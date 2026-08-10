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સિંહ, વાઘ કે દીપડો માંસાહારી હોવા છતાં ઘાસ કેમ ખાય છે? જાણો તેની પાછળનું રસપ્રદ વૈજ્ઞાનિક કારણ

ક્યારેક એવી તસવીર સામે આવે છે જેમાં સિંહ, વાઘ કે દીપડા જેવા માંસાહારી પ્રાણી ઘાસ ખાતા જોવા મળે છે. ત્યારે લોકો વિચારે છે કે તેને ભોજન ન મળતા તેઓ ઘાસ ખાતા હોય છે. પરંતુ હકીકત તેનાથી અલગ છે. આ માંસાહારી પશુ કેમ ઘાસ ખાય છે તેની પાછળ વૈજ્ઞાનિક કારણ જવાબદાર છે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Aug 10, 2026, 12:18 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 12:18 PM IST
સિંહ, વાઘ કે દીપડો માંસાહારી હોવા છતાં ઘાસ કેમ ખાય છે? જાણો તેની પાછળનું રસપ્રદ વૈજ્ઞાનિક કારણ

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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