ગુજરાતી ન્યૂઝGujarat

અંબાજી મંદિરમાં હવે 5 મીટરથી લાંબી ધજા નહિ ચઢે! નવા વર્ષથી નવો નિર્ણય

Ambaji Temple Flag Decision : અંબાજી મંદિરના સુવર્ણ શિખરને ધસારો અને ધ્વજદંડ પર ભાર પડતો હોઇ નવા વર્ષથી 5 મીટરથી લાંબી ધજા નહીં ચઢાવી શકાય. ધ્વજદંડની ટેકનિકલ ચકાસણી બાદ મંદિર ટ્રસ્ટ દ્વારા નિર્ણય‎
 

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Dec 30, 2025, 04:35 PM IST

અંબાજી મંદિરમાં હવે 5 મીટરથી લાંબી ધજા નહિ ચઢે! નવા વર્ષથી નવો નિર્ણય

Banaskantha News : અંબાજી મંદિરના શિખર પર ધજા ચઢાવવાનો પરંપરા વર્ષોથી ચાલી આવી રહી છે. પરંતું આ પરંપરામાં મોટો બદલાવ કરાયો છે. હવે નવા વર્ષથી અંબાજી મંદિરના શિખર પર 5 મીટરથી લાંબી ધજા નહિ ચઢાવી શકાય. 

ટેકનિકલ સરવે બાદ લેવાયો નિર્ણય 
અત્યાર સુધી અંબાજી મંદિર પર 52 ગજ સુધીની લાંબામાં લાંબી ધજા ચઢાવવામાં આવી છે. આ કારણે પૌરાણિક મંદિરના વર્ષો જૂના ધ્વજદંડને મોટી નુકસાની થઈ છે. સાથે જ મંદિર પર ચઢાવવામાં આવેલા સોનાના શિખરના કવચને પણ ધસારો થયો હોવાનું જોવા મળ્યું છે. આ મામે ટેકનિકલ સરવે કરવામાં આવ્યો હતો, જેના બાદ નિર્ણય લેવાયો કે, મંદિર તથા ભક્તોની સલામતી માટે નાની ધજાઓ જ ચઢાવવામાં આવશે. જેથી ભવિષ્યમાં કોઈ દુર્ઘટના ન બને. 

મોટી ધજાને માતાજીના ચરણોમાં અર્પણ કરાશે 
આ વિશે ટ્રસ્ટના વહીવટદાર કૌશિક મોદીએ જણાવ્યું કે, આરાસુરી અંબાજી મંદિર ટ્રસ્ટ દ્વારા ટેકનિકલ સર્વે હાથ ધરાયો હતો. તેથા પરિણામ બાદ તા.1 જાન્યુઆરી 2026થી 5 મીટરથી લાંબી ધજા નહીં ચઢાવવાનો નિર્ણય લેવાયો છે. જો કોઈ યાત્રિક 5 મીટરથી વધુ લંબાઈની ધજા લઈને આવશે, તો તે ધજા માતાજીના ચરણોમાં અર્પણ કરાશે.

ઉલ્લેખનીય છે કે, ધાર્મિક પ્રસંગો અને ભાદરવી પૂનમ હોઈ અનેક ભક્તો મંદિર પર ધજા ચઢાવવા માટે લાવતા હતા, ત્યારે હવે ભક્તોએ ધજાની લંબાઈ અંગે ખાસ ધ્યાન રાખવું પડશે. લાંબી ધજાઓ હવે મંદિરના શિખર પર નહિ ચઢાવવામાં આવે.

