી જીત્યા હતા. જ્યારે બ્રિજરાજસિંહના ધર્મ પત્ની પ્રિયંકાબા ગોહીલ ચમારડી જિલ્લા પંચાયતની બેઠક જીત્યા છે. 

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

