Prev
Next

માત્ર શ્વાન જ નહીં ગાય-ભેંસ સહિત આ 13 પ્રાણીઓથી પણ થાય છે હડકવા, ધ્યાન રાખજો

લોકો તેમ માને છે કે માત્ર કૂતરું કરડે તો જ હડકવા થઈ શકે છે. પરંતુ હકીકતમાં ગાય-ભેંસ સહિત 13 પાલતુ પ્રાણીઓ એવા છે, જો તેની લાળ શરીરના કોઈપણ ઘા પર અડે તો હડકવા થઈ શકે છે.
 

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Oct 08, 2025, 05:50 PM IST

Trending Photos

માત્ર શ્વાન જ નહીં ગાય-ભેંસ સહિત આ 13 પ્રાણીઓથી પણ થાય છે હડકવા, ધ્યાન રાખજો

Ahmedabad News: તમારા ઘરે પશુપાલન છે?, તમે ગાય-ભેંસ કે પછી શ્વાનને ઘરે રાખો છો?...તમને પાલતુ પ્રાણીઓ પાળવાનો શોખ છે?...તો હવે જરા ચેતી જજો...કારણ કે પાલતું પ્રાણીઓથી હડકવા થાય છે અને તેનાથી મોત પણ થઈ રહ્યા છે...હડકવા માત્ર શ્વાન જ નહીં અન્ય પ્રાણીઓથી પણ થાય છે...કયા પ્રાણીઓની લાળ છે જીવલેણ?...જુઓ આ અહેવાલમાં....

સાવધાન, તમારા ઘરે શ્વાન, બિલાડી કે ગાય-ભેંસ પણ હડકવાનું કારણ બની શકે...સરકારી ગાઈડલાઈન્સ મુજબ, 13 પ્રાણીઓની લાળથી વાયરસ ફેલાય છે...આ પ્રાણીઓમાં શ્વાન, બિલાડી, કપિરાજ, ગાય, ભેંસ, ગધેડું, બકરી, રીંછ, નોળિયો, ઘોડો, ઊંટ અને શિયાળ....શરીરના કોઈપણ ઘા પર આ પ્રાણીઓની લાળ અડે તો 100 ટકા હડકવા થઈ શકે છે....

Add Zee News as a Preferred Source

કોનાથી થાય છે હડકવા?
શ્વાન, બિલાડી, કપિરાજ, ગાય, ભેંસ, ગધેડું
બકરી, રીંછ, નોળિયો, ઘોડો, ઊંટ, શિયાળ

શરીરના કોઈપણ ઘા પર પ્રાણીઓની લાળ અડે તો થઈ શકે હડકવા
આપણે અત્યાર સુધી એવું સમજતા હતાં કે,  માત્ર શ્વાનથી જ હડકવા ફેલાય છે...પરંતુ એવું નથી, શ્વાનની સાથે આ 12 પ્રાણીઓથી પણ હડકવા ફેલાય છે...અને તેનાથી બચવા 14 ઈન્જેક્શન્સ લેવા પડશે. રાજ્યમાં હડકવાથી મોત વધી રહ્યા છે...તો આ પશુઓના નખ વાગે કે પછી કરડે તો તરત જ હોસ્પિટલમાં પહોંચીને રસી લઈ લેજો.

અમદાવાદમાં થોડા સમય પહેલા એક ભયાનક ઘટના બની હતી....પોલીસ ઈન્સપેક્ટર વનરાજ માંજરિયાને શ્વાનના નખ વાગ્યા અને PIને હોસ્પિટલમાં ખસેડવા પડ્યા...ટૂંકી સારવાર બાદ તેઓ મોતને ભેટ્યા....મહેસાણાના ખેરાલુમાં પણ કંઈક આવી જ ઘટના એક મહિલા સાથે બની હતી...મહિલાને ગલૂડિયાના નખ વાગ્યા, હડકવા થયો અને તેઓ મોતને ભેટ્યા....

હવે બનાસકાંઠાના વડગામમાંથી કિસ્સો સામે આવ્યો છે તે હચમચાવી મુકે તેવો છે...એક યુવકનું મોતનું કારણ બની ભેંસ...હા, યુવક ભેંસને ચારો નાંખવા માટે ગયો અને તેને ભેંસની લાળ અડી ગઈ...લાળથી હડકવા થયો, 3 દિવસની સારવાર બાદ યુવા પશુપાલકનું મોત થયું.... 

ગુજરાતમાં હડકવાથી મોત વધી રહ્યા છે...પાલતુ પ્રાણીઓને વેક્સિનેટ કરવા જરૂરી છે...તો લોકોએ પણ ધ્યાન રાખવું પડશે કે કોઈ ઘા પર લાળ ન અડે. અને જો અડે તો તરત જ હોસ્પિટલ જવું જોઈએ અને વેક્સિન લેવી જોઈએ.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ રાજનીતિ અને બિઝનેસ સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્

...और पढ़ें
rabiesPets

Trending news