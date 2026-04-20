ભાગલા માટે મુસ્લિમો નહીં, પણ કોંગ્રેસ જવાબદાર છે... સુરતમાં બોલ્યા અસદુદ્દીન ઓવૈસી

Gujarat Local Body Election 2026: સુરતમાં લોકસભા સાંસદ અસદુદ્દીન ઓવૈસીએ સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી માટે પ્રચાર કર્યો હતો. આ દરમિયાન ઓવૈસીએ ભાજપ અને કોંગ્રેસ પર આકરા પ્રહારો કર્યાં હતા. તેમણે કહ્યું કે AIMIM જ ભાજપને પડકાર આપી શકે છે અને મુસ્લિમોના અધિકારો માટે લડી શકે છે.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Apr 20, 2026, 10:38 AM IST
  • ઇસ્લામ ક્યારેય નહીં છોડીએ, સુરતમાંથી ઓવૈસીનો ઘોષણાત્મક સંદેશ
  • સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીમાં AIMIM સુપ્રીમો અસદુદ્દીન ઓવૈસી મેદાને
  • સુરતના ઊન અને લિંબાયત વિસ્તારમાં ઓવૈસીની જંગી જનસભા

Surat News: ગુજરાતમાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીમાં 26 એપ્રિલે મતદાન થવાનું છે. આ ચૂંટણીમાં અસદ્દુદીન ઓવૈસીની પાર્ટી AIMIM પણ લડી રહી છે. રવિવારે સુરતમાં અસદુદ્દીન ઓવૈસીએ પ્રચાર કર્યો હતો. તેમણે આ દરમિયાન કહ્યું કે મત એક અમાનત છે, મતનો ઉપયોગ આપણી જમાત માટે કરો. મતનો ઉપયોગ કરો જેથી ગુજરાતમાં આપણે જણાવી શકીએ કે આપણે લાવારિસ નહીં મનુષ્ય છીએ અને આપણા અવાજને સાંભળવામાં આવશે. ઓવૈસીએ કહ્યું કે યાદ રાખો યુવાનોની વાત તેની સાંભળવામાં આવશે, જેનો નેતા હશે. જો તમે વિચારો છો કે કોંગ્રેસ પાર્ટીને મત આપવાથી ભાજપને રોકી શકાય તેવું નથી.

ઓવૈસીએ કહ્યુ કે ભાજપને કોઈ રોકી શકે છે અને બંધારણની મર્યાદામાં રહી, તેની આંખમાં આંખ નાખી આપણા અધિકાર મનાવવા પર મજબૂર કરી શકે તો તે પાર્ટી AIMIM છે. આ ઉભા થવાનો અને પોતાના અધિકારોનો દાવો કરવાનો સમય છે. ઓવૈસીએ કહ્યુ કે મારા પર આરોપ લગાવવામાં આવે છે કે તમે ભારતના ખુણા-ખુણામાં જઈને ચૂંટણી લડો છો.

11 નહીં 270 સીટો પર ચૂંટણી જીતવી છે’
લોકસભા સાંસદ અસદુદ્દીન ઓવૈસીએ કહ્યું કે કેટલાક લોકો આરોપ લગાવે છે કે જ્યારે ઓવૈસી ચૂંટણી લડે છે તો ભાજપને ફાયદો થાય છે. પશ્ચિમ બંગાળમાં કોંગ્રેસ 294 સીટો પર ચૂંટણી લડી રહી છે, ટીએમસી 294 સીટો પર, લેફ્ટ ફ્રંટ 250 સીટો પર અને ઓવૈસીની પાર્ટી 11 સીટો પર લડી રહી છે. ભાજપ પણ 294 સીટો પર લડી રહ્યું છે. તેમને મારા ચૂંટણી લડવાથી સમસ્યા છે. 11 સીટોને ભૂલી જાવ, 270 સીટો જીતો અને ભાજપને હરાવો. તમે આ સમાજને પોતાના ખુદનું નેતૃત્વ બનાવવાથી કેટલો સમય રોકતા રહીશો?

ઓવૈસીએ કહ્યુ કે વિભાજન માટે મુસલમાન જવાબદાર નહોતા. શું કોંગ્રેસ પાર્ટી તે લોકોમાં સામેલ નથી જે વિભાજન માટે જવાબદાર હતા? પોતાના પુસ્તક 'ઈન્ડિયા વિન્સ ફ્રીડમ' માં મૌલાના આઝાદ લખે છે કે તેઓ ગાંધી અને નહેરૂ પાસે ગયા હતા અને તેમને અપીલ કરી હતી કે તેઓ ભારતનું વિભાજન ન થવા દે.
 

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર

