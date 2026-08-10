/સિંહ, વાઘ કે દીપડો માંસાહારી હોવા છતાં ઘાસ કેમ ખાય છે? જાણો તેની પાછળનું રસપ્રદ વૈજ્ઞાનિક કારણ

અશોક બારોટ, જૂનાગઢઃ સિંહ, વાઘ કે દીપડો... આખરે આ સંપૂર્ણ માંસાહારી પ્રાણીઓ ઘાસ કેમ ખાતા હોય છે. ઘણા લોકો એવું માને છે કે ઝૂમાં ખોરાક ન મળતો હોવાથી તેઓ ઘાસ ખાય છે. પરંતુ હકીકત તેનાથી એકદમ અલગ છે. ઘાસ ખાવુંએ બિલાડી કુળના પ્રાણીઓની કુદરતી અને જૈવિક પ્રક્રિયાનો જ એક ભાગ છે. આવો જાણીએ તેના પાછળનું વૈજ્ઞાનિક કારણ.
આ અંગે વાત કરતા લક્ષ્મણ સુતરેજા (રેન્જ ઓફિસર, સકરબાગ ઝૂ) એ જણાવ્યું કે સિંહ, વાઘ, દીપડા અને બિલાડી કુળના તમામ પ્રાણીઓ ઓબ્લીગેટ કાર્નિવોર્સ એટલે કે સંપૂર્ણપણે માંસાહારી હોય છે. તેમ છતાં તેઓ ક્યારેક ઘાસ પણ ખાય છે. જે તેમની સ્વાભાવિક બાયોલોજીનો એક ભાગ છે.
ઘાસ તેમના શરીરમાં ફાઇબરનું કામ કરે છે. જે પાચનતંત્રને સક્રિય રાખવામાં મદદરૂપ બને છે. સાથે જ આંતરડાની સ્વાભાવિક પેરિસ્ટાલ્સિસ પ્રક્રિયા પણ વધુ સારી રીતે કાર્ય કરે છે.
શિકાર કરતી વખતે પેટમાં ગયેલા વાળ, હાડકાના નાના ટુકડા અથવા અન્ય અપાચ્ય પદાર્થોને બહાર કાઢવામાં પણ ઘાસ મદદરૂપ બને છે. ઘણી વખત ઘાસ ખાવાથી ઉલટી થાય છે. જેના કારણે પેટમાં રહેલો વધારાનો અથવા અપાચ્ય ખોરાક બહાર નીકળી જાય છે.
નિષ્ણાતોના જણાવ્યા મુજબ આ પ્રાણીઓ દરરોજ ઘાસ ખાતા નથી. ખાસ કરીને ચોમાસાની ઋતુમાં જ્યારે કૂણું અને લીલું ઘાસ ઉપલબ્ધ હોય ત્યારે જ તેઓ તેને પસંદ કરે છે. સૂકું કે પીળું ઘાસ સામાન્ય રીતે તેઓ ખાતા નથી.
લોકોમાં એવી માન્યતા છે કે પ્રાણીસંગ્રહાલયમાં ખોરાક ન મળતો હોવાથી સિંહ કે દીપડો ઘાસ ખાય છે. પરંતુ આ માન્યતા સંપૂર્ણપણે ખોટી છે. ઘાસ ખાવું એ તેમની કુદરતી શારીરિક જરૂરિયાત છે અને તેનો ભૂખ સાથે કોઈ સંબંધ નથી.