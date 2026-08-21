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ગુજરાતમાં દારૂબંધી હટાવવા પર સૌથી મોટા સમાચાર, જીતુભાઈ વાઘાણીએ કરી દીધો ખુલાસો

ગુજરાતમાં નકલી દારૂમાં 8 લોકોના મોત થઈ ચૂક્યા છે અને 7 પોલીસકર્મી સસ્પેન્ડ થઈ ગયા છે. તપાસના તાર હવે પડોશી રાજ્યો સુધી લંબાયા છે ત્યાં ગાંધીના ગુજરાતમાં સરકારનો દારૂબંધી હટાવવા પર સ્પષ્ટ આદેશ આવ્યો છે. સરકારના પ્રવક્તા જીતુભાઈ વાઘાણીએ સ્પષ્ટ કર્યું છે કે ગુજરાત સરકાર દારૂબંધી હટાવવાની કોઈ વિચારણા કરી રહ્યું નથી. આ ફક્ત સોશિયલ મીડિયામાં ચાલતી ચર્ચાઓ છે. 

Published: Aug 21, 2026, 03:33 PM IST|Updated: Aug 21, 2026, 03:51 PM IST
ગુજરાતમાં દારૂબંધી હટાવવા પર સૌથી મોટા સમાચાર, જીતુભાઈ વાઘાણીએ કરી દીધો ખુલાસો

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